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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10116101171011810119

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 95
1. Не вище 500
14%
13
2. 501 - 700
18%
17
3. 701 - 900
20%
19
4. 901 - 1000
18%
17
5. 1001 - 1200
18%
17
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 22:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Когда уже можно будет однушку за 30к взять ?
Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 22:34

  Andrey2512 написав:Когда уже можно будет однушку за 30к взять ?

А зачем вам однушка?
Под аренду з 80 долларов после доукомплектации за ваш счет?
UA
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 22:46

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  Andrey2512 написав:Когда уже можно будет однушку за 30к взять ?

Або коли у вас не буде 30 тис, або коли ви не захочети купувати навіть за 30.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 22:52

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  roberto dark написав:Сьогодні спілкувався із далекою родичкою, яка проживає у Хмельницькому. Каже переселенців тьма понаїхало і квартири в оренду по 12 000 за двушку в совковому будинку в ближньому центрі.

Мені не зрозуміло, навіщо винаймати у Хмельницькому, чи Кропивницькому по київських довоєнних цінах? Але теж чув про такий феномен. Може перебільшують, може психологічна травма, може люди не моніторять ціни, та вважають Київ ще дорожчім.
Vlad442
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 23:01

  Хомякоид написав:
  remark написав:
  kokon написав:Вот потому что все дорожает, а цена труда падает, вот поэтому недвижимость будет идти вниз. Потому что денег на улучшение жилищных условий нет. Все уходит на бензин/жратву/одежду.


На доміку юа інші думки:
https://forum.domik.ua/stoit-li-sejchas ... -1560.html
P. S. Я уже раньше писал, что у меня есть наследство от бабушки, однушка 31 квадрат на Виноградаре. Чтобы понимали о чем речь: ремонту лет 30, окна и мебель совдеповские, 1 этаж 5-этажного дома.

Попомните мои слова, в октябре-ноябре продам ее не меньше чем за 50к $, и ещё буду выбирать среди покупателей того, кто больше даст. До войны за такую сумму можно было купить однушку на Теремках или на Академгородке, но после войны и на Виноградаре будет всякий неликвид котироваться.

В Киеве законы рынка работают иначе чем по Украине. Ещё ни разу тут недвижимость не дешевела в принципе, это город "элитный", и тут всегдауйде жилье в цене, что бы не происходило в стране.


Вызовите санитаров, у человека явный бред.

Думаешь Вишнёвое уйдёт по стабилизации ситуации максимум за сто аренд - 100•7000=700кгрн при курсе 115-120, а пока только идиёт может бетонироваться и покупать якорь на окраине Хомса?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 лип, 2022 23:10

  beee написав:
  UA написав:
  beee написав:От чеков на овощи, кстати, офигеваю

Юра, то ты просто на Золотые ворота переехал жить :mrgreen:
Я в рамках собственной программы избавления от больших и дорогих объектов в прошлом году переехал в менее модную местность, так у меня чек на овощи - фрукты в сравнении с прошлым летом упал.

Если мы перешли на имена, то я не Юра, а то ещё погоняло прицепится 🤣🤣
я тоже не на бессарабке покупаю.
Уже месяц за городом. Новус,
сильпо. Помидоры летом 70 грн


А тут якраз нічого дивного: основні "овочеві регіони (Херсонська та Запорізька обл) під окупацією, декілька великих тепличних комбінатів не працють в т.ч. знаменита Калинівка під Броварами а у тих що залишилися собівартість захмарна через ціну на газ добрива та ін., імпорт через доллар "па 40" та соляру "па 57" теж не зібьє прайси. Тимчасове зниження можливе коли піде місцевий грунтовий, але минулорічних цін точно не побачимо.
Поофтоплю трохи: сьогодні проїзджав поряд з двома будівництвами на "бронзовій милі" (т.м. drevlyanin) і як не дивно для декого, не міг не помітити активний рух на обох-будівельників багато, крани працюють. Мабуть не всі вирішили втекти з грошима. :wink:
drevlyanin
 
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