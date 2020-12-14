Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:А в Днепре? Новострой с доками стоит через пять лет столько же в долларах как в 17м на уровне «привезли в котлован арматуру»
текущие цены не надо воспринимать как сбалансированный рынок, в них сидит "большой военный дисконт". Или "дисконт плохих потребительских ожиданий", если хотите. Когда закончится война, тогда можно будет смотреть сколько чего осталось и почём. Судя по ценам на помидоры/огурцы с квартирами тоже будет весело. Когда всё вокруг дорожает, подешеветь может только ненужный рынку актив (например печатающая машинка). Квартиры не нужны только эмигрантам и покойникам.
beee написав:Поэтому, когда пишите о избытке жилья в Украине, то есть разница
был бы избыток хрущ в Киеве не стоил бы 40-50куе . Есть избыток газ24 или азлк 2141 и это сразу же видно по ценам на них. А было время при позднем совке, когда хрущ = цене на эти авто. Но в прифронтовых городах спрос может ощутимо просесть. Из соображений безопасности. Я бы не купил сейчас квартиру в Запорожье/Харькове/Николаеве. Не понимаю как можно было после 2014 жить в Мариуполе/Бердянске.
Да. И не сдавались бы квартиры. Я знакомого деда квартиру (65м2 1к, жк златоуст, ремонт 2006, вонючая) сдал за 14 тыщ. От чеков на овощи, кстати, офигеваю
А в Днепре всё стабильно. Цены остались довоенные, как будто ничего и не случилось. До войны тоже цены стартовали от 27-28к за двушки в панельках в моём районе без особого ремонта или полного его отсутствия.
Юра, то ты просто на Золотые ворота переехал жить Я в рамках собственной программы избавления от больших и дорогих объектов в прошлом году переехал в менее модную местность, так у меня чек на овощи - фрукты в сравнении с прошлым летом упал.
Юра, то ты просто на Золотые ворота переехал жить Я в рамках собственной программы избавления от больших и дорогих объектов в прошлом году переехал в менее модную местность, так у меня чек на овощи - фрукты в сравнении с прошлым летом упал.
Если мы перешли на имена, то я не Юра, а то ещё погоняло прицепится 🤣🤣 я тоже не на бессарабке покупаю. Уже месяц за городом. Новус, сильпо. Помидоры летом 70 грн
Юра, то ты просто на Золотые ворота переехал жить Я в рамках собственной программы избавления от больших и дорогих объектов в прошлом году переехал в менее модную местность, так у меня чек на овощи - фрукты в сравнении с прошлым летом упал.
А чеки на рыбу вас не удивляют? Зашла сегодня в сильпо (который в Гулливере)- на прилавке со свежей рыбой не нашла ни одной свежей рыбы, но цены Замороженная рыба тоже "ни вида, ни пейзажа". Купила мясо в итоге.
Юра, то ты просто на Золотые ворота переехал жить Я в рамках собственной программы избавления от больших и дорогих объектов в прошлом году переехал в менее модную местность, так у меня чек на овощи - фрукты в сравнении с прошлым летом упал.
А чеки на рыбу вас не удивляют? Зашла сегодня в сильпо (который в Гулливере)- на прилавке со свежей рыбой не нашла ни одной свежей рыбы, но цены Замороженная рыба тоже "ни вида, ни пейзажа". Купила мясо в итоге.
В веллмарт лосось переставили цену 500 - ниже себестоимости, потому что за 980 грн никто не берёт