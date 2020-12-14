Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:меня удивляет вопрос - зачем? шанс погибнуть в ДТП несоизмеримо больший, на порядки, чем погибнуть от ракеты. и тем не менее, люди покупают авто. чем квартира хуже?
Напр., тим, що хату не вивезеш із зони бойових дій за кордон чи хоча б у безпечне місце. +Авто дає додаткову можливість заробляти гроші, якщо раптом ви втратили роботу/бізнес.
Пол города ездят на авто 60куе +. У меня купили квартиру сыну, торговались за 2куе. При этом ему купили Х5 М за 80куе. Сегодня эти авто продают -40%. На бензин и ТО, шины и т.д. в год тратят 3..5 куе. И чем оно лучше
fler Понты по цене нормальной(в Днепре и Николаеве,не факт что в столице) квартиры отлично угоняются, разбиваются не только по синьке(проверено лично), дешевеют с поразительной скоростью(куда там динамике цен на хрущи в 2008-2018годах) Так шо либо деньги хотя бы на аренду скрытых плинтусов есть - либо Лайнос на газу с крученой приборкой, либо как цыгане - Рейндж на лысой резине и с "всё на двустороннем скотче" В Медельине фавелы тоже не за кулёчек коки местные понторезы друг другу перепродают