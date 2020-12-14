Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Влада Київщини планує купити 2-3 тис. готових квартир у забудовників тим, хто втратив житло. Планують на це витратити понад 2,8 млрд гривень
Для викупу погоджено квартири за рекомендованою ціною 24 тис. гривень за кв.м. Та наразі ніхто із забудовників на таку суму не погоджується. Тож є вірогідність, що цю цифру будуть переглядати у бік збільшення - до 30 тисяч гривень за кв.м.
Планують же закуповувати квартири не лише в таких містах як Буча, Ірпінь, Бровари чи Біла Церква. Розглядають варіанти придбання житла і в Миронівці, Білогородці, Глевасі, Чабанах, Тарасівці та Погребах.
Влада Київщини планує купити 2-3 тис. готових квартир у забудовників тим, хто втратив житло. Планують на це витратити понад 2,8 млрд гривень
Для викупу погоджено квартири за рекомендованою ціною 24 тис. гривень за кв.м. Та наразі ніхто із забудовників на таку суму не погоджується. Тож є вірогідність, що цю цифру будуть переглядати у бік збільшення - до 30 тисяч гривень за кв.м.
Планують же закуповувати квартири не лише в таких містах як Буча, Ірпінь, Бровари чи Біла Церква. Розглядають варіанти придбання житла і в Миронівці, Білогородці, Глевасі, Чабанах, Тарасівці та Погребах.
кстати, заметил, что тренд на падение цены баксах у новостроек начался в октябре 2021 года. Все увидели ? да я заметил. в одном и том же ЖК в сентябре продал две квартиры за 150..145 (купил за 98), в декабре продал за 180..170. и при этом купил голые за 130..125. отрицательное падение
в дікабрі 2021 це буле зовсім інше життя, чекаєм офігітєльних історій про те як купив в январі 2022 і продав в августі/сінтябрі 2022 і зробив на фліпі пару іксів в уях
к вашему ликованию - таких историй больше не будет. это правда. я сдал квартиры по штуке баксов. пусть оно остаётся детям. мы своё я так понимаю, отжили (как ни как через пару лет - сорокет)
Влада Київщини планує купити 2-3 тис. готових квартир у забудовників тим, хто втратив житло. Планують на це витратити понад 2,8 млрд гривень
Для викупу погоджено квартири за рекомендованою ціною 24 тис. гривень за кв.м. Та наразі ніхто із забудовників на таку суму не погоджується. Тож є вірогідність, що цю цифру будуть переглядати у бік збільшення - до 30 тисяч гривень за кв.м.
Планують же закуповувати квартири не лише в таких містах як Буча, Ірпінь, Бровари чи Біла Церква. Розглядають варіанти придбання житла і в Миронівці, Білогородці, Глевасі, Чабанах, Тарасівці та Погребах.