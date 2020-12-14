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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 лип, 2022 08:21
Proofy написав:
Значит пришла новая информация с Харькова. Товарищ продал осенью прошлого года хату, теперь примерно по такой же цене откупить с ремонтом модно в том же ЖК. Вот так вот.
Главный вопрос - зачем?
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alfredhaos
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Додано: Нед 24 лип, 2022 09:35
меня удивляет вопрос - зачем?
шанс погибнуть в ДТП несоизмеримо больший, на порядки, чем погибнуть от ракеты.
и тем не менее, люди покупают авто.
чем квартира хуже?
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beee
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Додано: Нед 24 лип, 2022 09:45
beee написав:
меня удивляет вопрос - зачем?
шанс погибнуть в ДТП несоизмеримо больший, на порядки, чем погибнуть от ракеты.
и тем не менее, люди покупают авто.
чем квартира хуже?
Напр., тим, що хату не вивезеш із зони бойових дій за кордон чи хоча б у безпечне місце.
+Авто дає додаткову можливість заробляти гроші, якщо раптом ви втратили роботу/бізнес.
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fler
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Додано: Нед 24 лип, 2022 10:26
beee написав:
меня удивляет вопрос - зачем?
шанс погибнуть в ДТП несоизмеримо больший, на порядки, чем погибнуть от ракеты.
и тем не менее, люди покупают авто.
чем квартира хуже?
Машину купують щоб їздити, житло щоб жити (чи жили орендарі), тому при купівлі завжди є питання навіщо. Чи будеш ти їздити на той машині, чи будеш ти жити (чи дорого сдавати) у цій локації, місті, країні. Друге питання, чи є в тому економічний сенс. Може тебе значно дешевше їздити на таксі, може ти розумієш, що салон через місяць запропонує знижку у 20%.
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Vlad442
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Додано: Нед 24 лип, 2022 12:03
beee написав:
меня удивляет вопрос - зачем?
шанс погибнуть в ДТП несоизмеримо больший, на порядки, чем погибнуть от ракеты.
и тем не менее, люди покупают авто.
чем квартира хуже?
А в чем экономический смысл покупки квартиры в прифронтовом городе?
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alfredhaos
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Додано: Нед 24 лип, 2022 13:09
alfredhaos написав: beee написав:
меня удивляет вопрос - зачем?
шанс погибнуть в ДТП несоизмеримо больший, на порядки, чем погибнуть от ракеты.
и тем не менее, люди покупают авто.
чем квартира хуже?
А в чем экономический смысл покупки квартиры в прифронтовом городе?
У тому, що "фронт" – поняття не вічне? В Україні та й в Європі кожне місто колись було "прифронтовим"
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zerocool
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Додано: Нед 24 лип, 2022 13:14
zerocool написав: alfredhaos написав:
А в чем экономический смысл покупки квартиры в прифронтовом городе?
У тому, що "фронт" – поняття не вічне? В Україні та й в Європі кожне місто колись було "прифронтовим"
Любой населенный пункт рядом с кацапами не имеет перспектив
24.02. вероломно напал не путин, напал российский народ
все соцопросы это подтверждают
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UA
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Додано: Нед 24 лип, 2022 13:29
UA написав: zerocool написав: alfredhaos написав:
А в чем экономический смысл покупки квартиры в прифронтовом городе?
У тому, що "фронт" – поняття не вічне? В Україні та й в Європі кожне місто колись було "прифронтовим"
Любой населенный пункт рядом с кацапами не имеет перспектив
24.02. вероломно напал не путин, напал российский народ
все соцопросы это подтверждают
Ага, тобто Вільнюс, Саппоро чи Гельсінкі також "не мають перспектив"?
Всі вони мали загрозу, і всі вони змогли відбитися.
Є два довготривалі чинники - 1) наш вступ до НАТО і 2) частковий розвал расії, все це ми побачимо вже протягом нашого покоління, вмійте жити не одним днем
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zerocool
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Додано: Нед 24 лип, 2022 13:35
zerocool написав:
Ага, тобто Вільнюс, Саппоро чи Гельсінкі також "не мають перспектив"?
Всі вони мали загрозу, і всі вони змогли відбитися.
Є два довготривалі чинники - 1) наш вступ до НАТО і 2) частковий розвал расії, все це ми побачимо вже протягом нашого покоління, вмійте жити не одним днем
Если бабе яйца - дедом будет.
Нужно было в начале 90-х при бухом ЕБН в НАТО тикать.
Как Прибалтика.
А не за коммунистов в ВР голосовать.
В какой-то мере Восточная Украина заслужено от обезумивших русских отгребает.
Карма.
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