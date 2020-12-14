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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10112101131011410115

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 92
1. Не вище 500
12%
11
2. 501 - 700
18%
17
3. 701 - 900
21%
19
4. 901 - 1000
18%
17
5. 1001 - 1200
18%
17
6. 1201 - 1500
4%
4
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
7%
6
Всього голосів : 92
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 18:51

  fler написав:
  beee написав:меня удивляет вопрос - зачем?
шанс погибнуть в ДТП несоизмеримо больший, на порядки, чем погибнуть от ракеты.
и тем не менее, люди покупают авто.
чем квартира хуже?


Напр., тим, що хату не вивезеш із зони бойових дій за кордон чи хоча б у безпечне місце.
+Авто дає додаткову можливість заробляти гроші, якщо раптом ви втратили роботу/бізнес.

Пол города ездят на авто 60куе +. У меня купили квартиру сыну, торговались за 2куе. При этом ему купили Х5 М за 80куе.
Сегодня эти авто продают -40%. На бензин и ТО, шины и т.д. в год тратят 3..5 куе.
И чем оно лучше
beee
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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 18:59

І все буде добре!© )))

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Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 19:12

  remark написав:
  Хомякоид написав:Варшавские и варшавские плюс цены валяться.
Неделю назад были па40 теперь па38.
Квартир дофига.

Я так понимаю метро там лет 10 не будет.

Щось я не знаходжу таких цін, пруф в студію, шановний!

походу хомяк перебрал прокисшего акционного пива)))
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