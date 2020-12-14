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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1011810119101201012110122>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 95
1. Не вище 500
14%
13
2. 501 - 700
18%
17
3. 701 - 900
20%
19
4. 901 - 1000
18%
17
5. 1001 - 1200
18%
17
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 09:33

  alfredhaos написав:
  beee написав:все ЖК, в которых у меня лично есть недвига - полностью заполнены битком, припарковаться негде. славутич, заречный, севен - забиты больше, чем до войны.
на яр граде - опять эвакуируют авто - стать негде.

Скоро начнут сливать свои прелести - ибо уже денег и на бензин не хватает
Какие-то бюджетные кормушки прикрылись? :shock:

я это "скоро" читаю здесь с первого поста в ветке
beee
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 09:45

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  beee написав:по 3 авто стоит

Я понимаю, что до войны значительная часть население купалось в ванных с шампанским.
Что у тех у кого по 3 авто стоит с текущими доходами?
В чём у них хранятся сбережения?
Неужели в кеше, а не в супервыгодных инвестициях в недвижимость?
Сейчас такое интересное время, когда инвесторы в недвижимость на все свои деньги размышляют, что вот другие не слушали Первого и не занесли весь свой кеш в 100% выгодные инвестиции в условного Таряна.
Сейчас тоже много общаюсь с харьковскими и них то же самое - перед войной инвестировал в новострой... стоит новострой в Харькове без ремонта...
Вообще Киев и Харьков очень похожи.
Отличить харьковчанина от киевлянина при общении не могу пока сами не скажут откуда они.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 10:02

  roberto dark написав:Скоро приеду инспектировать.
не споткнитесь инспектируя, не дай Бог ещё лицо об арматуру поцарапаете.
  roberto dark написав:Новые торговые точки самовывоза открыли?
самовывоз случается, когда люди лезут не в своё дело) Если поднимается сильный ветер, остатки стройматериалов с разрушенных зданий летают по всему Ирпеню, могут и вас задеть, я об этом.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 10:33

  UA написав:
  beee написав:по 3 авто стоит

Я понимаю, что до войны значительная часть население купалось в ванных с шампанским.
Что у тех у кого по 3 авто стоит с текущими доходами?
В чём у них хранятся сбережения?
Неужели в кеше, а не в супервыгодных инвестициях в недвижимость?
Сейчас такое интересное время, когда инвесторы в недвижимость на все свои деньги размышляют, что вот другие не слушали Первого и не занесли весь свой кеш в 100% выгодные инвестиции в условного Таряна.
Сейчас тоже много общаюсь с харьковскими и них то же самое - перед войной инвестировал в новострой... стоит новострой в Харькове без ремонта...
Вообще Киев и Харьков очень похожи.
Отличить харьковчанина от киевлянина при общении не могу пока сами не скажут откуда они.


Люблю харьковчан. Очень.
До войны заказал зеркало. Не забрал.
В мае из Харькова звонок: забирать будете?
Ну вы даёте, говорю, у вас новую почту вроде разбомбили, да и какое зеркало в войну.
А они отвечают, мы работаем, всё у нас хорошо 😅.
Красавцы
beee
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 10:34

  UA написав:..
Отличить харьковчанина от киевлянина при общении не могу пока сами не скажут откуда они.

нет проблем отличить. У них говор другой
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 10:57

  UA написав:..
Когда Максим вернется для продажи прелести - начнется дно.

если..
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 10:59

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Кстати - а ведь до сих пор Сержик в плюсе - цены не опустились даже на уровень его покупки.
striped
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 11:05

  striped написав:Кстати - а ведь до сих пор Сержик в плюсе - цены не опустились даже на уровень его покупки.

хотелки
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 11:08

  sequence написав:
  UA написав:..
Когда Максим вернется для продажи прелести - начнется дно.

если..

Никаких если.
Истинный эстет должен жить в километре от Шенбрунна.
К тому же владельцам израильских паспортов сейчас делают полное обрезание.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 11:11

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Ну при цене хруща без ремонта в 30, пусть даже у входа в метро, прелесть Сержа 50 стоить не будет
По сто хотя бы есть похожие варианты? Естественно с замолотами Сержика по комнатам и потолкам
барабашов
 
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