Додано: Вів 26 лип, 2022 09:45

beee написав: по 3 авто стоит по 3 авто стоит

Я понимаю, что до войны значительная часть население купалось в ванных с шампанским.Что у тех у кого по 3 авто стоит с текущими доходами?В чём у них хранятся сбережения?Неужели в кеше, а не в супервыгодных инвестициях в недвижимость?Сейчас такое интересное время, когда инвесторы в недвижимость на все свои деньги размышляют, что вот другие не слушали Первого и не занесли весь свой кеш в 100% выгодные инвестиции в условного Таряна.Сейчас тоже много общаюсь с харьковскими и них то же самое - перед войной инвестировал в новострой... стоит новострой в Харькове без ремонта...Вообще Киев и Харьков очень похожи.Отличить харьковчанина от киевлянина при общении не могу пока сами не скажут откуда они.