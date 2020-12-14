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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10114101151011610117>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 94
1. Не вище 500
14%
13
2. 501 - 700
18%
17
3. 701 - 900
20%
19
4. 901 - 1000
18%
17
5. 1001 - 1200
18%
17
6. 1201 - 1500
4%
4
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 08:22

  vitaliian написав:
  Damien написав:Посмотрел видео, чел размазывает во времени прописные истины, чтобы получился ролик.
Думаю, что и так всем понятно, что первичка - всьо уже.
Поставьте себя на место руководства строительной компании. Если отбросить понятия порядочности и т.п., то наиболее логичным вариантом есть скрыться с остатками средств.Ибо все остальные варианты сильно хуже.
Продав свое все имущество с плинтусами скрытого монтажа даже за 20% от цены 2021



Цена в прямой зависимости от спроса. Неизвестно сколько останется заграницей/ сколько вернется - пока что баланс свести невозможно. После войны в строительную отрасль вольют больше, чем влили в дороги. Сейчас потребительские настроения на нуле. Персональные финансы катятся туда же. Понадобится 2-4 года для восстановления рынка.

2-4 года (после окончания войны) нужно не для восстановления рынка, а для прекращения падения цены и спроса. Потом или стагнация или рост.Новострои при падении и последующей стагнации невозможны. Т.е. это лет пять минимум при оптимистичном варианте.
Сможет условный КГС столько существовать и ничего не строить? А потом еще и выполнить какие-то обязательства?
Беги, толстяк, беги(С)
Damien
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 08:31

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Интересно, на чём поднялись 0,8% внизу
Стоматологи мои в ахуе пока, некоторые в ноябре-декабре в кредит обновили оборудование клиник(2 чела), будем надеятся что в гривневый
Адвоката три знакомых тоже из-за отсутствия ДТП и работы судов сосут одно место что Миша лапу
Владельцы серьёзных магазинов сперва сдёрнули в сторону Ла-Манша(60+ мужики и дамы с ними, но есть и один с 5ю детьми), но поняв что там надо 3-5-7…кЕвро в месяц более менее сносно жить(снимая не Смарт в жёпе) к июню вернулись домой в скромные трёхэтажные особняки с бассейнами и гостевыми домиками
За застройщиков Дмитрий в видео выше уже рассказывал
Но кто то же себе ввозил Феррари и Кубики (не новые!!! чья то ж0па перфорированную кожу там пропукала) по 200000? И другие авто б/у по баснословной сейчас цене тоже ввозились под нулевую растаможку нехило
Кто эти 0,8% ?????
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 08:58

  Damien написав:2-4 года (после окончания войны) нужно не для восстановления рынка, а для прекращения падения цены и спроса. Потом или стагнация или рост.Новострои при падении и последующей стагнации невозможны. Т.е. это лет пять минимум при оптимистичном варианте.
Сможет условный КГС столько существовать и ничего не строить? А потом еще и выполнить какие-то обязательства?
Беги, толстяк, беги(С)

КГС и перед войной имитировал бурную деятельность которая заключалась в продаже квартир по заниженной цене прокладкам типа bUd development, выводя таким образом прибыль из коммунального предприятия в частные карманы.
Когда узнал о масштабах явления всеми копытами рванул из Миракса.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 09:07

  Damien написав:
  vitaliian написав:
  Damien написав:Посмотрел видео, чел размазывает во времени прописные истины, чтобы получился ролик.
Думаю, что и так всем понятно, что первичка - всьо уже.
Поставьте себя на место руководства строительной компании. Если отбросить понятия порядочности и т.п., то наиболее логичным вариантом есть скрыться с остатками средств.Ибо все остальные варианты сильно хуже.
Продав свое все имущество с плинтусами скрытого монтажа даже за 20% от цены 2021



Цена в прямой зависимости от спроса. Неизвестно сколько останется заграницей/ сколько вернется - пока что баланс свести невозможно. После войны в строительную отрасль вольют больше, чем влили в дороги. Сейчас потребительские настроения на нуле. Персональные финансы катятся туда же. Понадобится 2-4 года для восстановления рынка.

2-4 года (после окончания войны) нужно не для восстановления рынка, а для прекращения падения цены и спроса. Потом или стагнация или рост.Новострои при падении и последующей стагнации невозможны. Т.е. это лет пять минимум при оптимистичном варианте.
Сможет условный КГС столько существовать и ничего не строить? А потом еще и выполнить какие-то обязательства?
Беги, толстяк, беги(С)


Как у вас и не только так получается? В чём секрет, делитесь?
Прогнозировать всё с точностью наоборот?
beee
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 09:08

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  барабашов написав:И другие авто б/у по баснословной сейчас цене тоже ввозились под нулевую растаможку нехило

Это вообще пипец)) Как вспомню апрель-май во Львове: сотни тачек ввозились под растаможку )) А доллар по 31.5 был) Ну и нафига?) Сколько валюты ушло на Запад))
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 09:10

  vitaliian написав:Цена в прямой зависимости от спроса. Неизвестно сколько останется заграницей/ сколько вернется - пока что баланс свести невозможно. После войны в строительную отрасль вольют больше, чем влили в дороги. Сейчас потребительские настроения на нуле. Персональные финансы катятся туда же. Понадобится 2-4 года для восстановления рынка.

