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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 лип, 2022 14:02
барабашов написав:
А в Днепре? Новострой с доками стоит через пять лет столько же в долларах как в 17м на уровне «привезли в котлован арматуру»
текущие цены не надо воспринимать как сбалансированный рынок, в них сидит "большой военный дисконт". Или "дисконт плохих потребительских ожиданий", если хотите. Когда закончится война, тогда можно будет смотреть сколько чего осталось и почём. Судя по ценам на помидоры/огурцы с квартирами тоже будет весело. Когда всё вокруг дорожает, подешеветь может только ненужный рынку актив (например печатающая машинка). Квартиры не нужны только эмигрантам и покойникам.
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vitaliian
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Додано: Пон 25 лип, 2022 14:19
vitaliian написав: beee написав:
Поэтому, когда пишите о избытке жилья в Украине, то есть разница
был бы избыток хрущ в Киеве не стоил бы 40-50куе . Есть избыток газ24 или азлк 2141 и это сразу же видно по ценам на них. А было время при позднем совке, когда хрущ = цене на эти авто. Но в прифронтовых городах спрос может ощутимо просесть. Из соображений безопасности. Я бы не купил сейчас квартиру в Запорожье/Харькове/Николаеве. Не понимаю как можно было после 2014 жить в Мариуполе/Бердянске.
Да. И не сдавались бы квартиры. Я знакомого деда квартиру (65м2 1к, жк златоуст, ремонт 2006, вонючая) сдал за 14 тыщ.
От чеков на овощи, кстати, офигеваю
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beee
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