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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10110101111011210113

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 91
1. Не вище 500
12%
11
2. 501 - 700
19%
17
3. 701 - 900
21%
19
4. 901 - 1000
19%
17
5. 1001 - 1200
18%
16
6. 1201 - 1500
4%
4
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
7%
6
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 08:21

  Proofy написав:Значит пришла новая информация с Харькова. Товарищ продал осенью прошлого года хату, теперь примерно по такой же цене откупить с ремонтом модно в том же ЖК. Вот так вот.

Главный вопрос - зачем?
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 09:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

меня удивляет вопрос - зачем?
шанс погибнуть в ДТП несоизмеримо больший, на порядки, чем погибнуть от ракеты.
и тем не менее, люди покупают авто.
чем квартира хуже?
beee
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 09:45

  beee написав:меня удивляет вопрос - зачем?
шанс погибнуть в ДТП несоизмеримо больший, на порядки, чем погибнуть от ракеты.
и тем не менее, люди покупают авто.
чем квартира хуже?


Напр., тим, що хату не вивезеш із зони бойових дій за кордон чи хоча б у безпечне місце.
+Авто дає додаткову можливість заробляти гроші, якщо раптом ви втратили роботу/бізнес.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 10:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав:меня удивляет вопрос - зачем?
шанс погибнуть в ДТП несоизмеримо больший, на порядки, чем погибнуть от ракеты.
и тем не менее, люди покупают авто.
чем квартира хуже?

Машину купують щоб їздити, житло щоб жити (чи жили орендарі), тому при купівлі завжди є питання навіщо. Чи будеш ти їздити на той машині, чи будеш ти жити (чи дорого сдавати) у цій локації, місті, країні. Друге питання, чи є в тому економічний сенс. Може тебе значно дешевше їздити на таксі, може ти розумієш, що салон через місяць запропонує знижку у 20%.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 12:03

  beee написав:меня удивляет вопрос - зачем?
шанс погибнуть в ДТП несоизмеримо больший, на порядки, чем погибнуть от ракеты.
и тем не менее, люди покупают авто.
чем квартира хуже?

А в чем экономический смысл покупки квартиры в прифронтовом городе?
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 13:09

  alfredhaos написав:
  beee написав:меня удивляет вопрос - зачем?
шанс погибнуть в ДТП несоизмеримо больший, на порядки, чем погибнуть от ракеты.
и тем не менее, люди покупают авто.
чем квартира хуже?

А в чем экономический смысл покупки квартиры в прифронтовом городе?

У тому, що "фронт" – поняття не вічне? В Україні та й в Європі кожне місто колись було "прифронтовим"
zerocool
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 13:14

  zerocool написав:
  alfredhaos написав:А в чем экономический смысл покупки квартиры в прифронтовом городе?

У тому, що "фронт" – поняття не вічне? В Україні та й в Європі кожне місто колись було "прифронтовим"

Любой населенный пункт рядом с кацапами не имеет перспектив
24.02. вероломно напал не путин, напал российский народ
все соцопросы это подтверждают
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 13:29

  UA написав:
  zerocool написав:
  alfredhaos написав:А в чем экономический смысл покупки квартиры в прифронтовом городе?

У тому, що "фронт" – поняття не вічне? В Україні та й в Європі кожне місто колись було "прифронтовим"

Любой населенный пункт рядом с кацапами не имеет перспектив
24.02. вероломно напал не путин, напал российский народ
все соцопросы это подтверждают

Ага, тобто Вільнюс, Саппоро чи Гельсінкі також "не мають перспектив"?
Всі вони мали загрозу, і всі вони змогли відбитися.
Є два довготривалі чинники - 1) наш вступ до НАТО і 2) частковий розвал расії, все це ми побачимо вже протягом нашого покоління, вмійте жити не одним днем
zerocool
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 13:35

  zerocool написав:Ага, тобто Вільнюс, Саппоро чи Гельсінкі також "не мають перспектив"?
Всі вони мали загрозу, і всі вони змогли відбитися.
Є два довготривалі чинники - 1) наш вступ до НАТО і 2) частковий розвал расії, все це ми побачимо вже протягом нашого покоління, вмійте жити не одним днем

Если бабе яйца - дедом будет.
Нужно было в начале 90-х при бухом ЕБН в НАТО тикать.
Как Прибалтика.
А не за коммунистов в ВР голосовать.
В какой-то мере Восточная Украина заслужено от обезумивших русских отгребает.
Карма.
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