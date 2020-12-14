RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10118101191012010121>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 95
1. Не вище 500
14%
13
2. 501 - 700
18%
17
3. 701 - 900
20%
19
4. 901 - 1000
18%
17
5. 1001 - 1200
18%
17
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 07:46

  Vlad442 написав:
  roberto dark написав:Сьогодні спілкувався із далекою родичкою, яка проживає у Хмельницькому. Каже переселенців тьма понаїхало і квартири в оренду по 12 000 за двушку в совковому будинку в ближньому центрі.

Мені не зрозуміло, навіщо винаймати у Хмельницькому, чи Кропивницькому по київських довоєнних цінах? Але теж чув про такий феномен. Може перебільшують, може психологічна травма, може люди не моніторять ціни, та вважають Київ ще дорожчім.

я не разделяю эти точки зрения но скажу зачем
1. от Мелитополя/Херсона/Мариуполя в Кропивницкий ближе чем в Киев/Львов
2. При дефиците топлива ехать на дальняк было стремно
3. думают что Киев/Одессу будут захватывать или бомбить белорусы
  roberto dark написав:Львів( в якому ІЗ ЗАДОВОЛЕННЯМ проживаю вже майже 3 тижні)
после Израиля даже военный Львов - столица счастья. По арабам не скучаете?
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14101
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2059 раз.
Подякували: 2898 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 08:05

  Andrey2512 написав:Когда уже можно будет однушку за 30к взять ?


Вуаля - https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/prek ... PdAR0.html
striped
 
Повідомлень: 1535
З нами з: 10.12.08
Подякував: 3066 раз.
Подякували: 625 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 08:14

  Andrey2512 написав:
  UA написав:А зачем вам однушка?


Та,наверное, пока и не нужна. Я все верю что вернусь в Мариуполь, ну или на худой конец будут какие-то ипотеки льготные для военнослужащих/убдшников.

В то, что "все відбудуємо" не верю. Как и в халяву )

Тогда лучше берите в Киеве.
В лучшем случаи Марик оживет лет через 10
UA
 
Повідомлень: 7036
З нами з: 19.07.08
Подякував: 1582 раз.
Подякували: 1853 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 08:35

  Andrey2512 написав:Когда уже можно будет однушку за 30к взять ?


За 40 проскакивают реально класные варианты.
Предложите варшавским всяким 30, думаю кто-то согласиться.
Там дофига квартир повыскакивало на продажу.
Хомякоид
 
Повідомлень: 2020
З нами з: 19.09.14
Подякував: 2303 раз.
Подякували: 301 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 08:35

  Moneta написав:..
если уже из Киева валят, то страшно представить что в провинции.

в провинции пока все ништяк.
На прошлых выходных видел очередь за гуманитаркой в райцентре Полтавщины - толпа желающих на автотранспорте за любые деньги.
sequence
 
Повідомлень: 6713
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1992 раз.
Подякували: 1816 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 08:44

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Из Киева валят ненужные. На их место полно замены.
Состоятельные и востребованные возвращаются. Это видно по дорогим ЖК и кот. городку, где снова по 3 авто стоит.
все ЖК, в которых у меня лично есть недвига - полностью заполнены битком, припарковаться негде. славутич, заречный, севен - забиты больше, чем до войны.
на яр граде - опять эвакуируют авто - стать негде.

все они всё бросят и рванут в европу мыть туалеты? вы так думаете?
у меня полно небедных знакомых, чьи жёны вернулись и они в кошмарных снах вспоминают беженство

The New York times например открывает офис, Starlink.

Если ваш уровень- это обсуждение контингента хрущовок, то вам, действительно, нужно на ветку какого-то села в хмельницкой области
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 698
З нами з: 26.11.19
Подякував: 56 раз.
Подякували: 172 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 09:07

  Хомякоид написав: Думаю что зарыганные хрущи далеко от метро будут уходить за символическую цену 5-10 тыс.
Когда народ здрыснет по Европам после того как начнут выпускать мужиков.
У Кийови появиться вал никому не нужного жилья.

Не треба думати.
Vlad442
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9095
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 2101 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 09:08

  vitaliian написав:после Израиля даже военный Львов - столица счастья. По арабам не скучаете?

Из "СТОЛИЦЫ НЕСЧАСТЬЯ" вещаете? Как там жизнь в Ирпене налаживается? Новые торговые точки самовывоза открыли? Скоро приеду инспектировать.
P.S. Военный Львов - это как? Видел на старых чёрнобелых фото его военным с фашистами на улицах и т.д Ничего подобного сейчас нет. Да бывают иногда сирены и комендантский час после 23.00, при котором я себе спокойно еду на такси или иду по городу после очередной гулянки)). В чём проблема?
Арабы в Израиле не везде и получше иметь таких соседей чем россиян.
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 966
З нами з: 04.06.19
Подякував: 239 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 09:22

  Хомякоид написав: Когда народ здрыснет по Европам после того как начнут выпускать мужиков.
У Кийови появиться вал никому не нужного жилья.

Надо же так МОРАЛЬНО СТРАДАТЬ в Германии что бы такие гадости писать про Киев ( в котором так и не смог купить квартирко, а хватило только на епеня далеко за окружной). Вот же до чего может довести жизнь в Европе...
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 966
З нами з: 04.06.19
Подякував: 239 раз.
Подякували: 227 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 09:32

  beee написав:все ЖК, в которых у меня лично есть недвига - полностью заполнены битком, припарковаться негде. славутич, заречный, севен - забиты больше, чем до войны.
на яр граде - опять эвакуируют авто - стать негде.

Скоро начнут сливать свои прелести - ибо уже денег и на бензин не хватает
Какие-то бюджетные кормушки прикрылись? :shock:
alfredhaos
Аватар користувача
 
Повідомлень: 266
З нами з: 19.12.16
Подякував: 8 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10118101191012010121>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: beee і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2279, 2280, 2281
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
22804 9616642
Переглянути останнє повідомлення
Вів 26 лип, 2022 07:42
rjkz
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 109, 110, 111
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1105 4674433
Переглянути останнє повідомлення
Чет 21 лип, 2022 19:23
flyman
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 3852
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (1970)
26.07.2022 10:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.