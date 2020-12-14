Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:Из Киева валят ненужные. На их место полно замены. Состоятельные и востребованные возвращаются. Это видно по дорогим ЖК и кот. городку, где снова по 3 авто стоит. все ЖК, в которых у меня лично есть недвига - полностью заполнены битком, припарковаться негде. славутич, заречный, севен - забиты больше, чем до войны. на яр граде - опять эвакуируют авто - стать негде.
все они всё бросят и рванут в европу мыть туалеты? вы так думаете? у меня полно небедных знакомых, чьи жёны вернулись и они в кошмарных снах вспоминают беженство
The New York times например открывает офис, Starlink.
Если ваш уровень- это обсуждение контингента хрущовок, то вам, действительно, нужно на ветку какого-то села в хмельницкой области
Вернулись потому шо деньги на беженство закончились.
beee написав:Из Киева валят ненужные. На их место полно замены. Состоятельные и востребованные возвращаются. Это видно по дорогим ЖК и кот. городку, где снова по 3 авто стоит. все ЖК, в которых у меня лично есть недвига - полностью заполнены битком, припарковаться негде. славутич, заречный, севен - забиты больше, чем до войны. на яр граде - опять эвакуируют авто - стать негде.
все они всё бросят и рванут в европу мыть туалеты? вы так думаете? у меня полно небедных знакомых, чьи жёны вернулись и они в кошмарных снах вспоминают беженство
The New York times например открывает офис, Starlink.
Если ваш уровень- это обсуждение контингента хрущовок, то вам, действительно, нужно на ветку какого-то села в хмельницкой области
Вот именно, возвращаются в основном владельцы кучи активов, плюс полные рукожопы, плюс те, кто по своим обстоятельствам не смогли дернуть за рубеж(сидели на западной Украине). Этот коктейль не способен создавать устойчивые рабочие связки. Предприятие не сможет работать если на нем 20 директоров, 20 уборщиц, 20 дворников и осталось только 5 рабочих квалифицированных специалистов
beee написав:Из Киева валят ненужные. На их место полно замены. Состоятельные и востребованные возвращаются. Это видно по дорогим ЖК и кот. городку, где снова по 3 авто стоит. все ЖК, в которых у меня лично есть недвига - полностью заполнены битком, припарковаться негде. славутич, заречный, севен - забиты больше, чем до войны. на яр граде - опять эвакуируют авто - стать негде.
все они всё бросят и рванут в европу мыть туалеты? вы так думаете? у меня полно небедных знакомых, чьи жёны вернулись и они в кошмарных снах вспоминают беженство
The New York times например открывает офис, Starlink.
Если ваш уровень- это обсуждение контингента хрущовок, то вам, действительно, нужно на ветку какого-то села в хмельницкой области
Вернулись потому шо деньги на беженство закончились.
Правильный ответ Деньги кончились, а облигации Таряна на картошку не меняют.