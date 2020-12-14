Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kokon написав:Вот потому что все дорожает, а цена труда падает, вот поэтому недвижимость будет идти вниз. Потому что денег на улучшение жилищных условий нет. Все уходит на бензин/жратву/одежду.
На доміку юа інші думки: https://forum.domik.ua/stoit-li-sejchas ... -1560.html P. S. Я уже раньше писал, что у меня есть наследство от бабушки, однушка 31 квадрат на Виноградаре. Чтобы понимали о чем речь: ремонту лет 30, окна и мебель совдеповские, 1 этаж 5-этажного дома.
Попомните мои слова, в октябре-ноябре продам ее не меньше чем за 50к $, и ещё буду выбирать среди покупателей того, кто больше даст. До войны за такую сумму можно было купить однушку на Теремках или на Академгородке, но после войны и на Виноградаре будет всякий неликвид котироваться.
В Киеве законы рынка работают иначе чем по Украине. Ещё ни разу тут недвижимость не дешевела в принципе, это город "элитный", и тут всегдауйде жилье в цене, что бы не происходило в стране.
Вызовите санитаров, у человека явный бред.
Зашел, почитал. Мне одному кажется, что это Tribeca? Те же постулаты - "все мечтают жить в городе высшей касты"
striped написав:Кстати - а ведь до сих пор Сержик в плюсе - цены не опустились даже на уровень его покупки.
Це не має значення. Людина живе у своєму, що дає кращу якість житла, а ціна те таке, сьогодні дешевше, завтра дорожче. Якби він купив у Маріуполі, чи Харкові, як багато хто, тоді можно було б говорити про жах, а тут - спокійне зелене місто, де є комунікації, робота, та ракети кожен день не прилітають. Зараз, коли можна втратити усе, у тому числі й життя, залишитись з подешевшевшой квартирою у спокійному місті, це майже win.
Це МАЄ ЗНАЧЕННЯ, тому що гілка саме про ціни, а не про філософію останнього дня життя. Більш того, якщо ми говоримо про нашого любого Сержика, то його не було на гілці с післявійни, тому про "живе у своєму" це тільки наше припущення.
striped написав:Кстати - а ведь до сих пор Сержик в плюсе - цены не опустились даже на уровень его покупки.
Це не має значення. Людина живе у своєму, що дає кращу якість житла, а ціна те таке, сьогодні дешевше, завтра дорожче. Якби він купив у Маріуполі, чи Харкові, як багато хто, тоді можно було б говорити про жах, а тут - спокійне зелене місто, де є комунікації, робота, та ракети кожен день не прилітають. Зараз, коли можна втратити усе, у тому числі й життя, залишитись з подешевшевшой квартирою у спокійному місті, це майже win.
Помню тот момент, когда он купил и поделился этим на форуме. Все поздравляли и я в том числе. Многие хаяли локацию, но она как раз и нормальная была для той цены. Единственное, время покупки было выбрано неправильно(и это я тогда указал), предстоящее падение цен и без войны было слишком очевидным.Тем более к моменту покупки оно уже началось