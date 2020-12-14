Додано: Пон 25 лип, 2022 08:31

Интересно, на чём поднялись 0,8% внизу

Стоматологи мои в ахуе пока, некоторые в ноябре-декабре в кредит обновили оборудование клиник(2 чела), будем надеятся что в гривневый

Адвоката три знакомых тоже из-за отсутствия ДТП и работы судов сосут одно место что Миша лапу

Владельцы серьёзных магазинов сперва сдёрнули в сторону Ла-Манша(60+ мужики и дамы с ними, но есть и один с 5ю детьми), но поняв что там надо 3-5-7…кЕвро в месяц более менее сносно жить(снимая не Смарт в жёпе) к июню вернулись домой в скромные трёхэтажные особняки с бассейнами и гостевыми домиками

За застройщиков Дмитрий в видео выше уже рассказывал

Но кто то же себе ввозил Феррари и Кубики (не новые!!! чья то ж0па перфорированную кожу там пропукала) по 200000? И другие авто б/у по баснословной сейчас цене тоже ввозились под нулевую растаможку нехило

Кто эти 0,8% ?????