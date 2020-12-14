RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10114101151011610117

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.6 5 94
1. Не вище 500
14%
13
2. 501 - 700
18%
17
3. 701 - 900
20%
19
4. 901 - 1000
18%
17
5. 1001 - 1200
18%
17
6. 1201 - 1500
4%
4
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 94
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 10:31

  барабашов написав:Интересно, на чём поднялись 0,8% внизу
Кто эти 0,8% ?????


Опрос анонимный, можно клацать все что угодно. Например, у Респекта всегда все в порядке, всегда только дорожает. :D
vladimir07
 
Повідомлень: 1677
З нами з: 30.01.14
Подякував: 49 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 11:05

  барабашов написав:
  beee написав:
  барабашов написав:Интересно, на чём поднялись 0,8% внизу
Стоматологи мои в ахуе пока, некоторые в ноябре-декабре в кредит обновили оборудование клиник(2 чела), будем надеятся что в гривневый
Адвоката три знакомых тоже из-за отсутствия ДТП и работы судов сосут одно место что Миша лапу
Владельцы серьёзных магазинов сперва сдёрнули в сторону Ла-Манша(60+ мужики и дамы с ними, но есть и один с 5ю детьми), но поняв что там надо 3-5-7…кЕвро в месяц более менее сносно жить(снимая не Смарт в жёпе) к июню вернулись домой в скромные трёхэтажные особняки с бассейнами и гостевыми домиками
За застройщиков Дмитрий в видео выше уже рассказывал
Но кто то же себе ввозил Феррари и Кубики (не новые!!! чья то ж0па перфорированную кожу там пропукала) по 200000? И другие авто б/у по баснословной сейчас цене тоже ввозились под нулевую растаможку нехило
Кто эти 0,8% ?????

Вчера заехал в свой ЖК, удивился. Даже поразился.
Вопреки "здешним прогнозистам" застройщик доделывает недолелки, установили доступ, сдал холлы, уборщицы летают по МОПам. (О порядочности застройщика, зарегистрированного на Кипре, речи быть не может).
гудят ремонты, таскается мебель, движуха.

Тут рассказывали, что состоятельные свалили.
Так в чём тогда дело?

Так тот ЖК уже построен а не только продан
Возможно продан тем людям, которые могут застройщика и в Парагвае принудить к недобровольному анальному сексу без смазки
Возможно вменяемые просто застройщики, планируют и дальше рубить лавэ здесь а не дуть кокс там
Балашов кстати сдёрнул или нет? Ему 61. Всё ли он достроил что продал или не продал ещё то что по нахалстрою построил?

Балашову 61 - может ездить, куда хочет, но почему-то сидит в Киеве, а не возле океана, где у него мотель
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 690
З нами з: 26.11.19
Подякував: 56 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 11:15

  Vlad442 написав:4 Стройка буде дорога, тому що після війни каменщик може працювати де завгодно. Він не будет працювати тут за 300 евро, коли у Чехії йому будуть пропонувати 3000. Ціни на все матеріали будуть європейські.


В Чехии 3000евро каменщику действительная цифра ?
vladimir07
 
Повідомлень: 1677
З нами з: 30.01.14
Подякував: 49 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 11:18

  vladimir07 написав:
  Vlad442 написав:4 Стройка буде дорога, тому що після війни каменщик може працювати де завгодно. Він не будет працювати тут за 300 евро, коли у Чехії йому будуть пропонувати 3000. Ціни на все матеріали будуть європейські.


В Чехии 3000евро каменщику действительная цифра ?

В Германии - такая
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 690
З нами з: 26.11.19
Подякував: 56 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 11:28

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав:Балашову 61 - может ездить, куда хочет, но почему-то сидит в Киеве, а не возле океана, где у него мотель

У Балашова как знаю все арестовали в Украине, он сам в изгнании в Италии. Чего арестовали - одну квартиру как то не так оценили 5 лет назад (на самом деле обозвал несколько проходимцев).
Дурак что не вывел активы на Кипр, молодец что свинтил в Италию.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6403
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1035 раз.
Подякували: 1376 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 12:28

  Vlad442 написав:4 Стойка буде дорога, тому що після війни каменщик може працювати де завгодно. Він не будет працювати тут за 300 евро, коли у Чехії йому будуть пропонувати 3000. Ціни на все матеріали будуть європейські.

Омана. Якщо тут ціни на кладку камня зростуть до 3000, то уся країна стане каменщиками.
Якщо один каменщих поїде, то на його місце за 300 евро пройде інший, ця професія не потребує в умовах України особливої точності дотримання СНІП. Новобудови та будинки будують каменщики криво-косо за 300 евро, але ж будують, в Німеччині звичайно таке не пройде, а тут на раз два.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11509
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1716 раз.
Подякували: 2511 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 13:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Из наших личных наблюдений помощи переселенцам.
Интересная деталь. Дома переселенцам не нужны. Говорят, тяжело на участках работать, не моё это. Хотят в квартирах жить.

Поэтому, когда пишите о избытке жилья в Украине, то есть разница
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 690
З нами з: 26.11.19
Подякував: 56 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 13:51

  Zebra написав:
  Vlad442 написав:4 Стойка буде дорога, тому що після війни каменщик може працювати де завгодно. Він не будет працювати тут за 300 евро, коли у Чехії йому будуть пропонувати 3000. Ціни на все матеріали будуть європейські.

Омана. Якщо тут ціни на кладку камня зростуть до 3000, то уся країна стане каменщиками.
Якщо один каменщих поїде, то на його місце за 300 евро пройде інший, ця професія не потребує в умовах України особливої точності дотримання СНІП. Новобудови та будинки будують каменщики криво-косо за 300 евро, але ж будують, в Німеччині звичайно таке не пройде, а тут на раз два.

Найдите мне тогда плиточника холявного, чтобы не быть голословным. А лучше за еду. 80м2 плитки всего-то
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 690
З нами з: 26.11.19
Подякував: 56 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 13:51

  beee написав:Поэтому, когда пишите о избытке жилья в Украине, то есть разница
был бы избыток хрущ в Киеве не стоил бы 40-50куе . Есть избыток газ24 или азлк 2141 это сразу же видно по ценам на них.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14087
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2059 раз.
Подякували: 2898 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10114101151011610117
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: beee, jr_diava88, vitaliian і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2278, 2279, 2280
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22792 9547357
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 лип, 2022 22:23
vitaliian
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 109, 110, 111
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1105 4657188
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лип, 2022 19:23
flyman
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 3845
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.