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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10120101211012210123

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 95
1. Не вище 500
14%
13
2. 501 - 700
18%
17
3. 701 - 900
20%
19
4. 901 - 1000
18%
17
5. 1001 - 1200
18%
17
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 12:40

  Хомякоид написав:
  vladimir07 написав:У Юры-теплотехника была БПС двухкомнатная, там не более 50 квадратов.

У Юры теплотехника по моему была панель, метров 70.
От еще про залу распинался. Трешка. Полуубитая.
120 вывалил.


Да, с комнатами и площадью ошибся, но 3ком. БПС это от силы 70 метров, а по ссылке почти 100 метров и дом новее. Как можно сравнивать ?

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/term ... P76RZ.html
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 12:46

  Хомякоид написав:
  remark написав:
  kokon написав:Вот потому что все дорожает, а цена труда падает, вот поэтому недвижимость будет идти вниз. Потому что денег на улучшение жилищных условий нет. Все уходит на бензин/жратву/одежду.


На доміку юа інші думки:
https://forum.domik.ua/stoit-li-sejchas ... -1560.html
P. S. Я уже раньше писал, что у меня есть наследство от бабушки, однушка 31 квадрат на Виноградаре. Чтобы понимали о чем речь: ремонту лет 30, окна и мебель совдеповские, 1 этаж 5-этажного дома.

Попомните мои слова, в октябре-ноябре продам ее не меньше чем за 50к $, и ещё буду выбирать среди покупателей того, кто больше даст. До войны за такую сумму можно было купить однушку на Теремках или на Академгородке, но после войны и на Виноградаре будет всякий неликвид котироваться.

В Киеве законы рынка работают иначе чем по Украине. Ещё ни разу тут недвижимость не дешевела в принципе, это город "элитный", и тут всегдауйде жилье в цене, что бы не происходило в стране.


Вызовите санитаров, у человека явный бред.

Зашел, почитал. Мне одному кажется, что это Tribeca? Те же постулаты - "все мечтают жить в городе высшей касты"
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 12:51

  Хомякоид написав:
  striped написав:Кстати - а ведь до сих пор Сержик в плюсе - цены не опустились даже на уровень его покупки.


https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/term ... P76RZ.html

Вот такая же квартира как у Сержа за 65.
Даже паркетные полы.

Юра теплотехник за такое отвалил больше 120 тыс.


Панелька и далековато от метро. Ну и цена подозрительная, из будущего.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 12:56

  striped написав:.. Ну и цена подозрительная, из будущего.

я тут пытался из гривневой цены вывести в долларах и понял, что пока не привык к новому курсу
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 12:57

  Vlad442 написав:
  striped написав:Кстати - а ведь до сих пор Сержик в плюсе - цены не опустились даже на уровень его покупки.

Це не має значення. Людина живе у своєму, що дає кращу якість житла, а ціна те таке, сьогодні дешевше, завтра дорожче. Якби він купив у Маріуполі, чи Харкові, як багато хто, тоді можно було б говорити про жах, а тут - спокійне зелене місто, де є комунікації, робота, та ракети кожен день не прилітають. Зараз, коли можна втратити усе, у тому числі й життя, залишитись з подешевшевшой квартирою у спокійному місті, це майже win.


Це МАЄ ЗНАЧЕННЯ, тому що гілка саме про ціни, а не про філософію останнього дня життя. Більш того, якщо ми говоримо про нашого любого Сержика, то його не було на гілці с післявійни, тому про "живе у своєму" це тільки наше припущення.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 12:59

  Vlad442 написав:
  striped написав:Кстати - а ведь до сих пор Сержик в плюсе - цены не опустились даже на уровень его покупки.

Це не має значення. Людина живе у своєму, що дає кращу якість житла, а ціна те таке, сьогодні дешевше, завтра дорожче. Якби він купив у Маріуполі, чи Харкові, як багато хто, тоді можно було б говорити про жах, а тут - спокійне зелене місто, де є комунікації, робота, та ракети кожен день не прилітають. Зараз, коли можна втратити усе, у тому числі й життя, залишитись з подешевшевшой квартирою у спокійному місті, це майже win.

Помню тот момент, когда он купил и поделился этим на форуме. Все поздравляли и я в том числе. Многие хаяли локацию, но она как раз и нормальная была для той цены. Единственное, время покупки было выбрано неправильно(и это я тогда указал), предстоящее падение цен и без войны было слишком очевидным.Тем более к моменту покупки оно уже началось
Damien
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