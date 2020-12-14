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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 лип, 2022 10:31
барабашов написав:
Интересно, на чём поднялись 0,8% внизу
Кто эти 0,8% ?????
Опрос анонимный, можно клацать все что угодно. Например, у Респекта всегда все в порядке, всегда только дорожает.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 11:05
барабашов написав: beee написав: барабашов написав:
Интересно, на чём поднялись 0,8% внизу
Стоматологи мои в ахуе пока, некоторые в ноябре-декабре в кредит обновили оборудование клиник(2 чела), будем надеятся что в гривневый
Адвоката три знакомых тоже из-за отсутствия ДТП и работы судов сосут одно место что Миша лапу
Владельцы серьёзных магазинов сперва сдёрнули в сторону Ла-Манша(60+ мужики и дамы с ними, но есть и один с 5ю детьми), но поняв что там надо 3-5-7…кЕвро в месяц более менее сносно жить(снимая не Смарт в жёпе) к июню вернулись домой в скромные трёхэтажные особняки с бассейнами и гостевыми домиками
За застройщиков Дмитрий в видео выше уже рассказывал
Но кто то же себе ввозил Феррари и Кубики (не новые!!! чья то ж0па перфорированную кожу там пропукала) по 200000? И другие авто б/у по баснословной сейчас цене тоже ввозились под нулевую растаможку нехило
Кто эти 0,8% ?????
Вчера заехал в свой ЖК, удивился. Даже поразился.
Вопреки "здешним прогнозистам" застройщик доделывает недолелки, установили доступ, сдал холлы, уборщицы летают по МОПам. (О порядочности застройщика, зарегистрированного на Кипре, речи быть не может).
гудят ремонты, таскается мебель, движуха.
Тут рассказывали, что состоятельные свалили.
Так в чём тогда дело?
Так тот ЖК уже построен а не только продан
Возможно продан тем людям, которые могут застройщика и в Парагвае принудить к недобровольному анальному сексу без смазки
Возможно вменяемые просто застройщики, планируют и дальше рубить лавэ здесь а не дуть кокс там
Балашов кстати сдёрнул или нет? Ему 61. Всё ли он достроил что продал или не продал ещё то что по нахалстрою построил?
Балашову 61 - может ездить, куда хочет, но почему-то сидит в Киеве, а не возле океана, где у него мотель
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Додано: Пон 25 лип, 2022 11:15
Vlad442 написав:
4 Стройка буде дорога, тому що після війни каменщик може працювати де завгодно. Він не будет працювати тут за 300 евро, коли у Чехії йому будуть пропонувати 3000. Ціни на все матеріали будуть європейські.
В Чехии 3000евро каменщику действительная цифра ?
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vladimir07
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Додано: Пон 25 лип, 2022 11:18
vladimir07 написав:
Vlad442 написав:
4 Стройка буде дорога, тому що після війни каменщик може працювати де завгодно. Він не будет працювати тут за 300 евро, коли у Чехії йому будуть пропонувати 3000. Ціни на все матеріали будуть європейські.
В Чехии 3000евро каменщику действительная цифра ?
В Германии - такая
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beee
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Додано: Пон 25 лип, 2022 11:28
beee написав:
Балашову 61 - может ездить, куда хочет, но почему-то сидит в Киеве, а не возле океана, где у него мотель
У Балашова как знаю все арестовали в Украине, он сам в изгнании в Италии. Чего арестовали - одну квартиру как то не так оценили 5 лет назад (на самом деле обозвал несколько проходимцев).
Дурак что не вывел активы на Кипр, молодец что свинтил в Италию.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 12:28
Vlad442 написав:
4 Стойка буде дорога, тому що після війни каменщик може працювати де завгодно. Він не будет працювати тут за 300 евро, коли у Чехії йому будуть пропонувати 3000. Ціни на все матеріали будуть європейські.
Омана. Якщо тут ціни на кладку камня зростуть до 3000, то уся країна стане каменщиками.
Якщо один каменщих поїде, то на його місце за 300 евро пройде інший, ця професія не потребує в умовах України особливої точності дотримання СНІП. Новобудови та будинки будують каменщики криво-косо за 300 евро, але ж будують, в Німеччині звичайно таке не пройде, а тут на раз два.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 13:45
Из наших личных наблюдений помощи переселенцам.
Интересная деталь. Дома переселенцам не нужны. Говорят, тяжело на участках работать, не моё это. Хотят в квартирах жить.
Поэтому, когда пишите о избытке жилья в Украине, то есть разница
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beee
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Додано: Пон 25 лип, 2022 13:51
Zebra написав: Vlad442 написав:
4 Стойка буде дорога, тому що після війни каменщик може працювати де завгодно. Він не будет працювати тут за 300 евро, коли у Чехії йому будуть пропонувати 3000. Ціни на все матеріали будуть європейські.
Омана. Якщо тут ціни на кладку камня зростуть до 3000, то уся країна стане каменщиками.
Якщо один каменщих поїде, то на його місце за 300 евро пройде інший, ця професія не потребує в умовах України особливої точності дотримання СНІП. Новобудови та будинки будують каменщики криво-косо за 300 евро, але ж будують, в Німеччині звичайно таке не пройде, а тут на раз два.
Найдите мне тогда плиточника холявного, чтобы не быть голословным. А лучше за еду. 80м2 плитки всего-то
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beee
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Додано: Пон 25 лип, 2022 13:51
beee написав:
Поэтому, когда пишите о избытке жилья в Украине, то есть разница
был бы избыток хрущ в Киеве не стоил бы 40-50куе . Есть избыток газ24 или азлк 2141 и это сразу же видно по ценам на них. А было время при позднем совке, когда хрущ = цене на эти авто. Но в прифронтовых городах спрос может ощутимо просесть. Из соображений безопасности. Я бы не купил сейчас квартиру в Запорожье/Харькове/Николаеве. Не понимаю как можно было после 2014 жить в Мариуполе/Бердянске.
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Додано: Пон 25 лип, 2022 13:58
vitaliian
А в Днепре? Новострой с доками стоит через пять лет столько же в долларах как в 17м на уровне «привезли в котлован арматуру»
Про цену хрущей возле метро в прицентралье(то чего у нас практически нет, сталинок полно) не в курсе
Сам хруща 2К с ремонтом под аренду брал по 1050+- метр в декабре
С живущими айтешнегами за десятку
Метро в 700метрах от него в центре будэ колысь пипиздже
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