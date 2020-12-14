Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Посмотрел видео, чел размазывает во времени прописные истины, чтобы получился ролик. Думаю, что и так всем понятно, что первичка - всьо уже. Поставьте себя на место руководства строительной компании. Если отбросить понятия порядочности и т.п., то наиболее логичным вариантом есть скрыться с остатками средств.Ибо все остальные варианты сильно хуже. Продав свое все имущество с плинтусами скрытого монтажа даже за 20% от цены 2021
Damien написав:Посмотрел видео, чел размазывает во времени прописные истины, чтобы получился ролик. Думаю, что и так всем понятно, что первичка - всьо уже. Поставьте себя на место руководства строительной компании. Если отбросить понятия порядочности и т.п., то наиболее логичным вариантом есть скрыться с остатками средств.Ибо все остальные варианты сильно хуже. Продав свое все имущество с плинтусами скрытого монтажа даже за 20% от цены 2021
Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що майже 800 тисяч внутрішньопереміщених осіб потребуватимуть житла. Про це вона повідомила в ефірі національного телемарафону. https://glavcom.ua/country/society/mayz ... 62961.html
Цена в прямой зависимости от спроса. Неизвестно сколько останется заграницей/ сколько вернется - пока что баланс свести невозможно. После войны в строительную отрасль вольют больше, чем влили в дороги. Сейчас потребительские настроения на нуле. Персональные финансы катятся туда же. Понадобится 2-4 года для восстановления рынка.
Damien написав:Посмотрел видео, чел размазывает во времени прописные истины, чтобы получился ролик. Думаю, что и так всем понятно, что первичка - всьо уже. Поставьте себя на место руководства строительной компании. Если отбросить понятия порядочности и т.п., то наиболее логичным вариантом есть скрыться с остатками средств.Ибо все остальные варианты сильно хуже. Продав свое все имущество с плинтусами скрытого монтажа даже за 20% от цены 2021
Цена в прямой зависимости от спроса. Неизвестно сколько останется заграницей/ сколько вернется - пока что баланс свести невозможно. После войны в строительную отрасль вольют больше, чем влили в дороги. Сейчас потребительские настроения на нуле. Персональные финансы катятся туда же. Понадобится 2-4 года для восстановления рынка.
2-4 года (после окончания войны) нужно не для восстановления рынка, а для прекращения падения цены и спроса. Потом или стагнация или рост.Новострои при падении и последующей стагнации невозможны. Т.е. это лет пять минимум при оптимистичном варианте. Сможет условный КГС столько существовать и ничего не строить? А потом еще и выполнить какие-то обязательства? Беги, толстяк, беги(С)
Интересно, на чём поднялись 0,8% внизу Стоматологи мои в ахуе пока, некоторые в ноябре-декабре в кредит обновили оборудование клиник(2 чела), будем надеятся что в гривневый Адвоката три знакомых тоже из-за отсутствия ДТП и работы судов сосут одно место что Миша лапу Владельцы серьёзных магазинов сперва сдёрнули в сторону Ла-Манша(60+ мужики и дамы с ними, но есть и один с 5ю детьми), но поняв что там надо 3-5-7…кЕвро в месяц более менее сносно жить(снимая не Смарт в жёпе) к июню вернулись домой в скромные трёхэтажные особняки с бассейнами и гостевыми домиками За застройщиков Дмитрий в видео выше уже рассказывал Но кто то же себе ввозил Феррари и Кубики (не новые!!! чья то ж0па перфорированную кожу там пропукала) по 200000? И другие авто б/у по баснословной сейчас цене тоже ввозились под нулевую растаможку нехило Кто эти 0,8% ?????
