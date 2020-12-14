Додано: Вів 26 лип, 2022 08:44

Из Киева валят ненужные. На их место полно замены.

Состоятельные и востребованные возвращаются. Это видно по дорогим ЖК и кот. городку, где снова по 3 авто стоит.

все ЖК, в которых у меня лично есть недвига - полностью заполнены битком, припарковаться негде. славутич, заречный, севен - забиты больше, чем до войны.

на яр граде - опять эвакуируют авто - стать негде.



все они всё бросят и рванут в европу мыть туалеты? вы так думаете?

у меня полно небедных знакомых, чьи жёны вернулись и они в кошмарных снах вспоминают беженство



The New York times например открывает офис, Starlink.



Если ваш уровень- это обсуждение контингента хрущовок, то вам, действительно, нужно на ветку какого-то села в хмельницкой области