Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
метраж там под 100, полная цена, если не изменяет память 120. Эта покупка была первым "черным лебедем" войны, шторы Аирмакса - вторым
Щось слабо віриться, він казав що немає грошей, всього лише десятку назбирали, може якійсь кредит намутили, але все одно не вірю в реальність такого придбання, да і ціна якась не реально низька як для часу до 24.02.22.
метраж там под 100, полная цена, если не изменяет память 120. Эта покупка была первым "черным лебедем" войны, шторы Аирмакса - вторым
Щось слабо віриться, він казав що немає грошей, всього лише десятку назбирали, може якійсь кредит намутили, але все одно не вірю в реальність такого придбання, да і ціна якась не реально низька як для часу до 24.02.22.
Был срочный слив. По ходу у хозяина был инсайд что начнеться. Серж 100 намутил, еще 10 одолжтл у родственников.
somilitark написав:.. Щось слабо віриться, він казав що немає грошей, всього лише десятку назбирали, може якійсь кредит намутили, але все одно не вірю в реальність такого придбання, да і ціна якась не реально низька як для часу до 24.02.22.
Серж подробно рассказывал. Он там насобирал больше сотки, остальное у родичей (по памяти) занял. Квартира притом была в состоянии "заезжай и живи", даже мебель какую-то оставили вроде. По поводу "нереальная цена", "не было денег всю жизнь" - это не ко мне. У нас тут, как у джентельменов, принято верить на слово
striped написав:Кстати - а ведь до сих пор Сержик в плюсе - цены не опустились даже на уровень его покупки.
Це не має значення. Людина живе у своєму, що дає кращу якість житла, а ціна те таке, сьогодні дешевше, завтра дорожче. Якби він купив у Маріуполі, чи Харкові, як багато хто, тоді можно було б говорити про жах, а тут - спокійне зелене місто, де є комунікації, робота, та ракети кожен день не прилітають. Зараз, коли можна втратити усе, у тому числі й життя, залишитись з подешевшевшой квартирою у спокійному місті, це майже win.