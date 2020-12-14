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Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 лип, 2022 09:33
alfredhaos написав: beee написав:
все ЖК, в которых у меня лично есть недвига - полностью заполнены битком, припарковаться негде. славутич, заречный, севен - забиты больше, чем до войны.
на яр граде - опять эвакуируют авто - стать негде.
Скоро начнут сливать свои прелести - ибо уже денег и на бензин не хватает
Какие-то бюджетные кормушки прикрылись?
я это "скоро" читаю здесь с первого поста в ветке
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beee
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Додано: Вів 26 лип, 2022 09:45
beee написав:
по 3 авто стоит
Я понимаю, что до войны значительная часть население купалось в ванных с шампанским.
Что у тех у кого по 3 авто стоит с текущими доходами?
В чём у них хранятся сбережения?
Неужели в кеше, а не в супервыгодных инвестициях в недвижимость?
Сейчас такое интересное время, когда инвесторы в недвижимость на все свои деньги размышляют, что вот другие не слушали Первого и не занесли весь свой кеш в 100% выгодные инвестиции в условного Таряна.
Сейчас тоже много общаюсь с харьковскими и них то же самое - перед войной инвестировал в новострой... стоит новострой в Харькове без ремонта...
Вообще Киев и Харьков очень похожи.
Отличить харьковчанина от киевлянина при общении не могу пока сами не скажут откуда они.
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UA
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Додано: Вів 26 лип, 2022 10:02
roberto dark написав:
Скоро приеду инспектировать.
не споткнитесь инспектируя, не дай Бог ещё лицо об арматуру поцарапаете.
roberto dark написав:
Новые торговые точки самовывоза открыли?
самовывоз случается, когда люди лезут не в своё дело) Если поднимается сильный ветер, остатки стройматериалов с разрушенных зданий летают по всему Ирпеню, могут и вас задеть, я об этом.
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Додано: Вів 26 лип, 2022 10:33
UA написав: beee написав:
по 3 авто стоит
Я понимаю, что до войны значительная часть население купалось в ванных с шампанским.
Что у тех у кого по 3 авто стоит с текущими доходами?
В чём у них хранятся сбережения?
Неужели в кеше, а не в супервыгодных инвестициях в недвижимость?
Сейчас такое интересное время, когда инвесторы в недвижимость на все свои деньги размышляют, что вот другие не слушали Первого и не занесли весь свой кеш в 100% выгодные инвестиции в условного Таряна.
Сейчас тоже много общаюсь с харьковскими и них то же самое - перед войной инвестировал в новострой... стоит новострой в Харькове без ремонта...
Вообще Киев и Харьков очень похожи.
Отличить харьковчанина от киевлянина при общении не могу пока сами не скажут откуда они.
Люблю харьковчан. Очень.
До войны заказал зеркало. Не забрал.
В мае из Харькова звонок: забирать будете?
Ну вы даёте, говорю, у вас новую почту вроде разбомбили, да и какое зеркало в войну.
А они отвечают, мы работаем, всё у нас хорошо 😅.
Красавцы
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beee
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Додано: Вів 26 лип, 2022 10:34
UA написав:
..
Отличить харьковчанина от киевлянина при общении не могу пока сами не скажут откуда они.
нет проблем отличить. У них говор другой
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sequence
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Додано: Вів 26 лип, 2022 10:57
UA написав:
..Когда
Максим вернется для продажи прелести - начнется дно.
если..
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Додано: Вів 26 лип, 2022 10:59
Кстати - а ведь до сих пор Сержик в плюсе - цены не опустились даже на уровень его покупки.
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striped
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Додано: Вів 26 лип, 2022 11:05
striped написав:
Кстати - а ведь до сих пор Сержик в плюсе - цены
не опустились даже на уровень его покупки.
хотелки
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Додано: Вів 26 лип, 2022 11:08
sequence написав: UA написав:
..Когда
Максим вернется для продажи прелести - начнется дно.
если..
Никаких если.
Истинный эстет должен жить в километре от Шенбрунна.
К тому же владельцам израильских паспортов сейчас делают полное обрезание.
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UA
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Додано: Вів 26 лип, 2022 11:11
Ну при цене хруща без ремонта в 30, пусть даже у входа в метро, прелесть Сержа 50 стоить не будет
По сто хотя бы есть похожие варианты? Естественно с замолотами Сержика по комнатам и потолкам
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барабашов
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