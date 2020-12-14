Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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roberto dark написав:Сьогодні спілкувався із далекою родичкою, яка проживає у Хмельницькому. Каже переселенців тьма понаїхало і квартири в оренду по 12 000 за двушку в совковому будинку в ближньому центрі.
Мені не зрозуміло, навіщо винаймати у Хмельницькому, чи Кропивницькому по київських довоєнних цінах? Але теж чув про такий феномен. Може перебільшують, може психологічна травма, може люди не моніторять ціни, та вважають Київ ще дорожчім.
я не разделяю эти точки зрения но скажу зачем 1. от Мелитополя/Херсона/Мариуполя в Кропивницкий ближе чем в Киев/Львов 2. При дефиците топлива ехать на дальняк было стремно 3. думают что Киев/Одессу будут захватывать или бомбить белорусы
roberto dark написав:Львів( в якому ІЗ ЗАДОВОЛЕННЯМ проживаю вже майже 3 тижні)
после Израиля даже военный Львов - столица счастья. По арабам не скучаете?
Из Киева валят ненужные. На их место полно замены. Состоятельные и востребованные возвращаются. Это видно по дорогим ЖК и кот. городку, где снова по 3 авто стоит. все ЖК, в которых у меня лично есть недвига - полностью заполнены битком, припарковаться негде. славутич, заречный, севен - забиты больше, чем до войны. на яр граде - опять эвакуируют авто - стать негде.
все они всё бросят и рванут в европу мыть туалеты? вы так думаете? у меня полно небедных знакомых, чьи жёны вернулись и они в кошмарных снах вспоминают беженство
The New York times например открывает офис, Starlink.
Если ваш уровень- это обсуждение контингента хрущовок, то вам, действительно, нужно на ветку какого-то села в хмельницкой области
Хомякоид написав: Думаю что зарыганные хрущи далеко от метро будут уходить за символическую цену 5-10 тыс. Когда народ здрыснет по Европам после того как начнут выпускать мужиков. У Кийови появиться вал никому не нужного жилья.
vitaliian написав:после Израиля даже военный Львов - столица счастья. По арабам не скучаете?
Из "СТОЛИЦЫ НЕСЧАСТЬЯ" вещаете? Как там жизнь в Ирпене налаживается? Новые торговые точки самовывоза открыли? Скоро приеду инспектировать. P.S. Военный Львов - это как? Видел на старых чёрнобелых фото его военным с фашистами на улицах и т.д Ничего подобного сейчас нет. Да бывают иногда сирены и комендантский час после 23.00, при котором я себе спокойно еду на такси или иду по городу после очередной гулянки)). В чём проблема? Арабы в Израиле не везде и получше иметь таких соседей чем россиян.
Хомякоид написав: Когда народ здрыснет по Европам после того как начнут выпускать мужиков. У Кийови появиться вал никому не нужного жилья.
Надо же так МОРАЛЬНО СТРАДАТЬ в Германии что бы такие гадости писать про Киев ( в котором так и не смог купить квартирко, а хватило только на епеня далеко за окружной). Вот же до чего может довести жизнь в Европе...
beee написав:все ЖК, в которых у меня лично есть недвига - полностью заполнены битком, припарковаться негде. славутич, заречный, севен - забиты больше, чем до войны. на яр граде - опять эвакуируют авто - стать негде.
Скоро начнут сливать свои прелести - ибо уже денег и на бензин не хватает Какие-то бюджетные кормушки прикрылись?