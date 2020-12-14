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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 25 лип, 2022 09:34
beee написав:
Вчера заехал в свой ЖК, удивился. Даже поразился.
Вопреки "здешним прогнозистам" застройщик доделывает недолелки, установили доступ, сдал холлы, уборщицы летают по МОПам. (О порядочности застройщика, зарегистрированного на Кипре, речи быть не может).
гудят ремонты, таскается мебель, движуха.
Тут рассказывали, что состоятельные свалили. Так в чём тогда дело?
Дело в степени готовности.
Объект с готовностью 95% логичнее закончить
Объект с готовностью "голая коробка" или ниже, где продано хотя бы 40% квартир - логичнее сбежать с деньгами. 40% - цифра условная, утверждение имеет отношение ко всем объектам, где готовность менее 80% и процент проданных квартир выше процента степени готовности(то есть когда есть с чем бежать).
Объект со степенью готовности "экскаватор копает котлован" - логичнее выгнать экскаватор и заморозить до лучших времен. Если в портфеле есть объект из предыдущего пункта, то участок с котлованом срочно продать
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Damien
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Додано: Пон 25 лип, 2022 09:34
Damien написав: beee написав: Damien написав:
2-4 года (после окончания войны) нужно не для восстановления рынка, а для прекращения падения цены и спроса. Потом или стагнация или рост.Новострои при падении и последующей стагнации невозможны. Т.е. это лет пять минимум при оптимистичном варианте.
Сможет условный КГС столько существовать и ничего не строить? А потом еще и выполнить какие-то обязательства?
Беги, толстяк, беги(С)
Как у вас и не только так получается? В чём секрет, делитесь?Прогнозировать всё с точностью наоборот
?
А что, я что то пропустил? Продажи поперли на объектах?
Вы выдаете часто желаемое за действительное. Однушку сдать в Севене за 35тыс, ага...
У меня уже 2 квартиры в аренде. Славутич и севен. Договора на год.
Удивительно, когда пишу только то, что вижу и делаю - тут только строят догадки.
Мне интересно, вы тут напрогнозировали, даже осени не дожидаясь.
Востаннє редагувалось beee
в Пон 25 лип, 2022 09:39, всього редагувалось 1 раз.
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beee
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Додано: Пон 25 лип, 2022 09:37
Damien написав: beee написав:
Вчера заехал в свой ЖК, удивился. Даже поразился.
Вопреки "здешним прогнозистам" застройщик доделывает недолелки, установили доступ, сдал холлы, уборщицы летают по МОПам. (О порядочности застройщика, зарегистрированного на Кипре, речи быть не может).
гудят ремонты, таскается мебель, движуха.
Тут рассказывали, что состоятельные свалили. Так в чём тогда дело?
Дело в степени готовности.
Объект с готовностью 95% логичнее закончить
Объект с готовностью "голая коробка" или ниже, где продано хотя бы 40% квартир - логичнее сбежать с деньгами. 40% - цифра условная, утверждение имеет отношение ко всем объектам, где готовность менее 80% и процент проданных квартир выше процента степени готовности(то есть когда есть с чем бежать).
Объект со степенью готовности "экскаватор копает котлован" - логичнее выгнать экскаватор и заморозить до лучших времен. Если в портфеле есть объект из предыдущего пункта, то участок с котлованом срочно продать
Застройщик 2 года ничего не делал при степени готовности 95%.
Это общеизвестно проблема, потому и возникал вопрос о осбб.
А тут в войну чё то рванули
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beee
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Додано: Пон 25 лип, 2022 09:51
Damien написав:
2-4 года (после окончания войны) нужно не для восстановления рынка, а для прекращения падения цены и спроса. Потом или стагнация или рост.Новострои при падении и последующей стагнации невозможны. Т.е. это лет пять минимум при оптимистичном варианте.
В 2015 на фоне девальвации строительство пошло в рост (Эврика/Патриотика, очереди утром под ОП). Это было толчком к дешевею вторичного - продавцы начали снижать ибо стало понятно, что по овер 1к шлачек никто покупать не желает.
В этот раз так не будет ?
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Додано: Пон 25 лип, 2022 10:00
Damien написав:
А что, я что то пропустил? Продажи поперли на объектах?
Вы выдаете часто желаемое за действительное. Однушку сдать в Севене за 35тыс, ага...
В чём секрет не пойму.
Я бы пошел на платные курсы по сдаче в аренду квартир в два раза выше, чем у конкурентов
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Додано: Пон 25 лип, 2022 10:09
vladimir07 написав:
Damien написав:
2-4 года (после окончания войны) нужно не для восстановления рынка, а для прекращения падения цены и спроса. Потом или стагнация или рост.Новострои при падении и последующей стагнации невозможны. Т.е. это лет пять минимум при оптимистичном варианте.
В 2015 на фоне девальвации строительство пошло в рост (Эврика/Патриотика, очереди утром под ОП). Это было толчком к дешевею вторичного - продавцы начали снижать ибо стало понятно, что по овер 1к шлачек никто покупать не желает.
В этот раз так не будет ?
Так оно и было.
Только в этот раз материалы в долларе подорожали.
В 2015 ещё не было безвиза, строители тут за миску супа и консерву трудились.
Сейчас есть альтернатива - ЗСУ (правда недавно боевые не участвующим в боях отменили)
или модный тренд - с израильским паспортом за границу.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 10:18
vitaliian написав:
вопрос не совсем по адресу... мб помощь Запада, что то напечатают. 400 млн на окна в Ирпене нашли? В моем жк все выбитые окна уже заменили. С людей не взяли ни копейки.
Це ключове питання. Після 14-ого багато построїли житла біженцям?
1 Допомогти людям, яких убивають це одно, але строїти їм квартири..? Багато людей в Африці живе майже у палатках, та кого це колихає?
2 В Україні надмірна кількість житла. Да, воно знаходиться не в Києві, а у пгт та селах. Погорільцям можуть запропонувати це житло.
3 Ви перебільшуєте кількість зруйнованого житла. Згоріла квартира - дадуть якусь компенсацію на ремонт. Інші квартири на поверсі п'ють чай, дивляться ТВ. Люди не йдуть жити навіть в общагу, бо можна з легкістю знайти альтернативу.
4 Стойка буде дорога, тому що після війни каменщик може працювати де завгодно. Він не будет працювати тут за 300 евро, коли у Чехії йому будуть пропонувати 3000. Ціни на все матеріали будуть європейські.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 10:21
beee написав:
У меня уже 2 квартиры в аренде. Славутич и севен. Договора на год. Удивительно
, когда пишу только то, что вижу и делаю - тут только строят догадки.
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Damien
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Додано: Пон 25 лип, 2022 10:25
vladimir07 написав:
В 2015 на фоне девальвации строительство пошло в рост (Эврика/Патриотика, очереди утром под ОП). Это было толчком к дешевею вторичного - продавцы начали снижать ибо стало понятно, что по овер 1к шлачек никто покупать не желает.
В этот раз так не будет ?
Драйвером того бума були
1 Досить великі доларові заощадженя
2 Низьки ціни на енергоресурси
3 Велика пропозиція дешевой робочої сили
4 Віра, що ціни відновляться, низький рівень міграції за кордон
Неможливо увійти в одну річку двічі. Це про стройку. Ціни вторинного ринка після війни відновляться, але не у всіх локациях и, щоб зростати, їм треба спочатку впасти.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 10:31
барабашов написав:
Интересно, на чём поднялись 0,8% внизу
Кто эти 0,8% ?????
Опрос анонимный, можно клацать все что угодно. Например, у Респекта всегда все в порядке, всегда только дорожает.
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