Damien написав:Посмотрел видео, чел размазывает во времени прописные истины, чтобы получился ролик. Думаю, что и так всем понятно, что первичка - всьо уже. Поставьте себя на место руководства строительной компании. Если отбросить понятия порядочности и т.п., то наиболее логичным вариантом есть скрыться с остатками средств.Ибо все остальные варианты сильно хуже. Продав свое все имущество с плинтусами скрытого монтажа даже за 20% от цены 2021
Damien написав:2-4 года (после окончания войны) нужно не для восстановления рынка, а для прекращения падения цены и спроса. Потом или стагнация или рост.Новострои при падении и последующей стагнации невозможны. Т.е. это лет пять минимум при оптимистичном варианте. Сможет условный КГС столько существовать и ничего не строить? А потом еще и выполнить какие-то обязательства? Беги, толстяк, беги(С)
КГС и перед войной имитировал бурную деятельность которая заключалась в продаже квартир по заниженной цене прокладкам типа bUd development, выводя таким образом прибыль из коммунального предприятия в частные карманы. Когда узнал о масштабах явления всеми копытами рванул из Миракса.
Damien написав:Посмотрел видео, чел размазывает во времени прописные истины, чтобы получился ролик. Думаю, что и так всем понятно, что первичка - всьо уже. Поставьте себя на место руководства строительной компании. Если отбросить понятия порядочности и т.п., то наиболее логичным вариантом есть скрыться с остатками средств.Ибо все остальные варианты сильно хуже. Продав свое все имущество с плинтусами скрытого монтажа даже за 20% от цены 2021
Цена в прямой зависимости от спроса. Неизвестно сколько останется заграницей/ сколько вернется - пока что баланс свести невозможно. После войны в строительную отрасль вольют больше, чем влили в дороги. Сейчас потребительские настроения на нуле. Персональные финансы катятся туда же. Понадобится 2-4 года для восстановления рынка.
2-4 года (после окончания войны) нужно не для восстановления рынка, а для прекращения падения цены и спроса. Потом или стагнация или рост.Новострои при падении и последующей стагнации невозможны. Т.е. это лет пять минимум при оптимистичном варианте. Сможет условный КГС столько существовать и ничего не строить? А потом еще и выполнить какие-то обязательства? Беги, толстяк, беги(С)
Как у вас и не только так получается? В чём секрет, делитесь? Прогнозировать всё с точностью наоборот?
vitaliian написав:Цена в прямой зависимости от спроса. Неизвестно сколько останется заграницей/ сколько вернется - пока что баланс свести невозможно. После войны в строительную отрасль вольют больше, чем влили в дороги. Сейчас потребительские настроения на нуле. Персональные финансы катятся туда же. Понадобится 2-4 года для восстановления рынка.
Откуда деньги? Напоминает лозунги ссср - каждой семье отдельную квартиру до ХХХХ года. В свое время розданная юлина 1000 привела к рывку инфляции. А тут предлагаю раздавать совсем иные суммы.
барабашов написав:Интересно, на чём поднялись 0,8% внизу Стоматологи мои в ахуе пока, некоторые в ноябре-декабре в кредит обновили оборудование клиник(2 чела), будем надеятся что в гривневый Адвоката три знакомых тоже из-за отсутствия ДТП и работы судов сосут одно место что Миша лапу Владельцы серьёзных магазинов сперва сдёрнули в сторону Ла-Манша(60+ мужики и дамы с ними, но есть и один с 5ю детьми), но поняв что там надо 3-5-7…кЕвро в месяц более менее сносно жить(снимая не Смарт в жёпе) к июню вернулись домой в скромные трёхэтажные особняки с бассейнами и гостевыми домиками За застройщиков Дмитрий в видео выше уже рассказывал Но кто то же себе ввозил Феррари и Кубики (не новые!!! чья то ж0па перфорированную кожу там пропукала) по 200000? И другие авто б/у по баснословной сейчас цене тоже ввозились под нулевую растаможку нехило Кто эти 0,8% ?????
Вчера заехал в свой ЖК, удивился. Даже поразился. Вопреки "здешним прогнозистам" застройщик доделывает недолелки, установили доступ, сдал холлы, уборщицы летают по МОПам. (О порядочности застройщика, зарегистрированного на Кипре, речи быть не может). гудят ремонты, таскается мебель, движуха.
Тут рассказывали, что состоятельные свалили. Так в чём тогда дело?