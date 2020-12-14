RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10107101081010910110

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 89
1. Не вище 500
12%
11
2. 501 - 700
18%
16
3. 701 - 900
21%
19
4. 901 - 1000
19%
17
5. 1001 - 1200
18%
16
6. 1201 - 1500
4%
4
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
5
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 14:53

  beee написав:да я заметил.
в одном и том же ЖК в сентябре продал две квартиры за 150..145 (купил за 98), в декабре продал за 180..170. и при этом купил голые за 130..125.
отрицательное падение

170 с ремонтом - 130 голая = 40куе.
Арифметика показывает, что вы ждали роста цены. т.е продать с ремонтом за 190-210
Иначе накуя?
UA
 
Повідомлень: 7001
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1560 раз.
Подякували: 1833 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 14:59

  striped написав:О, настало время о...успешных историй.

beee как раз из тех, кто регулярно ставит подписи на договорах в кабинете нотариуса.
UA
 
Повідомлень: 7001
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1560 раз.
Подякували: 1833 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 18:33

  UA написав:
  striped написав:О, настало время о...успешных историй.

beee как раз из тех, кто регулярно ставит подписи на договорах в кабинете нотариуса.

продає квартири по ціні ремонту?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29262
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1412 раз.
Подякували: 2517 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 18:57

  flyman написав:продає квартири по ціні ремонту?

Влада Київщини планує купити 2-3 тис. готових квартир у забудовників тим, хто втратив житло. Планують на це витратити понад 2,8 млрд гривень

Для викупу погоджено квартири за рекомендованою ціною 24 тис. гривень за кв.м. Та наразі ніхто із забудовників на таку суму не погоджується. Тож є вірогідність, що цю цифру будуть переглядати у бік збільшення - до 30 тисяч гривень за кв.м.

Планують же закуповувати квартири не лише в таких містах як Буча, Ірпінь, Бровари чи Біла Церква. Розглядають варіанти придбання житла і в Миронівці, Білогородці, Глевасі, Чабанах, Тарасівці та Погребах.

Всі ці процеси відбуватимуться у рамках обласної програми “Нова оселя”.
https://t.me/irpingrisha/8898
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14038
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2057 раз.
Подякували: 2894 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 20:28

  vitaliian написав:
  flyman написав:продає квартири по ціні ремонту?

Влада Київщини планує купити 2-3 тис. готових квартир у забудовників тим, хто втратив житло. Планують на це витратити понад 2,8 млрд гривень

Для викупу погоджено квартири за рекомендованою ціною 24 тис. гривень за кв.м. Та наразі ніхто із забудовників на таку суму не погоджується. Тож є вірогідність, що цю цифру будуть переглядати у бік збільшення - до 30 тисяч гривень за кв.м.

Планують же закуповувати квартири не лише в таких містах як Буча, Ірпінь, Бровари чи Біла Церква. Розглядають варіанти придбання житла і в Миронівці, Білогородці, Глевасі, Чабанах, Тарасівці та Погребах.

Всі ці процеси відбуватимуться у рамках обласної програми “Нова оселя”.
https://t.me/irpingrisha/8898

Влада Київщини деньги откуда брать собирается?
UA
 
Повідомлень: 7001
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1560 раз.
Подякували: 1833 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 20:35

  UA написав:Влада Київщини деньги откуда брать собирается?
у вас в долг возьмёт) окон на 400 млн уже заменили за пару месяцев.
https://fakty.com.ua/ru/
Деньги - не проблема!
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 22 лип, 2022 20:39, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14038
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2057 раз.
Подякували: 2894 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 20:38

  UA написав:
  beee написав:да я заметил.
в одном и том же ЖК в сентябре продал две квартиры за 150..145 (купил за 98), в декабре продал за 180..170. и при этом купил голые за 130..125.
отрицательное падение

170 с ремонтом - 130 голая = 40куе.
Арифметика показывает, что вы ждали роста цены. т.е продать с ремонтом за 190-210
Иначе накуя?

совершенно верно
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 673
З нами з: 26.11.19
Подякував: 55 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 20:41

  beee написав:
  baraka написав:
  Мизантрóп написав:20%


кстати, заметил, что тренд на падение цены баксах у новостроек начался в октябре 2021 года. Все увидели ?
да я заметил.
в одном и том же ЖК в сентябре продал две квартиры за 150..145 (купил за 98), в декабре продал за 180..170. и при этом купил голые за 130..125.
отрицательное падение

в дікабрі 2021 це буле зовсім інше життя,
чекаєм офігітєльних історій про те як купив в январі 2022 і продав в августі/сінтябрі 2022 і зробив на фліпі пару іксів в уях

к вашему ликованию - таких историй больше не будет. это правда.
я сдал квартиры по штуке баксов. пусть оно остаётся детям. мы своё я так понимаю, отжили (как ни как через пару лет - сорокет)
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 673
З нами з: 26.11.19
Подякував: 55 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 21:00

  vitaliian написав:
  flyman написав:продає квартири по ціні ремонту?

Влада Київщини планує купити 2-3 тис. готових квартир у забудовників тим, хто втратив житло. Планують на це витратити понад 2,8 млрд гривень

Для викупу погоджено квартири за рекомендованою ціною 24 тис. гривень за кв.м. Та наразі ніхто із забудовників на таку суму не погоджується. Тож є вірогідність, що цю цифру будуть переглядати у бік збільшення - до 30 тисяч гривень за кв.м.

Планують же закуповувати квартири не лише в таких містах як Буча, Ірпінь, Бровари чи Біла Церква. Розглядають варіанти придбання житла і в Миронівці, Білогородці, Глевасі, Чабанах, Тарасівці та Погребах.

Всі ці процеси відбуватимуться у рамках обласної програми “Нова оселя”.
https://t.me/irpingrisha/8898

$400 (15К) м2 ще непогана ціна, як для передмістя.
приблизно в таку ціну півтора року тому інвестував.
24К му повний олх оголошень в Бучі
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29262
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1412 раз.
Подякували: 2517 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 10107101081010910110
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: beee і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2273, 2274, 2275
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22741 9431873
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 лип, 2022 19:17
Прохожий
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 109, 110, 111
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1105 4532215
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лип, 2022 19:23
flyman
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 3836
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (1924)
22.07.2022 21:33
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.