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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10113101141011510116

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 93
1. Не вище 500
13%
12
2. 501 - 700
18%
17
3. 701 - 900
20%
19
4. 901 - 1000
18%
17
5. 1001 - 1200
18%
17
6. 1201 - 1500
4%
4
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 93
Повідомлення Додано: Нед 24 лип, 2022 23:07

Посмотрел видео, чел размазывает во времени прописные истины, чтобы получился ролик.
Думаю, что и так всем понятно, что первичка - всьо уже.
Поставьте себя на место руководства строительной компании. Если отбросить понятия порядочности и т.п., то наиболее логичным вариантом есть скрыться с остатками средств.Ибо все остальные варианты сильно хуже.
Продав свое все имущество с плинтусами скрытого монтажа даже за 20% от цены 2021
Damien
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 05:21

  Damien написав:Посмотрел видео, чел размазывает во времени прописные истины, чтобы получился ролик.
Думаю, что и так всем понятно, что первичка - всьо уже.
Поставьте себя на место руководства строительной компании. Если отбросить понятия порядочности и т.п., то наиболее логичным вариантом есть скрыться с остатками средств.Ибо все остальные варианты сильно хуже.
Продав свое все имущество с плинтусами скрытого монтажа даже за 20% от цены 2021

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що майже 800 тисяч внутрішньопереміщених осіб потребуватимуть житла. Про це вона повідомила в ефірі національного телемарафону. https://glavcom.ua/country/society/mayz ... 62961.html


цена в прямой зависимости от спроса. неизвестно сколько останется заграницей/ сколько вернется - пока что баланс свести невозможно. После войны в строительную отрасль вольют больше, чем влили в дороги. Сейчас потребительские настроения на нуле.
vitaliian
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