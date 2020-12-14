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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10115101161011710118

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 95
1. Не вище 500
14%
13
2. 501 - 700
18%
17
3. 701 - 900
20%
19
4. 901 - 1000
18%
17
5. 1001 - 1200
18%
17
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 14:02

  барабашов написав:А в Днепре? Новострой с доками стоит через пять лет столько же в долларах как в 17м на уровне «привезли в котлован арматуру»
текущие цены не надо воспринимать как сбалансированный рынок, в них сидит "большой военный дисконт". Или "дисконт плохих потребительских ожиданий", если хотите. Когда закончится война, тогда можно будет смотреть сколько чего осталось и почём. Судя по ценам на помидоры/огурцы с квартирами тоже будет весело. Когда всё вокруг дорожает, подешеветь может только ненужный рынку актив (например печатающая машинка). Квартиры не нужны только эмигрантам и покойникам.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 14:19

  vitaliian написав:
  beee написав:Поэтому, когда пишите о избытке жилья в Украине, то есть разница
был бы избыток хрущ в Киеве не стоил бы 40-50куе . Есть избыток газ24 или азлк 2141 и это сразу же видно по ценам на них. А было время при позднем совке, когда хрущ = цене на эти авто. Но в прифронтовых городах спрос может ощутимо просесть. Из соображений безопасности. Я бы не купил сейчас квартиру в Запорожье/Харькове/Николаеве. Не понимаю как можно было после 2014 жить в Мариуполе/Бердянске.

Да. И не сдавались бы квартиры. Я знакомого деда квартиру (65м2 1к, жк златоуст, ремонт 2006, вонючая) сдал за 14 тыщ.
От чеков на овощи, кстати, офигеваю
beee
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 15:44

  барабашов написав:А в Днепре?

А в Днепре всё стабильно. Цены остались довоенные, как будто ничего и не случилось. До войны тоже цены стартовали от 27-28к за двушки в панельках в моём районе без особого ремонта или полного его отсутствия.

https://www.olx.ua/d/uk/nedvizhimost/kv ... hkomnatnye
Striker
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 16:37

  beee написав:От чеков на овощи, кстати, офигеваю

Юра, то ты просто на Золотые ворота переехал жить :mrgreen:
Я в рамках собственной программы избавления от больших и дорогих объектов в прошлом году переехал в менее модную местность, так у меня чек на овощи - фрукты в сравнении с прошлым летом упал.
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 16:46

  UA написав:
  beee написав:От чеков на овощи, кстати, офигеваю

Юра, то ты просто на Золотые ворота переехал жить :mrgreen:
Я в рамках собственной программы избавления от больших и дорогих объектов в прошлом году переехал в менее модную местность, так у меня чек на овощи - фрукты в сравнении с прошлым летом упал.

Если мы перешли на имена, то я не Юра, а то ещё погоняло прицепится 🤣🤣
я тоже не на бессарабке покупаю.
Уже месяц за городом. Новус,
сильпо. Помидоры летом 70 грн
beee
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 17:07

  UA написав:
  beee написав:От чеков на овощи, кстати, офигеваю

Юра, то ты просто на Золотые ворота переехал жить :mrgreen:
Я в рамках собственной программы избавления от больших и дорогих объектов в прошлом году переехал в менее модную местность, так у меня чек на овощи - фрукты в сравнении с прошлым летом упал.


А чеки на рыбу вас не удивляют? Зашла сегодня в сильпо (который в Гулливере)- на прилавке со свежей рыбой не нашла ни одной свежей рыбы, но цены :shock: Замороженная рыба тоже "ни вида, ни пейзажа". Купила мясо в итоге.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 17:10

  fler написав:Купила мясо в итоге.
я думал вы на спортивной диете.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 17:21

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

да зачем про еду то? давайте лучше про соль поговорим, соль для смягчения воды. в ноябре я брал белорусскую по 100 с доставкой. Сейчас Турецкая за 350 (минимум) и польская за 400 - без доставки.

Так что есть таки небольшая инфляция. И что типично, что на золотых воротах, что в пригороде цена одинаковая.
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 17:21

  fler написав:
  UA написав:
  beee написав:От чеков на овощи, кстати, офигеваю

Юра, то ты просто на Золотые ворота переехал жить :mrgreen:
Я в рамках собственной программы избавления от больших и дорогих объектов в прошлом году переехал в менее модную местность, так у меня чек на овощи - фрукты в сравнении с прошлым летом упал.


А чеки на рыбу вас не удивляют? Зашла сегодня в сильпо (который в Гулливере)- на прилавке со свежей рыбой не нашла ни одной свежей рыбы, но цены :shock: Замороженная рыба тоже "ни вида, ни пейзажа". Купила мясо в итоге.

В веллмарт лосось переставили цену 500 - ниже себестоимости, потому что за 980 грн никто не берёт
beee
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 17:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вот потому что все дорожает, а цена труда падает, вот поэтому недвижимость будет идти вниз. Потому что денег на улучшение жилищных условий нет. Все уходит на бензин/жратву/одежду.
kokon
 
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