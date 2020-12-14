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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10110101111011210113>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 89
1. Не вище 500
12%
11
2. 501 - 700
18%
16
3. 701 - 900
21%
19
4. 901 - 1000
19%
17
5. 1001 - 1200
18%
16
6. 1201 - 1500
4%
4
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
5
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 17:51

  beee написав:
trololo написав:
  UA написав:Подорожало всё в долларах.
Года через 3-4 встретить нульовый ремонт будет менее реально чем встретить инопланетянина.


делаю приточно вытяжную. тройник вентс 204*60 почти 300 грн. кусочек дешевого пластика дай Бог абы не с вторсырья. и по всем магазам одна цена. интересно, почему никто не делает совместимые аналоги дешевле. вентс зажрался
В телеге - 6 тыщ
Каждый раз задаюсь тем же самым вопросом Зображення

почті $150
це мало чи много, як для многомільйонної столиці государства члена-кандидата в члени ЄС?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 18:17

Ну в свою вентиляцию, я вложил 3куе.
А за этот кусок пластика - много
beee
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 18:28

flyman
Хочу сюди скинути фото цін в Дедемані(румунській аналог Епіку) на змішувачі Хансгрое, але враховуючи жлобство на двіжку форуму ніфіга не получаться. Повністю не відкриває форму прикріплення фото. :( :evil:
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 18:33

  trololo написав:
  UA написав:Подорожало всё в долларах.
Года через 3-4 встретить нульовый ремонт будет менее реально чем встретить инопланетянина.


делаю приточно вытяжную. тройник вентс 204*60 почти 300 грн. кусочек дешевого пластика дай Бог абы не с вторсырья. и по всем магазам одна цена. интересно, почему никто не делает совместимые аналоги дешевле. вентс зажрался

Вентс имеет санитарно - гигиенеческие сертификаты на свою продукцию.
Импортные аналоги ещё дороже.

Наладить производство всей номенклатуры изделий это серьезная работа и капиталовложения.
Хотя и Вентс грешит запаковкой китайских изделий в свою упаковку, они единственные имеют производственную базу.
Наша модель экономики не предусматривает развитие производства.
Будем довольствоваться тем что есть.
А вообще есть места где на Вентс дают скидку 10-20%
Что Юра делает в Эпицентре (при его опыте) вообще не пойму :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 19:02

делаете заужение до 110 для поднятия скорости потока на конечных участках? или все выходы тоже 204
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 19:11

  beee написав:Ну в свою вентиляцию, я вложил 3куе.
А за этот кусок пластика - много


у меня дешевле, потому что теплообменник производства украина, вентиляторы промышленные по 80 евро и управление ими на резисторах примитив. но есть идея как запилить управление через mi home :)
trololo
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 19:17

  trololo написав:
  beee написав:Ну в свою вентиляцию, я вложил 3куе.
А за этот кусок пластика - много


у меня дешевле, потому что теплообменник производства украина, вентиляторы промышленные по 80 евро и управление ими на резисторах примитив. но есть идея как запилить управление через mi home :)

Это как на резисторах?
Они шуметь начинают если резистором регулировать обороты.
Чем двух- трехскоростные вентиляторы не нравятся?
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 19:24

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  UA написав:Это как на резисторах?
Arduino :lol:
есть идея как запилить управление через mi home
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 19:29

  UA написав:
  trololo написав:
  UA написав:Подорожало всё в долларах.
Года через 3-4 встретить нульовый ремонт будет менее реально чем встретить инопланетянина.


делаю приточно вытяжную. тройник вентс 204*60 почти 300 грн. кусочек дешевого пластика дай Бог абы не с вторсырья. и по всем магазам одна цена. интересно, почему никто не делает совместимые аналоги дешевле. вентс зажрался

Вентс имеет санитарно - гигиенеческие сертификаты на свою продукцию.
Импортные аналоги ещё дороже.

Наладить производство всей номенклатуры изделий это серьезная работа и капиталовложения.
Хотя и Вентс грешит запаковкой китайских изделий в свою упаковку, они единственные имеют производственную базу.
Наша модель экономики не предусматривает развитие производства.
Будем довольствоваться тем что есть.
А вообще есть места где на Вентс дают скидку 10-20%
Что Юра делает в Эпицентре (при его опыте) вообще не пойму :mrgreen:

В Ірпєні якийсь там пластмасний завод розчєбурашений
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 19:48

  UA написав:
  trololo написав:
  beee написав:Ну в свою вентиляцию, я вложил 3куе.
А за этот кусок пластика - много


у меня дешевле, потому что теплообменник производства украина, вентиляторы промышленные по 80 евро и управление ими на резисторах примитив. но есть идея как запилить управление через mi home :)

Это как на резисторах?
Они шуметь начинают если резистором регулировать обороты.
Чем двух- трехскоростные вентиляторы не нравятся?


ну вот такой промышленный вентилятор с плавной регулировкой, ес мотором и безотказность. на постоянке 48В. наши кулибины делают теплообменники, навешивают такие венты и продают комплектами недорого. вентсы с полистирольными ТО как то не внушали, и с размещением сложно. а тут вентиляторные блоки отдельно идут, удобно монтировать
trololo
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