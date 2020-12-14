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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 лип, 2022 18:51
fler написав: beee написав:
меня удивляет вопрос - зачем?
шанс погибнуть в ДТП несоизмеримо больший, на порядки, чем погибнуть от ракеты.
и тем не менее, люди покупают авто.
чем квартира хуже?
Напр., тим, що хату не вивезеш із зони бойових дій за кордон чи хоча б у безпечне місце.
+Авто дає додаткову можливість заробляти гроші, якщо раптом ви втратили роботу/бізнес.
Пол города ездят на авто 60куе +. У меня купили квартиру сыну, торговались за 2куе. При этом ему купили Х5 М за 80куе.
Сегодня эти авто продают -40%. На бензин и ТО, шины и т.д. в год тратят 3..5 куе.
И чем оно лучше
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Додано: Нед 24 лип, 2022 18:59
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Додано: Нед 24 лип, 2022 19:12
remark написав: Хомякоид написав:
Варшавские и варшавские плюс цены валяться.
Неделю назад были па40 теперь па38.
Квартир дофига.
Я так понимаю метро там лет 10 не будет.
Щось я не знаходжу таких цін, пруф в студію, шановний!
походу хомяк перебрал прокисшего акционного пива)))
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