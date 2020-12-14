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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10108101091011010111

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 89
1. Не вище 500
12%
11
2. 501 - 700
18%
16
3. 701 - 900
21%
19
4. 901 - 1000
19%
17
5. 1001 - 1200
18%
16
6. 1201 - 1500
4%
4
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
5
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 23:17

Путина уже победили? Судя по его риторике и посещении военторга в Иране, по Киеву еще может прилететь десятки разнообразных моделей беспилотников-камикадзе. Там целая индустрия и птички очень серьезные. Без конкретно вещей - победы, минска-3, капитуляции + серьезная ПВО вокруг города - это все глупые траты денег налогоплательщиков. Путин пока жив, будет из кожи вон лезть, чтоб уничтожить киевскую власть. Ну не смирятся они с прозападным правительством. Под 70 лет бункерный дед, решил пойти ва-банк, просто очевидные вещи. В Сирии он уже больше 10 лет бомбит, будет все тоже самое.

  vitaliian написав:
  flyman написав:продає квартири по ціні ремонту?

Влада Київщини планує купити 2-3 тис. готових квартир у забудовників тим, хто втратив житло. Планують на це витратити понад 2,8 млрд гривень

Для викупу погоджено квартири за рекомендованою ціною 24 тис. гривень за кв.м. Та наразі ніхто із забудовників на таку суму не погоджується. Тож є вірогідність, що цю цифру будуть переглядати у бік збільшення - до 30 тисяч гривень за кв.м.

Планують же закуповувати квартири не лише в таких містах як Буча, Ірпінь, Бровари чи Біла Церква. Розглядають варіанти придбання житла і в Миронівці, Білогородці, Глевасі, Чабанах, Тарасівці та Погребах.

Всі ці процеси відбуватимуться у рамках обласної програми “Нова оселя”.
https://t.me/irpingrisha/8898
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 08:56

  UA написав:
  striped написав:О, настало время о...успешных историй.

beee как раз из тех, кто регулярно ставит подписи на договорах в кабинете нотариуса.


Да я ж не против. Просто его слишком много стало в последнее время как для успешного, занятого и востребованного профи. И акценты "я сделал это раз, второй, а значит это повторится в будущем именно так..." лично я не разделяю и потому пытаюсь намекнуть, что в казино постоянно выигрывает только само казино.
striped
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 09:04

  striped написав:
  UA написав:
  striped написав:О, настало время о...успешных историй.

beee как раз из тех, кто регулярно ставит подписи на договорах в кабинете нотариуса.


Да я ж не против. Просто его слишком много стало в последнее время как для успешного, занятого и востребованного профи. И акценты "я сделал это раз, второй, а значит это повторится в будущем именно так..." лично я не разделяю и потому пытаюсь намекнуть, что в казино постоянно выигрывает только само казино.

Гы гы. По нынешним ценам на материалы ремонты делают только мазохисты.
Подорожало всё в долларах.
Года через 3-4 встретить нульовый ремонт будет менее реально чем встретить инопланетянина.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 09:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://youtu.be/IiMGFG3JvS0
Нерухомість пішла потроху на мінус.
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  Zebra написав:Путина уже победили?
без вашей помощи его никак не победить.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 09:30

  flyman написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:кілька кавалірок КРЖН недалеко від ШРТ як пенсійний фонд (при нагальній потребі в пеньонзах одну/дві можна продати)

Але ж ти маєш розуміти, що продати "лисячк нору" - буде ще той квест!
Ну і звичайно, за копійки!(може хтось собі купить, як погріб/підвал для зберігання картоплі) :mrgreen:

хто би казав, власник фючерса на вовчу нору в дупі Львова

Чудом как то нашёл этот пост
Битва титанов
Хотя $чик хотя бы свой фьючерс осколочно-фугасным защитить сможет
Главное чтоб не бронебойным-кумулятивным
А Мух наверно теперь будет сильно прыгать вниз по пирамиде Маслоу или какой другой, чтоб продать хотя бы за гривны прелести, "еслиШО..."
6 лет теперь у него не будет шоб по гривневым депозитам отбить снова рейд по банкам-какахам в погоне за безбедными Мальдивами...
барабашов
 
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