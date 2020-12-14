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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 23 лип, 2022 17:51
beee написав: trololo написав: UA написав:
Подорожало всё в долларах.
Года через 3-4 встретить нульовый ремонт будет менее реально чем встретить инопланетянина.
делаю приточно вытяжную. тройник вентс 204*60 почти 300 грн. кусочек дешевого пластика дай Бог абы не с вторсырья. и по всем магазам одна цена. интересно, почему никто не делает совместимые аналоги дешевле. вентс зажрался
В телеге - 6 тыщ
Каждый раз задаюсь тем же самым вопросом
почті $150
це мало чи много, як для многомільйонної столиці государства члена-кандидата в члени ЄС?
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Додано: Суб 23 лип, 2022 18:17
Ну в свою вентиляцию, я вложил 3куе.
А за этот кусок пластика - много
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