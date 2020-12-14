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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 лип, 2022 18:59
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Додано: Нед 24 лип, 2022 19:12
remark написав: Хомякоид написав:
Варшавские и варшавские плюс цены валяться.
Неделю назад были па40 теперь па38.
Квартир дофига.
Я так понимаю метро там лет 10 не будет.
Щось я не знаходжу таких цін, пруф в студію, шановний!
походу хомяк перебрал прокисшего акционного пива)))
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Прохожий
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Додано: Нед 24 лип, 2022 19:20
Прохожий и
Так там сегодня просто праздник
И не надо прокисшего
Просто в +34 много вкусного, местного, на природе, можно даже с горлА
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барабашов
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Додано: Нед 24 лип, 2022 19:40
beee написав: fler написав: beee написав:
меня удивляет вопрос - зачем?
шанс погибнуть в ДТП несоизмеримо больший, на порядки, чем погибнуть от ракеты.
и тем не менее, люди покупают авто.
чем квартира хуже?
Напр., тим, що хату не вивезеш із зони бойових дій за кордон чи хоча б у безпечне місце.
+Авто дає додаткову можливість заробляти гроші, якщо раптом ви втратили роботу/бізнес.
Пол города ездят на авто 60куе +. У меня купили квартиру сыну, торговались за 2куе. При этом ему купили Х5 М за 80куе.
Сегодня эти авто продают -40%. На бензин и ТО, шины и т.д. в год тратят 3..5 куе.
И чем оно лучше
Ви плутаєте інвестиції з понтами
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fler
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Додано: Нед 24 лип, 2022 19:57
барабашов написав:Прохожий
и
Так там сегодня просто праздник
И не надо прокисшего
Просто в +34 много вкусного, местного, на природе, можно даже с горлА
и накрывают влажные фантазии прикупить квартиркО в Киеве за пачку ойро)
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Прохожий
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Додано: Нед 24 лип, 2022 20:06
Прохожий написав:
и накрывают влажные фантазии прикупить квартиркО в Киеве за пачку ойро)
В Херсоні ні за скільки не продати. А аренда лише за комуналку.
Так що при деяких варіантах пачка ойро може бути навіть щедро.
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Hotab
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Додано: Нед 24 лип, 2022 20:40
fler
Понты по цене нормальной(в Днепре и Николаеве,не факт что в столице) квартиры отлично угоняются, разбиваются не только по синьке(проверено лично), дешевеют с поразительной скоростью(куда там динамике цен на хрущи в 2008-2018годах)
Так шо либо деньги хотя бы на аренду скрытых плинтусов есть - либо Лайнос на газу с крученой приборкой, либо как цыгане - Рейндж на лысой резине и с "всё на двустороннем скотче"
В Медельине фавелы тоже не за кулёчек коки местные понторезы друг другу перепродают
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барабашов
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Додано: Нед 24 лип, 2022 21:07
Прохожий написав: барабашов написав:Прохожий
и
Так там сегодня просто праздник
И не надо прокисшего
Просто в +34 много вкусного, местного, на природе, можно даже с горлА
и накрывают влажные фантазии прикупить квартиркО в Киеве за пачку ойро)
Через пару лет купит две за ту же пачку
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Damien
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Додано: Нед 24 лип, 2022 21:15
Успіх написав:
Все стройки находятся на балансе офшорок.
Деньги выведены.
Война всё спишет.
Всегда говорил - единственное жилье для себя только вторичка.
Первичка удел спекулянтов играющих в бетонном казино не на послание деньги.
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UA
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