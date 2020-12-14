flyman
Хочу сюди скинути фото цін в Дедемані(румунській аналог Епіку) на змішувачі Хансгрое, але враховуючи жлобство на двіжку форуму ніфіга не получаться. Повністю не відкриває форму прикріплення фото.
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Додано: Суб 23 лип, 2022 18:28
flyman
Хочу сюди скинути фото цін в Дедемані(румунській аналог Епіку) на змішувачі Хансгрое, але враховуючи жлобство на двіжку форуму ніфіга не получаться. Повністю не відкриває форму прикріплення фото.
Додано: Суб 23 лип, 2022 18:33
Вентс имеет санитарно - гигиенеческие сертификаты на свою продукцию.
Импортные аналоги ещё дороже.
Наладить производство всей номенклатуры изделий это серьезная работа и капиталовложения.
Хотя и Вентс грешит запаковкой китайских изделий в свою упаковку, они единственные имеют производственную базу.
Наша модель экономики не предусматривает развитие производства.
Будем довольствоваться тем что есть.
А вообще есть места где на Вентс дают скидку 10-20%
Что Юра делает в Эпицентре (при его опыте) вообще не пойму
Додано: Суб 23 лип, 2022 19:02
делаете заужение до 110 для поднятия скорости потока на конечных участках? или все выходы тоже 204
Додано: Суб 23 лип, 2022 19:11
Додано: Суб 23 лип, 2022 19:17
Это как на резисторах?
Они шуметь начинают если резистором регулировать обороты.
Чем двух- трехскоростные вентиляторы не нравятся?
Додано: Суб 23 лип, 2022 19:48
ну вот такой промышленный вентилятор с плавной регулировкой, ес мотором и безотказность. на постоянке 48В. наши кулибины делают теплообменники, навешивают такие венты и продают комплектами недорого. вентсы с полистирольными ТО как то не внушали, и с размещением сложно. а тут вентиляторные блоки отдельно идут, удобно монтировать
Додано: Суб 23 лип, 2022 22:34
О, это круто. В принципе, что там такого? По сути, два вентилятора.
Я тоже всё покупал Украина: ПВУ на 600м3 от Вентс. Но в этот раз использовал систему гибких воздуховодов с коллекторами
Додано: Суб 23 лип, 2022 23:25
Додано: Суб 23 лип, 2022 23:27
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Значит пришла новая информация с Харькова. Товарищ продал осенью прошлого года хату, теперь примерно по такой же цене откупить с ремонтом модно в том же ЖК. Вот так вот.
Додано: Суб 23 лип, 2022 23:33
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Расшифруйте
Что за уровень ЖК
Продал без ремонта а сейчас скрытые плинтусА с ПВВ и Торнадо-С в панорамное окно в подарок?
Метраж что продал и что сейчас может купить (сопоставимы или где меньше)
Ну и райончик, а то много где кто из тамошних знакомых и кроме Влада «вложились» поближе к Барабану, ибо там строили нормально и быстро и недорого, и кое-где даже не сожгли вместе с фундаментом
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