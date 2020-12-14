Додано: Пон 25 лип, 2022 19:00

kokon написав: Вот потому что все дорожает, а цена труда падает, вот поэтому недвижимость будет идти вниз. Потому что денег на улучшение жилищных условий нет. Все уходит на бензин/жратву/одежду. Вот потому что все дорожает, а цена труда падает, вот поэтому недвижимость будет идти вниз. Потому что денег на улучшение жилищных условий нет. Все уходит на бензин/жратву/одежду.

На доміку юа інші думки:P. S. Я уже раньше писал, что у меня есть наследство от бабушки, однушка 31 квадрат на Виноградаре. Чтобы понимали о чем речь: ремонту лет 30, окна и мебель совдеповские, 1 этаж 5-этажного дома.Попомните мои слова, в октябре-ноябре продам ее не меньше чем за 50к $, и ещё буду выбирать среди покупателей того, кто больше даст. До войны за такую сумму можно было купить однушку на Теремках или на Академгородке, но после войны и на Виноградаре будет всякий неликвид котироваться.В Киеве законы рынка работают иначе чем по Украине. Ещё ни разу тут недвижимость не дешевела в принципе, это город "элитный", и тут всегда жилье в цене, что бы не происходило в стране.