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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10108101091011010111

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 89
1. Не вище 500
12%
11
2. 501 - 700
18%
16
3. 701 - 900
21%
19
4. 901 - 1000
19%
17
5. 1001 - 1200
18%
16
6. 1201 - 1500
4%
4
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
5
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 08:56

  UA написав:
  striped написав:О, настало время о...успешных историй.

beee как раз из тех, кто регулярно ставит подписи на договорах в кабинете нотариуса.


Да я ж не против. Просто его слишком много стало в последнее время как для успешного, занятого и востребованного профи. И акценты "я сделал это раз, второй, а значит это повторится в будущем именно так..." лично я не разделяю и потому пытаюсь намекнуть, что в казино постоянно выигрывает только само казино.
striped
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 09:04

  striped написав:
  UA написав:
  striped написав:О, настало время о...успешных историй.

beee как раз из тех, кто регулярно ставит подписи на договорах в кабинете нотариуса.


Да я ж не против. Просто его слишком много стало в последнее время как для успешного, занятого и востребованного профи. И акценты "я сделал это раз, второй, а значит это повторится в будущем именно так..." лично я не разделяю и потому пытаюсь намекнуть, что в казино постоянно выигрывает только само казино.

Гы гы. По нынешним ценам на материалы ремонты делают только мазохисты.
Подорожало всё в долларах.
Года через 3-4 встретить нульовый ремонт будет менее реально чем встретить инопланетянина.
UA
 
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1
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 09:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://youtu.be/IiMGFG3JvS0
Нерухомість пішла потроху на мінус.
remark
 
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  flyman написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:кілька кавалірок КРЖН недалеко від ШРТ як пенсійний фонд (при нагальній потребі в пеньонзах одну/дві можна продати)

Але ж ти маєш розуміти, що продати "лисячк нору" - буде ще той квест!
Ну і звичайно, за копійки!(може хтось собі купить, як погріб/підвал для зберігання картоплі) :mrgreen:

хто би казав, власник фючерса на вовчу нору в дупі Львова

Чудом как то нашёл этот пост
Битва титанов
Хотя $чик хотя бы свой фьючерс осколочно-фугасным защитить сможет
Главное чтоб не бронебойным-кумулятивным
А Мух наверно теперь будет сильно прыгать вниз по пирамиде Маслоу или какой другой, чтоб продать хотя бы за гривны прелести, "еслиШО..."
6 лет теперь у него не будет шоб по гривневым депозитам отбить снова рейд по банкам-какахам в погоне за безбедными Мальдивами...
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 11:48

  striped написав:
  UA написав:
  striped написав:О, настало время о...успешных историй.

beee как раз из тех, кто регулярно ставит подписи на договорах в кабинете нотариуса.


Да я ж не против. Просто его слишком много стало в последнее время как для успешного, занятого и востребованного профи. И акценты "я сделал это раз, второй, а значит это повторится в будущем именно так..." лично я не разделяю и потому пытаюсь намекнуть, что в казино постоянно выигрывает только само казино.

Меня много, потому что скучно, работы мало
Кому вы намекаете? Человеку, который 20 лет занимается недвижимостью? Казино? Война это реальный форс мажор. И если завтра прилетит метеорит куда-то, нужно злорадно писать о казино
beee
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  #<1 ... 10108101091011010111
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