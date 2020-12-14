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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 92
1. Не вище 500
12%
11
2. 501 - 700
18%
17
3. 701 - 900
21%
19
4. 901 - 1000
18%
17
5. 1001 - 1200
18%
17
6. 1201 - 1500
4%
4
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
7%
6
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 13:35

  zerocool написав:Ага, тобто Вільнюс, Саппоро чи Гельсінкі також "не мають перспектив"?
Всі вони мали загрозу, і всі вони змогли відбитися.
Є два довготривалі чинники - 1) наш вступ до НАТО і 2) частковий розвал расії, все це ми побачимо вже протягом нашого покоління, вмійте жити не одним днем

Если бабе яйца - дедом будет.
Нужно было в начале 90-х при бухом ЕБН в НАТО тикать.
Как Прибалтика.
А не за коммунистов в ВР голосовать.
В какой-то мере Восточная Украина заслужено от обезумивших русских отгребает.
Карма.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 14:13

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  UA написав:Любой населенный пункт рядом с кацапами не имеет перспектив
24.02. вероломно напал не путин, напал российский народ
все соцопросы это подтверждают

Запоріжжя прифронтовий? Скільки кілометрів до фронту? Але йому пощастило, що не підійшли ближче, та не обстрілюють як Харків.
Київ був прифронтовим, колиб рашисти краще підготувались, була б велика битва за Київ - маріупольський сценарій. Тому не вгадаєш, війна це повезло - не повезло. Один загинув, другий вижив тільки тому, що стояв за 20 метрів від першого. Одна квартира згоріла, у сусідній чай п'ють, та телек дивляться. Куп'янськ стоїть цілий, Сєверодонецьк ні.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 14:42

  UA написав:
  zerocool написав:Ага, тобто Вільнюс, Саппоро чи Гельсінкі також "не мають перспектив"?
Всі вони мали загрозу, і всі вони змогли відбитися.
Є два довготривалі чинники - 1) наш вступ до НАТО і 2) частковий розвал расії, все це ми побачимо вже протягом нашого покоління, вмійте жити не одним днем

Если бабе яйца - дедом будет.
Нужно было в начале 90-х при бухом ЕБН в НАТО тикать.
Как Прибалтика.
А не за коммунистов в ВР голосовать.
В какой-то мере Восточная Украина заслужено от обезумивших русских отгребает.
Карма.

Молодёжь, кто только начинает путь. Когда вам говорят, дети за отцов не отвечают, это ложь. Сейчас, как будто вечеринка закончилась и нам принесли за неё счёт
beee
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 14:46

  Vlad442 написав:
  UA написав:Любой населенный пункт рядом с кацапами не имеет перспектив
24.02. вероломно напал не путин, напал российский народ
все соцопросы это подтверждают

Запоріжжя прифронтовий? Скільки кілометрів до фронту? Але йому пощастило, що не підійшли ближче, та не обстрілюють як Харків.
Київ був прифронтовим, колиб рашисти краще підготувались, була б велика битва за Київ - маріупольський сценарій. Тому не вгадаєш, війна це повезло - не повезло. Один загинув, другий вижив тільки тому, що стояв за 20 метрів від першого. Одна квартира згоріла, у сусідній чай п'ють, та телек дивляться. Куп'янськ стоїть цілий, Сєверодонецьк ні.

Как раз, наоборот.
Если бы кто-то 30 лет не кантовал круглое и не катал квадратное, не красил листья в зелёный цвет, а хотя бы за год готовил границу, то Киевская область была бы целой
beee
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 17:01

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Варшавские и варшавские плюс цены валяться.
Неделю назад были па40 теперь па38.
Квартир дофига.

Я так понимаю метро там лет 10 не будет.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 17:22

  Хомякоид написав:Варшавские и варшавские плюс цены валяться.
Неделю назад были па40 теперь па38.
Квартир дофига.

Я так понимаю метро там лет 10 не будет.

Щось я не знаходжу таких цін, пруф в студію, шановний!
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 17:41

  Хомякоид написав:Варшавские и варшавские плюс цены валяться.
Неделю назад были па40 теперь па38.
Квартир дофига.

Я так понимаю метро там лет 10 не будет.


Что ни строй - все равно Троещина получается
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 17:45

Харьков тяжелый случай. Даже сгон раашистов с области и ОРДЛО не решит проблему границы на пушечносм выстреле и тотально проигрышной логистики
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 17:48

  UA написав:
  zerocool написав:Ага, тобто Вільнюс, Саппоро чи Гельсінкі також "не мають перспектив"?
Всі вони мали загрозу, і всі вони змогли відбитися.
Є два довготривалі чинники - 1) наш вступ до НАТО і 2) частковий розвал расії, все це ми побачимо вже протягом нашого покоління, вмійте жити не одним днем

Если бабе яйца - дедом будет.
Нужно было в начале 90-х при бухом ЕБН в НАТО тикать.
Как Прибалтика.
А не за коммунистов в ВР голосовать.
В какой-то мере Восточная Украина заслужено от обезумивших русских отгребает.
Карма.


В 90-х и Центр за коммунистов был. Лет на 5 тогда наще обшество со своей инерционностью опоздало к убегающему НАТО-поезду
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 18:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

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Востаннє редагувалось Успіх в Нед 24 лип, 2022 18:58, всього редагувалось 1 раз.
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