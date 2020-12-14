beee написав:

Из Киева валят ненужные. На их место полно замены.Состоятельные и востребованные возвращаются. Это видно по дорогим ЖК и кот. городку, где снова по 3 авто стоит.все ЖК, в которых у меня лично есть недвига - полностью заполнены битком, припарковаться негде. славутич, заречный, севен - забиты больше, чем до войны.на яр граде - опять эвакуируют авто - стать негде.все они всё бросят и рванут в европу мыть туалеты? вы так думаете?у меня полно небедных знакомых, чьи жёны вернулись и они в кошмарных снах вспоминают беженствоThe New York times например открывает офис, Starlink.Если ваш уровень- это обсуждение контингента хрущовок, то вам, действительно, нужно на ветку какого-то села в хмельницкой области