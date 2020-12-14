Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Юра, то ты просто на Золотые ворота переехал жить Я в рамках собственной программы избавления от больших и дорогих объектов в прошлом году переехал в менее модную местность, так у меня чек на овощи - фрукты в сравнении с прошлым летом упал.
Если мы перешли на имена, то я не Юра, а то ещё погоняло прицепится 🤣🤣 я тоже не на бессарабке покупаю. Уже месяц за городом. Новус, сильпо. Помидоры летом 70 грн
Юра, то ты просто на Золотые ворота переехал жить Я в рамках собственной программы избавления от больших и дорогих объектов в прошлом году переехал в менее модную местность, так у меня чек на овощи - фрукты в сравнении с прошлым летом упал.
А чеки на рыбу вас не удивляют? Зашла сегодня в сильпо (который в Гулливере)- на прилавке со свежей рыбой не нашла ни одной свежей рыбы, но цены Замороженная рыба тоже "ни вида, ни пейзажа". Купила мясо в итоге.
kokon написав:Вот потому что все дорожает, а цена труда падает, вот поэтому недвижимость будет идти вниз. Потому что денег на улучшение жилищных условий нет. Все уходит на бензин/жратву/одежду.
На доміку юа інші думки: https://forum.domik.ua/stoit-li-sejchas ... -1560.html P. S. Я уже раньше писал, что у меня есть наследство от бабушки, однушка 31 квадрат на Виноградаре. Чтобы понимали о чем речь: ремонту лет 30, окна и мебель совдеповские, 1 этаж 5-этажного дома.
Попомните мои слова, в октябре-ноябре продам ее не меньше чем за 50к $, и ещё буду выбирать среди покупателей того, кто больше даст. До войны за такую сумму можно было купить однушку на Теремках или на Академгородке, но после войны и на Виноградаре будет всякий неликвид котироваться.
В Киеве законы рынка работают иначе чем по Украине. Ещё ни разу тут недвижимость не дешевела в принципе, это город "элитный", и тут всегда жилье в цене, что бы не происходило в стране.
remark написав:На доміку юа інші думки: https://forum.domik.ua/stoit-li-sejchas ... -1560.html P. S. Я уже раньше писал, что у меня есть наследство от бабушки, однушка 31 квадрат на Виноградаре. Чтобы понимали о чем речь: ремонту лет 30, окна и мебель совдеповские, 1 этаж 5-этажного дома.
Попомните мои слова, в октябре-ноябре продам ее не меньше чем за 50к $, и ещё буду выбирать среди покупателей того, кто больше даст. До войны за такую сумму можно было купить однушку на Теремках или на Академгородке, но после войны и на Виноградаре будет всякий неликвид котироваться.
В Киеве законы рынка работают иначе чем по Украине. Ещё ни разу тут недвижимость не дешевела в принципе, это город "элитный", и тут всегда жилье в цене, что бы не происходило в стране.
барабашов написав:А в Днепре? Новострой с доками стоит через пять лет столько же в долларах как в 17м на уровне «привезли в котлован арматуру»
текущие цены не надо воспринимать как сбалансированный рынок, в них сидит "большой военный дисконт". Или "дисконт плохих потребительских ожиданий", если хотите. Когда закончится война, тогда можно будет смотреть сколько чего осталось и почём. Судя по ценам на помидоры/огурцы с квартирами тоже будет весело. Когда всё вокруг дорожает, подешеветь может только ненужный рынку актив (например печатающая машинка). Квартиры не нужны только эмигрантам и покойникам.
Цены на помидоры и на квартиры измеряются в разных валютах. В гривне естественно квартиры никак не подешевеют. В 2015-2016 инфляция и рост потребительских гривневых цен были ничуть не меньше чем сейчас, это как-то помешало квартирам дешеветь в долларовом исчислении ?
kokon написав:Вот потому что все дорожает, а цена труда падает, вот поэтому недвижимость будет идти вниз. Потому что денег на улучшение жилищных условий нет. Все уходит на бензин/жратву/одежду.
На доміку юа інші думки: https://forum.domik.ua/stoit-li-sejchas ... -1560.html P. S. Я уже раньше писал, что у меня есть наследство от бабушки, однушка 31 квадрат на Виноградаре. Чтобы понимали о чем речь: ремонту лет 30, окна и мебель совдеповские, 1 этаж 5-этажного дома.
Попомните мои слова, в октябре-ноябре продам ее не меньше чем за 50к $, и ещё буду выбирать среди покупателей того, кто больше даст. До войны за такую сумму можно было купить однушку на Теремках или на Академгородке, но после войны и на Виноградаре будет всякий неликвид котироваться.
В Киеве законы рынка работают иначе чем по Украине. Ещё ни разу тут недвижимость не дешевела в принципе, это город "элитный", и тут всегда жилье в цене, что бы не происходило в стране.