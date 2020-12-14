alfredhaos написав:
Скоро начнут сливать свои прелести - ибо уже денег и на бензин не хватает
Какие-то бюджетные кормушки прикрылись?
я это "скоро" читаю здесь с первого поста в ветке
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Додано: Вів 26 лип, 2022 09:33
я это "скоро" читаю здесь с первого поста в ветке
Додано: Вів 26 лип, 2022 09:45
Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
Я понимаю, что до войны значительная часть население купалось в ванных с шампанским.
Что у тех у кого по 3 авто стоит с текущими доходами?
В чём у них хранятся сбережения?
Неужели в кеше, а не в супервыгодных инвестициях в недвижимость?
Сейчас такое интересное время, когда инвесторы в недвижимость на все свои деньги размышляют, что вот другие не слушали Первого и не занесли весь свой кеш в 100% выгодные инвестиции в условного Таряна.
Сейчас тоже много общаюсь с харьковскими и них то же самое - перед войной инвестировал в новострой... стоит новострой в Харькове без ремонта...
Вообще Киев и Харьков очень похожи.
Отличить харьковчанина от киевлянина при общении не могу пока сами не скажут откуда они.
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