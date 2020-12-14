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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Bolt
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Додано: Суб 23 лип, 2022 18:33
trololo написав: UA написав:
Подорожало всё в долларах.
Года через 3-4 встретить нульовый ремонт будет менее реально чем встретить инопланетянина.
делаю приточно вытяжную. тройник вентс 204*60 почти 300 грн. кусочек дешевого пластика дай Бог абы не с вторсырья
. и по всем магазам одна цена. интересно, почему никто не делает совместимые аналоги дешевле. вентс зажрался
Вентс имеет санитарно - гигиенеческие сертификаты на свою продукцию.
Импортные аналоги ещё дороже.
Наладить производство всей номенклатуры изделий это серьезная работа и капиталовложения.
Хотя и Вентс грешит запаковкой китайских изделий в свою упаковку, они единственные имеют производственную базу.
Наша модель экономики не предусматривает развитие производства.
Будем довольствоваться тем что есть.
А вообще есть места где на Вентс дают скидку 10-20%
Что Юра делает в Эпицентре (при его опыте) вообще не пойму
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UA
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Додано: Суб 23 лип, 2022 19:02
делаете заужение до 110 для поднятия скорости потока на конечных участках? или все выходы тоже 204
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trololo
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Додано: Суб 23 лип, 2022 19:11
beee написав:
Ну в свою вентиляцию, я вложил 3куе.
А за этот кусок пластика - много
у меня дешевле, потому что теплообменник производства украина, вентиляторы промышленные по 80 евро и управление ими на резисторах примитив. но есть идея как запилить управление через mi home
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trololo
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Додано: Суб 23 лип, 2022 19:17
trololo написав: beee написав:
Ну в свою вентиляцию, я вложил 3куе.
А за этот кусок пластика - много
у меня дешевле, потому что теплообменник производства украина, вентиляторы промышленные по 80 евро и управление ими на резисторах примитив. но есть идея как запилить управление через mi home
Это как на резисторах?
Они шуметь начинают если резистором регулировать обороты.
Чем двух- трехскоростные вентиляторы не нравятся?
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UA
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Додано: Суб 23 лип, 2022 19:48
UA написав: trololo написав: beee написав:
Ну в свою вентиляцию, я вложил 3куе.
А за этот кусок пластика - много
у меня дешевле, потому что теплообменник производства украина, вентиляторы промышленные по 80 евро и управление ими на резисторах примитив. но есть идея как запилить управление через mi home
Это как на резисторах?
Они шуметь начинают если резистором регулировать обороты.
Чем двух- трехскоростные вентиляторы не нравятся?
ну вот такой промышленный вентилятор с плавной регулировкой, ес мотором и безотказность. на постоянке 48В. наши кулибины делают теплообменники, навешивают такие венты и продают комплектами недорого. вентсы с полистирольными ТО как то не внушали, и с размещением сложно. а тут вентиляторные блоки отдельно идут, удобно монтировать
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trololo
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Додано: Суб 23 лип, 2022 22:34
UA написав: trololo написав: beee написав:
Ну в свою вентиляцию, я вложил 3куе.
А за этот кусок пластика - много
у меня дешевле, потому что теплообменник производства украина, вентиляторы промышленные по 80 евро и управление ими на резисторах примитив. но есть идея как запилить управление через mi home
Это как на резисторах?
Они шуметь начинают если резистором регулировать обороты.
Чем двух- трехскоростные вентиляторы не нравятся?
ну вот такой промышленный вентилятор с плавной регулировкой, ес мотором и безотказность. на постоянке 48В. наши кулибины делают теплообменники, навешивают такие венты и продают комплектами недорого. вентсы с полистирольными ТО как то не внушали, и с размещением сложно. а тут вентиляторные блоки отдельно идут, удобно монтировать
О, это круто. В принципе, что там такого? По сути, два вентилятора.
Я тоже всё покупал Украина: ПВУ на 600м3 от Вентс. Но в этот раз использовал систему гибких воздуховодов с коллекторами
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beee
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