Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
striped написав:О, настало время о...успешных историй.
beee как раз из тех, кто регулярно ставит подписи на договорах в кабинете нотариуса.
Да я ж не против. Просто его слишком много стало в последнее время как для успешного, занятого и востребованного профи. И акценты "я сделал это раз, второй, а значит это повторится в будущем именно так..." лично я не разделяю и потому пытаюсь намекнуть, что в казино постоянно выигрывает только само казино.
striped написав:О, настало время о...успешных историй.
beee как раз из тех, кто регулярно ставит подписи на договорах в кабинете нотариуса.
Да я ж не против. Просто его слишком много стало в последнее время как для успешного, занятого и востребованного профи. И акценты "я сделал это раз, второй, а значит это повторится в будущем именно так..." лично я не разделяю и потому пытаюсь намекнуть, что в казино постоянно выигрывает только само казино.
Гы гы. По нынешним ценам на материалы ремонты делают только мазохисты. Подорожало всё в долларах. Года через 3-4 встретить нульовый ремонт будет менее реально чем встретить инопланетянина.
flyman написав:кілька кавалірок КРЖН недалеко від ШРТ як пенсійний фонд (при нагальній потребі в пеньонзах одну/дві можна продати)
Але ж ти маєш розуміти, що продати "лисячк нору" - буде ще той квест! Ну і звичайно, за копійки!(може хтось собі купить, як погріб/підвал для зберігання картоплі)
хто би казав, власник фючерса на вовчу нору в дупі Львова
Чудом как то нашёл этот пост Битва титанов Хотя $чик хотя бы свой фьючерс осколочно-фугасным защитить сможет Главное чтоб не бронебойным-кумулятивным А Мух наверно теперь будет сильно прыгать вниз по пирамиде Маслоу или какой другой, чтоб продать хотя бы за гривны прелести, "еслиШО..." 6 лет теперь у него не будет шоб по гривневым депозитам отбить снова рейд по банкам-какахам в погоне за безбедными Мальдивами...
striped написав:О, настало время о...успешных историй.
beee как раз из тех, кто регулярно ставит подписи на договорах в кабинете нотариуса.
Да я ж не против. Просто его слишком много стало в последнее время как для успешного, занятого и востребованного профи. И акценты "я сделал это раз, второй, а значит это повторится в будущем именно так..." лично я не разделяю и потому пытаюсь намекнуть, что в казино постоянно выигрывает только само казино.
Меня много, потому что скучно, работы мало Кому вы намекаете? Человеку, который 20 лет занимается недвижимостью? Казино? Война это реальный форс мажор. И если завтра прилетит метеорит куда-то, нужно злорадно писать о казино
UA написав:Подорожало всё в долларах. Года через 3-4 встретить нульовый ремонт будет менее реально чем встретить инопланетянина.
делаю приточно вытяжную. тройник вентс 204*60 почти 300 грн. кусочек дешевого пластика дай Бог абы не с вторсырья. и по всем магазам одна цена. интересно, почему никто не делает совместимые аналоги дешевле. вентс зажрался
Успіх написав:Але ж ти маєш розуміти, що продати "лисячк нору" - буде ще той квест! Ну і звичайно, за копійки!(може хтось собі купить, як погріб/підвал для зберігання картоплі)
хто би казав, власник фючерса на вовчу нору в дупі Львова
Чудом как то нашёл этот пост Битва титанов Хотя $чик хотя бы свой фьючерс осколочно-фугасным защитить сможет Главное чтоб не бронебойным-кумулятивным А Мух наверно теперь будет сильно прыгать вниз по пирамиде Маслоу или какой другой, чтоб продать хотя бы за гривны прелести, "еслиШО..." 6 лет теперь у него не будет шоб по гривневым депозитам отбить снова рейд по банкам-какахам в погоне за безбедными Мальдивами...
в 2014 на 99% був у валютних депах у всяких фі-вієбі-дупаз-фідо банках за півдороги до буйків, і чуть-чуть кеша на місяць-два ... ПАПа 3Х девалом "побрив" і "навчив" не тримати яйця в одній корзині (а тверда валюта не сільвер бюлет). Тепер буде наука, що корзину з яями і помідорами воопше ліпше тримати подалі від неньки. Шиткоєни і то надійніше БСУ
UA написав:Подорожало всё в долларах. Года через 3-4 встретить нульовый ремонт будет менее реально чем встретить инопланетянина.
делаю приточно вытяжную. тройник вентс 204*60 почти 300 грн. кусочек дешевого пластика дай Бог абы не с вторсырья. и по всем магазам одна цена. интересно, почему никто не делает совместимые аналоги дешевле. вентс зажрался
В телеге - 6 тыщ Каждый раз задаюсь тем же самым вопросом