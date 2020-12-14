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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10115101161011710118

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 95
1. Не вище 500
14%
13
2. 501 - 700
18%
17
3. 701 - 900
20%
19
4. 901 - 1000
18%
17
5. 1001 - 1200
18%
17
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 16:46

  UA написав:
  beee написав:От чеков на овощи, кстати, офигеваю

Юра, то ты просто на Золотые ворота переехал жить :mrgreen:
Я в рамках собственной программы избавления от больших и дорогих объектов в прошлом году переехал в менее модную местность, так у меня чек на овощи - фрукты в сравнении с прошлым летом упал.

Если мы перешли на имена, то я не Юра, а то ещё погоняло прицепится 🤣🤣
я тоже не на бессарабке покупаю.
Уже месяц за городом. Новус,
сильпо. Помидоры летом 70 грн
beee
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 17:07

  UA написав:
  beee написав:От чеков на овощи, кстати, офигеваю

Юра, то ты просто на Золотые ворота переехал жить :mrgreen:
Я в рамках собственной программы избавления от больших и дорогих объектов в прошлом году переехал в менее модную местность, так у меня чек на овощи - фрукты в сравнении с прошлым летом упал.


А чеки на рыбу вас не удивляют? Зашла сегодня в сильпо (который в Гулливере)- на прилавке со свежей рыбой не нашла ни одной свежей рыбы, но цены :shock: Замороженная рыба тоже "ни вида, ни пейзажа". Купила мясо в итоге.
fler
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 17:35

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Вот потому что все дорожает, а цена труда падает, вот поэтому недвижимость будет идти вниз. Потому что денег на улучшение жилищных условий нет. Все уходит на бензин/жратву/одежду.
kokon
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 19:00

  kokon написав:Вот потому что все дорожает, а цена труда падает, вот поэтому недвижимость будет идти вниз. Потому что денег на улучшение жилищных условий нет. Все уходит на бензин/жратву/одежду.


На доміку юа інші думки:
https://forum.domik.ua/stoit-li-sejchas ... -1560.html
P. S. Я уже раньше писал, что у меня есть наследство от бабушки, однушка 31 квадрат на Виноградаре. Чтобы понимали о чем речь: ремонту лет 30, окна и мебель совдеповские, 1 этаж 5-этажного дома.

Попомните мои слова, в октябре-ноябре продам ее не меньше чем за 50к $, и ещё буду выбирать среди покупателей того, кто больше даст. До войны за такую сумму можно было купить однушку на Теремках или на Академгородке, но после войны и на Виноградаре будет всякий неликвид котироваться.

В Киеве законы рынка работают иначе чем по Украине. Ещё ни разу тут недвижимость не дешевела в принципе, это город "элитный", и тут всегда жилье в цене, что бы не происходило в стране.
remark
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 20:08

  remark написав:На доміку юа інші думки:
https://forum.domik.ua/stoit-li-sejchas ... -1560.html
P. S. Я уже раньше писал, что у меня есть наследство от бабушки, однушка 31 квадрат на Виноградаре. Чтобы понимали о чем речь: ремонту лет 30, окна и мебель совдеповские, 1 этаж 5-этажного дома.

Попомните мои слова, в октябре-ноябре продам ее не меньше чем за 50к $, и ещё буду выбирать среди покупателей того, кто больше даст. До войны за такую сумму можно было купить однушку на Теремках или на Академгородке, но после войны и на Виноградаре будет всякий неликвид котироваться.

В Киеве законы рынка работают иначе чем по Украине. Ещё ни разу тут недвижимость не дешевела в принципе, это город "элитный", и тут всегда жилье в цене, что бы не происходило в стране.


Это тролль писал, почитайте все его сообщения.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 20:34

  vitaliian написав:
  барабашов написав:А в Днепре? Новострой с доками стоит через пять лет столько же в долларах как в 17м на уровне «привезли в котлован арматуру»
текущие цены не надо воспринимать как сбалансированный рынок, в них сидит "большой военный дисконт". Или "дисконт плохих потребительских ожиданий", если хотите. Когда закончится война, тогда можно будет смотреть сколько чего осталось и почём. Судя по ценам на помидоры/огурцы с квартирами тоже будет весело. Когда всё вокруг дорожает, подешеветь может только ненужный рынку актив (например печатающая машинка). Квартиры не нужны только эмигрантам и покойникам.


Цены на помидоры и на квартиры измеряются в разных валютах.
В гривне естественно квартиры никак не подешевеют.
В 2015-2016 инфляция и рост потребительских гривневых цен были ничуть не меньше чем сейчас, это как-то помешало квартирам дешеветь в долларовом исчислении ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 20:41

все чаще слышу истории про уехавших дальних родственников, знакомых и т.д.
лично у меня таких уже пятеро (бывшие жители Киева). причем пенсы остаются, молодняк до 40 лет валит.

дети поступают в школы, жены ищут варианты как остаться и вывезти мужей.

если уже из Киева валят, то страшно представить что в провинции.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 21:11

  Moneta написав:то страшно представить что в провинции.

Сьогодні спілкувався із далекою родичкою, яка проживає у Хмельницькому. Каже переселенців тьма понаїхало і квартири в оренду по 12 000 за двушку в совковому будинку в ближньому центрі.
roberto dark
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