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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10109101101011110112>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 89
1. Не вище 500
12%
11
2. 501 - 700
18%
16
3. 701 - 900
21%
19
4. 901 - 1000
19%
17
5. 1001 - 1200
18%
16
6. 1201 - 1500
4%
4
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
5
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 08:56

  UA написав:
  striped написав:О, настало время о...успешных историй.

beee как раз из тех, кто регулярно ставит подписи на договорах в кабинете нотариуса.


Да я ж не против. Просто его слишком много стало в последнее время как для успешного, занятого и востребованного профи. И акценты "я сделал это раз, второй, а значит это повторится в будущем именно так..." лично я не разделяю и потому пытаюсь намекнуть, что в казино постоянно выигрывает только само казино.
striped
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 09:04

  striped написав:
  UA написав:
  striped написав:О, настало время о...успешных историй.

beee как раз из тех, кто регулярно ставит подписи на договорах в кабинете нотариуса.


Да я ж не против. Просто его слишком много стало в последнее время как для успешного, занятого и востребованного профи. И акценты "я сделал это раз, второй, а значит это повторится в будущем именно так..." лично я не разделяю и потому пытаюсь намекнуть, что в казино постоянно выигрывает только само казино.

Гы гы. По нынешним ценам на материалы ремонты делают только мазохисты.
Подорожало всё в долларах.
Года через 3-4 встретить нульовый ремонт будет менее реально чем встретить инопланетянина.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 09:15

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

https://youtu.be/IiMGFG3JvS0
Нерухомість пішла потроху на мінус.
remark
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 09:30

  flyman написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:кілька кавалірок КРЖН недалеко від ШРТ як пенсійний фонд (при нагальній потребі в пеньонзах одну/дві можна продати)

Але ж ти маєш розуміти, що продати "лисячк нору" - буде ще той квест!
Ну і звичайно, за копійки!(може хтось собі купить, як погріб/підвал для зберігання картоплі) :mrgreen:

хто би казав, власник фючерса на вовчу нору в дупі Львова

Чудом как то нашёл этот пост
Битва титанов
Хотя $чик хотя бы свой фьючерс осколочно-фугасным защитить сможет
Главное чтоб не бронебойным-кумулятивным
А Мух наверно теперь будет сильно прыгать вниз по пирамиде Маслоу или какой другой, чтоб продать хотя бы за гривны прелести, "еслиШО..."
6 лет теперь у него не будет шоб по гривневым депозитам отбить снова рейд по банкам-какахам в погоне за безбедными Мальдивами...
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 11:48

  striped написав:
  UA написав:
  striped написав:О, настало время о...успешных историй.

beee как раз из тех, кто регулярно ставит подписи на договорах в кабинете нотариуса.


Да я ж не против. Просто его слишком много стало в последнее время как для успешного, занятого и востребованного профи. И акценты "я сделал это раз, второй, а значит это повторится в будущем именно так..." лично я не разделяю и потому пытаюсь намекнуть, что в казино постоянно выигрывает только само казино.

Меня много, потому что скучно, работы мало
Кому вы намекаете? Человеку, который 20 лет занимается недвижимостью? Казино? Война это реальный форс мажор. И если завтра прилетит метеорит куда-то, нужно злорадно писать о казино
beee
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 16:54

  UA написав:Подорожало всё в долларах.
Года через 3-4 встретить нульовый ремонт будет менее реально чем встретить инопланетянина.


делаю приточно вытяжную. тройник вентс 204*60 почти 300 грн. кусочек дешевого пластика дай Бог абы не с вторсырья. и по всем магазам одна цена. интересно, почему никто не делает совместимые аналоги дешевле. вентс зажрался
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 17:29

  vitaliian написав:
  flyman написав:$400 (15К) м2 ще непогана ціна, як для передмістя.
приблизно в таку ціну півтора року тому інвестував (11к5 м2).
24К м2 повний олх оголошень в Бучі
раньше крутилось в новостях что это будет цена уже с ремонтом под ключ. А у вас вон один унитаз в сортире 50к стоит.
  flyman написав:24К м2 повний олх оголошень в Бучі
это чё с документами или на этапе обещаний после войны что то достроить.

https://ua.m2bomber.com/search?address=%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0&type=flat-sell&osmId=2265598&bn=&rooms=&area=&price=%24300-15000&pricePerM2=false&year=&text=&photo=false&owner=false
якби ріелторм не наймався
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 17:34

  барабашов написав:
  flyman написав:
  Успіх написав:Але ж ти маєш розуміти, що продати "лисячк нору" - буде ще той квест!
Ну і звичайно, за копійки!(може хтось собі купить, як погріб/підвал для зберігання картоплі) :mrgreen:

хто би казав, власник фючерса на вовчу нору в дупі Львова

Чудом как то нашёл этот пост
Битва титанов
Хотя $чик хотя бы свой фьючерс осколочно-фугасным защитить сможет
Главное чтоб не бронебойным-кумулятивным
А Мух наверно теперь будет сильно прыгать вниз по пирамиде Маслоу или какой другой, чтоб продать хотя бы за гривны прелести, "еслиШО..."
6 лет теперь у него не будет шоб по гривневым депозитам отбить снова рейд по банкам-какахам в погоне за безбедными Мальдивами...

в 2014 на 99% був у валютних депах у всяких фі-вієбі-дупаз-фідо банках за півдороги до буйків, і чуть-чуть кеша на місяць-два ... ПАПа 3Х девалом "побрив" і "навчив" не тримати яйця в одній корзині (а тверда валюта не сільвер бюлет). Тепер буде наука, що корзину з яями і помідорами воопше ліпше тримати подалі від неньки.
Шиткоєни і то надійніше БСУ
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 17:39

  remark написав:https://youtu.be/IiMGFG3JvS0
Нерухомість пішла потроху на мінус.

на ЗУ не пішла
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 17:42

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

trololo написав:
  UA написав:Подорожало всё в долларах.
Года через 3-4 встретить нульовый ремонт будет менее реально чем встретить инопланетянина.


делаю приточно вытяжную. тройник вентс 204*60 почти 300 грн. кусочек дешевого пластика дай Бог абы не с вторсырья. и по всем магазам одна цена. интересно, почему никто не делает совместимые аналоги дешевле. вентс зажрался
В телеге - 6 тыщ
Каждый раз задаюсь тем же самым вопросом Зображення
beee
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