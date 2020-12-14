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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 91
1. Не вище 500
12%
11
2. 501 - 700
19%
17
3. 701 - 900
21%
19
4. 901 - 1000
19%
17
5. 1001 - 1200
18%
16
6. 1201 - 1500
4%
4
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
7%
6
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 08:21

  Proofy написав:Значит пришла новая информация с Харькова. Товарищ продал осенью прошлого года хату, теперь примерно по такой же цене откупить с ремонтом модно в том же ЖК. Вот так вот.

Главный вопрос - зачем?
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 09:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

меня удивляет вопрос - зачем?
шанс погибнуть в ДТП несоизмеримо больший, на порядки, чем погибнуть от ракеты.
и тем не менее, люди покупают авто.
чем квартира хуже?
beee
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 09:45

  beee написав:меня удивляет вопрос - зачем?
шанс погибнуть в ДТП несоизмеримо больший, на порядки, чем погибнуть от ракеты.
и тем не менее, люди покупают авто.
чем квартира хуже?


Напр., тим, що хату не вивезеш із зони бойових дій за кордон чи хоча б у безпечне місце.
+Авто дає додаткову можливість заробляти гроші, якщо раптом ви втратили роботу/бізнес.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 10:26

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав:меня удивляет вопрос - зачем?
шанс погибнуть в ДТП несоизмеримо больший, на порядки, чем погибнуть от ракеты.
и тем не менее, люди покупают авто.
чем квартира хуже?

Машину купують щоб їздити, житло щоб жити (чи жили орендарі), тому при купівлі завжди є питання навіщо. Чи будеш ти їздити на той машині, чи будеш ти жити (чи дорого сдавати) у цій локації, місті, країні. Друге питання, чи є в тому економічний сенс. Може тебе значно дешевше їздити на таксі, може ти розумієш, що салон через місяць запропонує знижку у 20%.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 12:03

  beee написав:меня удивляет вопрос - зачем?
шанс погибнуть в ДТП несоизмеримо больший, на порядки, чем погибнуть от ракеты.
и тем не менее, люди покупают авто.
чем квартира хуже?

А в чем экономический смысл покупки квартиры в прифронтовом городе?
alfredhaos
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 13:09

  alfredhaos написав:
  beee написав:меня удивляет вопрос - зачем?
шанс погибнуть в ДТП несоизмеримо больший, на порядки, чем погибнуть от ракеты.
и тем не менее, люди покупают авто.
чем квартира хуже?

А в чем экономический смысл покупки квартиры в прифронтовом городе?

У тому, що "фронт" – поняття не вічне? В Україні та й в Європі кожне місто колись було "прифронтовим"
zerocool
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 13:14

  zerocool написав:
  alfredhaos написав:А в чем экономический смысл покупки квартиры в прифронтовом городе?

У тому, що "фронт" – поняття не вічне? В Україні та й в Європі кожне місто колись було "прифронтовим"

Любой населенный пункт рядом с кацапами не имеет перспектив
24.02. вероломно напал не путин, напал российский народ
все соцопросы это подтверждают
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 13:29

  UA написав:
  zerocool написав:
  alfredhaos написав:А в чем экономический смысл покупки квартиры в прифронтовом городе?

У тому, що "фронт" – поняття не вічне? В Україні та й в Європі кожне місто колись було "прифронтовим"

Любой населенный пункт рядом с кацапами не имеет перспектив
24.02. вероломно напал не путин, напал российский народ
все соцопросы это подтверждают

Ага, тобто Вільнюс, Саппоро чи Гельсінкі також "не мають перспектив"?
Всі вони мали загрозу, і всі вони змогли відбитися.
Є два довготривалі чинники - 1) наш вступ до НАТО і 2) частковий розвал расії, все це ми побачимо вже протягом нашого покоління, вмійте жити не одним днем
zerocool
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 13:35

  zerocool написав:Ага, тобто Вільнюс, Саппоро чи Гельсінкі також "не мають перспектив"?
Всі вони мали загрозу, і всі вони змогли відбитися.
Є два довготривалі чинники - 1) наш вступ до НАТО і 2) частковий розвал расії, все це ми побачимо вже протягом нашого покоління, вмійте жити не одним днем

Если бабе яйца - дедом будет.
Нужно было в начале 90-х при бухом ЕБН в НАТО тикать.
Как Прибалтика.
А не за коммунистов в ВР голосовать.
В какой-то мере Восточная Украина заслужено от обезумивших русских отгребает.
Карма.
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 14:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  UA написав:Любой населенный пункт рядом с кацапами не имеет перспектив
24.02. вероломно напал не путин, напал российский народ
все соцопросы это подтверждают

Запоріжжя прифронтовий? Скільки кілометрів до фронту? Але йому пощастило, що не підійшли ближче, та не обстрілюють як Харків.
Київ був прифронтовим, колиб рашисти краще підготувались, була б велика битва за Київ - маріупольський сценарій. Тому не вгадаєш, війна це повезло - не повезло. Один загинув, другий вижив тільки тому, що стояв за 20 метрів від першого. Одна квартира згоріла, у сусідній чай п'ють, та телек дивляться. Куп'янськ стоїть цілий, Сєверодонецьк ні.
Vlad442
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