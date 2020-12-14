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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10119101201012110122>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 95
1. Не вище 500
14%
13
2. 501 - 700
18%
17
3. 701 - 900
20%
19
4. 901 - 1000
18%
17
5. 1001 - 1200
18%
17
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 11:12

  striped написав:Кстати - а ведь до сих пор Сержик в плюсе - цены не опустились даже на уровень его покупки.

А можете нагадати як саме Сержик забетонувався?
Бо я не завжди гілку читаю, це дійсно значна подія для форума.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 11:13

  roberto dark написав:
  vitaliian написав: Если поднимается сильный ветер, остатки стройматериалов с разрушенных зданий летают по всему Ирпеню, могут и вас задеть, я об этом.

Так за этим теперь и едут на экскурсию в Ирпень. За экшеном и эмоциями!. )



Слишком пустой город.

Плануйте свій маршрут завчасно


https://t.me/kievreal1/26233?single
beee
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 11:15

  somilitark написав:
  striped написав:Кстати - а ведь до сих пор Сержик в плюсе - цены не опустились даже на уровень его покупки.

А можете нагадати як саме Сержик забетонувався?
Бо я не завжди гілку читаю, це дійсно значна подія для форума.

Треха в доме 2006 года (с красной крышей) на Жмеринской с видом на парк
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 11:17

  beee написав:Из Киева валят ненужные. На их место полно замены.
Состоятельные и востребованные возвращаются. Это видно по дорогим ЖК и кот. городку, где снова по 3 авто стоит.
все ЖК, в которых у меня лично есть недвига - полностью заполнены битком, припарковаться негде. славутич, заречный, севен - забиты больше, чем до войны.
на яр граде - опять эвакуируют авто - стать негде.

все они всё бросят и рванут в европу мыть туалеты? вы так думаете?
у меня полно небедных знакомых, чьи жёны вернулись и они в кошмарных снах вспоминают беженство

The New York times например открывает офис, Starlink.

Если ваш уровень- это обсуждение контингента хрущовок, то вам, действительно, нужно на ветку какого-то села в хмельницкой области

Вернулись потому шо деньги на беженство закончились.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 11:19

  beee написав:Из Киева валят ненужные. На их место полно замены.
Состоятельные и востребованные возвращаются. Это видно по дорогим ЖК и кот. городку, где снова по 3 авто стоит.
все ЖК, в которых у меня лично есть недвига - полностью заполнены битком, припарковаться негде. славутич, заречный, севен - забиты больше, чем до войны.
на яр граде - опять эвакуируют авто - стать негде.

все они всё бросят и рванут в европу мыть туалеты? вы так думаете?
у меня полно небедных знакомых, чьи жёны вернулись и они в кошмарных снах вспоминают беженство

The New York times например открывает офис, Starlink.

Если ваш уровень- это обсуждение контингента хрущовок, то вам, действительно, нужно на ветку какого-то села в хмельницкой области

Вот именно, возвращаются в основном владельцы кучи активов, плюс полные рукожопы, плюс те, кто по своим обстоятельствам не смогли дернуть за рубеж(сидели на западной Украине). Этот коктейль не способен создавать устойчивые рабочие связки.
Предприятие не сможет работать если на нем 20 директоров, 20 уборщиц, 20 дворников и осталось только 5 рабочих квалифицированных специалистов
Damien
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 11:22

  Damien написав:Предприятие не сможет работать если на нем 20 директоров, 20 уборщиц, 20 дворников и осталось только 5 рабочих квалифицированных специалистов
20 последних лет так работали. а теперь не могут)
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 11:23

  Zebra написав:
  beee написав:Из Киева валят ненужные. На их место полно замены.
Состоятельные и востребованные возвращаются. Это видно по дорогим ЖК и кот. городку, где снова по 3 авто стоит.
все ЖК, в которых у меня лично есть недвига - полностью заполнены битком, припарковаться негде. славутич, заречный, севен - забиты больше, чем до войны.
на яр граде - опять эвакуируют авто - стать негде.

все они всё бросят и рванут в европу мыть туалеты? вы так думаете?
у меня полно небедных знакомых, чьи жёны вернулись и они в кошмарных снах вспоминают беженство

The New York times например открывает офис, Starlink.

Если ваш уровень- это обсуждение контингента хрущовок, то вам, действительно, нужно на ветку какого-то села в хмельницкой области

Вернулись потому шо деньги на беженство закончились.

Правильный ответ
Деньги кончились, а облигации Таряна на картошку не меняют.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 11:34

  striped написав:Кстати - а ведь до сих пор Сержик в плюсе - цены не опустились даже на уровень его покупки.


https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/term ... P76RZ.html

Вот такая же квартира как у Сержа за 65.
Даже паркетные полы.

Юра теплотехник за такое отвалил больше 120 тыс.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Вів 26 лип, 2022 11:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 11:41

  Хомякоид написав:
  striped написав:Кстати - а ведь до сих пор Сержик в плюсе - цены не опустились даже на уровень его покупки.


https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/term ... P76RZ.html

Вот такая же квартира как у Сержа за 65.
Даже паркетные полы.

Вау! Люди полны решимости избавиться от бетона
"Турецкий городок", это файна-таун 90-х.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 11:43

  Хомякоид написав:..
Вот такая же квартира как у Сержа за 65.
Даже паркетные полы.
Юра теплотехник за такое отвалил больше 120 тыс.

замануха, думаю
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