Зображення

Откуда деньги?
Напоминает лозунги ссср - каждой семье отдельную квартиру до ХХХХ года.
В свое время розданная юлина 1000 привела к рывку инфляции.
А тут предлагаю раздавать совсем иные суммы.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 09:13

  барабашов написав:Интересно, на чём поднялись 0,8% внизу
Стоматологи мои в ахуе пока, некоторые в ноябре-декабре в кредит обновили оборудование клиник(2 чела), будем надеятся что в гривневый
Адвоката три знакомых тоже из-за отсутствия ДТП и работы судов сосут одно место что Миша лапу
Владельцы серьёзных магазинов сперва сдёрнули в сторону Ла-Манша(60+ мужики и дамы с ними, но есть и один с 5ю детьми), но поняв что там надо 3-5-7…кЕвро в месяц более менее сносно жить(снимая не Смарт в жёпе) к июню вернулись домой в скромные трёхэтажные особняки с бассейнами и гостевыми домиками
За застройщиков Дмитрий в видео выше уже рассказывал
Но кто то же себе ввозил Феррари и Кубики (не новые!!! чья то ж0па перфорированную кожу там пропукала) по 200000? И другие авто б/у по баснословной сейчас цене тоже ввозились под нулевую растаможку нехило
Кто эти 0,8% ?????

Вчера заехал в свой ЖК, удивился. Даже поразился.
Вопреки "здешним прогнозистам" застройщик доделывает недолелки, установили доступ, сдал холлы, уборщицы летают по МОПам. (О порядочности застройщика, зарегистрированного на Кипре, речи быть не может).
гудят ремонты, таскается мебель, движуха.

Тут рассказывали, что состоятельные свалили.
Так в чём тогда дело?
beee
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 09:15

  UA написав:А тут предлагаю раздавать совсем иные суммы.
вопрос не совсем по адресу... мб помощь Запада, что то напечатают. 400 млн на окна в Ирпене нашли? В моем жк все выбитые окна уже заменили. С людей не взяли ни копейки.
  барабашов написав:Но кто то же себе ввозил Феррари и Кубики (не новые!!! чья то ж0па перфорированную кожу там пропукала) по 200000? И другие авто б/у по баснословной сейчас цене тоже ввозились под нулевую растаможку нехило
Кто эти 0,8% ?????
прибедняться - национальная традиция (типа как бухать у рашистов), 0,8% слишком микроскопическая цифра при текущих кульбитах курса и расходов на оборону. возможно они 24/7 считают бабло и нет времени на интернет опросы.
Востаннє редагувалось vitaliian в Пон 25 лип, 2022 09:20, всього редагувалось 2 разів.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 09:17

  beee написав:
  Damien написав:2-4 года (после окончания войны) нужно не для восстановления рынка, а для прекращения падения цены и спроса. Потом или стагнация или рост.Новострои при падении и последующей стагнации невозможны. Т.е. это лет пять минимум при оптимистичном варианте.
Сможет условный КГС столько существовать и ничего не строить? А потом еще и выполнить какие-то обязательства?
Беги, толстяк, беги(С)


Как у вас и не только так получается? В чём секрет, делитесь?
Прогнозировать всё с точностью наоборот?

А что, я что то пропустил? Продажи поперли на объектах?
Вы выдаете часто желаемое за действительное. Однушку сдать в Севене за 35тыс, ага...
Damien
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 09:28

  beee написав:
  барабашов написав:Интересно, на чём поднялись 0,8% внизу
Стоматологи мои в ахуе пока, некоторые в ноябре-декабре в кредит обновили оборудование клиник(2 чела), будем надеятся что в гривневый
Адвоката три знакомых тоже из-за отсутствия ДТП и работы судов сосут одно место что Миша лапу
Владельцы серьёзных магазинов сперва сдёрнули в сторону Ла-Манша(60+ мужики и дамы с ними, но есть и один с 5ю детьми), но поняв что там надо 3-5-7…кЕвро в месяц более менее сносно жить(снимая не Смарт в жёпе) к июню вернулись домой в скромные трёхэтажные особняки с бассейнами и гостевыми домиками
За застройщиков Дмитрий в видео выше уже рассказывал
Но кто то же себе ввозил Феррари и Кубики (не новые!!! чья то ж0па перфорированную кожу там пропукала) по 200000? И другие авто б/у по баснословной сейчас цене тоже ввозились под нулевую растаможку нехило
Кто эти 0,8% ?????

Вчера заехал в свой ЖК, удивился. Даже поразился.
Вопреки "здешним прогнозистам" застройщик доделывает недолелки, установили доступ, сдал холлы, уборщицы летают по МОПам. (О порядочности застройщика, зарегистрированного на Кипре, речи быть не может).
гудят ремонты, таскается мебель, движуха.

Тут рассказывали, что состоятельные свалили.
Так в чём тогда дело?

Так тот ЖК уже построен а не только продан
Возможно продан тем людям, которые могут застройщика и в Парагвае принудить к недобровольному анальному сексу без смазки
Возможно вменяемые просто застройщики, планируют и дальше рубить лавэ здесь а не дуть кокс там
Балашов кстати сдёрнул или нет? Ему 61. Всё ли он достроил что продал или не продал ещё то что по нахалстрою построил?
барабашов
 
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