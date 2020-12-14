RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10115101161011710118

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 95
1. Не вище 500
14%
13
2. 501 - 700
18%
17
3. 701 - 900
20%
19
4. 901 - 1000
18%
17
5. 1001 - 1200
18%
17
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 14:02

  барабашов написав:А в Днепре? Новострой с доками стоит через пять лет столько же в долларах как в 17м на уровне «привезли в котлован арматуру»
текущие цены не надо воспринимать как сбалансированный рынок, в них сидит "большой военный дисконт". Или "дисконт плохих потребительских ожиданий", если хотите. Когда закончится война, тогда можно будет смотреть сколько чего осталось и почём. Судя по ценам на помидоры/огурцы с квартирами тоже будет весело. Когда всё вокруг дорожает, подешеветь может только ненужный рынку актив (например печатающая машинка). Квартиры не нужны только эмигрантам и покойникам.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14089
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2059 раз.
Подякували: 2898 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 14:19

  vitaliian написав:
  beee написав:Поэтому, когда пишите о избытке жилья в Украине, то есть разница
был бы избыток хрущ в Киеве не стоил бы 40-50куе . Есть избыток газ24 или азлк 2141 и это сразу же видно по ценам на них. А было время при позднем совке, когда хрущ = цене на эти авто. Но в прифронтовых городах спрос может ощутимо просесть. Из соображений безопасности. Я бы не купил сейчас квартиру в Запорожье/Харькове/Николаеве. Не понимаю как можно было после 2014 жить в Мариуполе/Бердянске.

Да. И не сдавались бы квартиры. Я знакомого деда квартиру (65м2 1к, жк златоуст, ремонт 2006, вонючая) сдал за 14 тыщ.
От чеков на овощи, кстати, офигеваю
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 691
З нами з: 26.11.19
Подякував: 56 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10115101161011710118
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2278, 2279, 2280
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22792 9548446
Переглянути останнє повідомлення
Нед 24 лип, 2022 22:23
vitaliian
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 109, 110, 111
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1105 4657470
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лип, 2022 19:23
flyman
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 3846
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (1951)
25.07.2022 16:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.