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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10120101211012210123>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 95
1. Не вище 500
14%
13
2. 501 - 700
18%
17
3. 701 - 900
20%
19
4. 901 - 1000
18%
17
5. 1001 - 1200
18%
17
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 11:50

  sequence написав:
  somilitark написав:
  striped написав:Кстати - а ведь до сих пор Сержик в плюсе - цены не опустились даже на уровень его покупки.

А можете нагадати як саме Сержик забетонувався?
Бо я не завжди гілку читаю, це дійсно значна подія для форума.

Треха в доме 2006 года (с красной крышей) на Жмеринской с видом на парк

А метраж і ціна?
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 11:54

  somilitark написав:..
А метраж і ціна?

метраж там под 100, полная цена, если не изменяет память 120.
Эта покупка была первым "черным лебедем" войны, шторы Аирмакса - вторым
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 12:04

  Хомякоид написав:
  striped написав:Кстати - а ведь до сих пор Сержик в плюсе - цены не опустились даже на уровень его покупки.


https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/term ... P76RZ.html

Вот такая же квартира как у Сержа за 65.
Даже паркетные полы.

Юра теплотехник за такое отвалил больше 120 тыс.


У Юры-теплотехника была БПС двухкомнатная, там не более 50 квадратов.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 12:06

  sequence написав:
  somilitark написав:..
А метраж і ціна?

метраж там под 100, полная цена, если не изменяет память 120.
Эта покупка была первым "черным лебедем" войны, шторы Аирмакса - вторым

Щось слабо віриться, він казав що немає грошей, всього лише десятку назбирали, може якійсь кредит намутили, але все одно не вірю в реальність такого придбання, да і ціна якась не реально низька як для часу до 24.02.22.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 12:08

  vladimir07 написав:
  Хомякоид написав:
  striped написав:Кстати - а ведь до сих пор Сержик в плюсе - цены не опустились даже на уровень его покупки.


https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/term ... P76RZ.html

Вот такая же квартира как у Сержа за 65.
Даже паркетные полы.

Юра теплотехник за такое отвалил больше 120 тыс.


У Юры-теплотехника была БПС двухкомнатная, там не более 50 квадратов.


У Юры теплотехника по моему была панель, метров 70.
От еще про залу распинался. Трешка. Полуубитая.
120 вывалил.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Вів 26 лип, 2022 12:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 12:11

  somilitark написав:
  sequence написав:
  somilitark написав:..
А метраж і ціна?

метраж там под 100, полная цена, если не изменяет память 120.
Эта покупка была первым "черным лебедем" войны, шторы Аирмакса - вторым

Щось слабо віриться, він казав що немає грошей, всього лише десятку назбирали, може якійсь кредит намутили, але все одно не вірю в реальність такого придбання, да і ціна якась не реально низька як для часу до 24.02.22.


Был срочный слив.
По ходу у хозяина был инсайд что начнеться.
Серж 100 намутил, еще 10 одолжтл у родственников.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 12:11

  vladimir07 написав:У Юры-теплотехника была БПС двухкомнатная, там не более 50 квадратов.

Юра взяв трьоху, бпс панелька, 68 квадратів, вони стандартні, десь за 115 кіло грошей.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 12:12

  Хомякоид написав:
Был срочный слив.
По ходу у хозяина был инсайд что начнеться.
Серж 100 намутил, еще 10 одолжтл у родственников.

Зрозуміло, дякую.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 12:14

  somilitark написав:..
Щось слабо віриться, він казав що немає грошей, всього лише десятку назбирали, може якійсь кредит намутили, але все одно не вірю в реальність такого придбання, да і ціна якась не реально низька як для часу до 24.02.22.

Серж подробно рассказывал. Он там насобирал больше сотки, остальное у родичей (по памяти) занял. Квартира притом была в состоянии "заезжай и живи", даже мебель какую-то оставили вроде.
По поводу "нереальная цена", "не было денег всю жизнь" - это не ко мне. У нас тут, как у джентельменов, принято верить на слово :wink:
sequence
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 12:34

  striped написав:Кстати - а ведь до сих пор Сержик в плюсе - цены не опустились даже на уровень его покупки.

Це не має значення. Людина живе у своєму, що дає кращу якість житла, а ціна те таке, сьогодні дешевше, завтра дорожче. Якби він купив у Маріуполі, чи Харкові, як багато хто, тоді можно було б говорити про жах, а тут - спокійне зелене місто, де є комунікації, робота, та ракети кожен день не прилітають. Зараз, коли можна втратити усе, у тому числі й життя, залишитись з подешевшевшой квартирою у спокійному місті, це майже win.
Vlad442
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