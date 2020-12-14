Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Влада Київщини планує купити 2-3 тис. готових квартир у забудовників тим, хто втратив житло. Планують на це витратити понад 2,8 млрд гривень
Для викупу погоджено квартири за рекомендованою ціною 24 тис. гривень за кв.м. Та наразі ніхто із забудовників на таку суму не погоджується. Тож є вірогідність, що цю цифру будуть переглядати у бік збільшення - до 30 тисяч гривень за кв.м.
Планують же закуповувати квартири не лише в таких містах як Буча, Ірпінь, Бровари чи Біла Церква. Розглядають варіанти придбання житла і в Миронівці, Білогородці, Глевасі, Чабанах, Тарасівці та Погребах.