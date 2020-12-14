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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10118101191012010121

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 95
1. Не вище 500
14%
13
2. 501 - 700
18%
17
3. 701 - 900
20%
19
4. 901 - 1000
18%
17
5. 1001 - 1200
18%
17
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 09:33

  alfredhaos написав:
  beee написав:все ЖК, в которых у меня лично есть недвига - полностью заполнены битком, припарковаться негде. славутич, заречный, севен - забиты больше, чем до войны.
на яр граде - опять эвакуируют авто - стать негде.

Скоро начнут сливать свои прелести - ибо уже денег и на бензин не хватает
Какие-то бюджетные кормушки прикрылись? :shock:

я это "скоро" читаю здесь с первого поста в ветке
beee
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 09:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав:по 3 авто стоит

Я понимаю, что до войны значительная часть население купалось в ванных с шампанским.
Что у тех у кого по 3 авто стоит с текущими доходами?
В чём у них хранятся сбережения?
Неужели в кеше, а не в супервыгодных инвестициях в недвижимость?
Сейчас такое интересное время, когда инвесторы в недвижимость на все свои деньги размышляют, что вот другие не слушали Первого и не занесли весь свой кеш в 100% выгодные инвестиции в условного Таряна.
Сейчас тоже много общаюсь с харьковскими и них то же самое - перед войной инвестировал в новострой... стоит новострой в Харькове без ремонта...
Вообще Киев и Харьков очень похожи.
Отличить харьковчанина от киевлянина при общении не могу пока сами не скажут откуда они.
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