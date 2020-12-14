Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Посмотрел видео, чел размазывает во времени прописные истины, чтобы получился ролик. Думаю, что и так всем понятно, что первичка - всьо уже. Поставьте себя на место руководства строительной компании. Если отбросить понятия порядочности и т.п., то наиболее логичным вариантом есть скрыться с остатками средств.Ибо все остальные варианты сильно хуже. Продав свое все имущество с плинтусами скрытого монтажа даже за 20% от цены 2021
Damien написав:Посмотрел видео, чел размазывает во времени прописные истины, чтобы получился ролик. Думаю, что и так всем понятно, что первичка - всьо уже. Поставьте себя на место руководства строительной компании. Если отбросить понятия порядочности и т.п., то наиболее логичным вариантом есть скрыться с остатками средств.Ибо все остальные варианты сильно хуже. Продав свое все имущество с плинтусами скрытого монтажа даже за 20% от цены 2021
Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що майже 800 тисяч внутрішньопереміщених осіб потребуватимуть житла. Про це вона повідомила в ефірі національного телемарафону. https://glavcom.ua/country/society/mayz ... 62961.html
цена в прямой зависимости от спроса. неизвестно сколько останется заграницей/ сколько вернется - пока что баланс свести невозможно. После войны в строительную отрасль вольют больше, чем влили в дороги. Сейчас потребительские настроения на нуле.