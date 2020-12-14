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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10121101221012310124>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 95
1. Не вище 500
14%
13
2. 501 - 700
18%
17
3. 701 - 900
20%
19
4. 901 - 1000
18%
17
5. 1001 - 1200
18%
17
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 12:40

  Хомякоид написав:
  vladimir07 написав:У Юры-теплотехника была БПС двухкомнатная, там не более 50 квадратов.

У Юры теплотехника по моему была панель, метров 70.
От еще про залу распинался. Трешка. Полуубитая.
120 вывалил.


Да, с комнатами и площадью ошибся, но 3ком. БПС это от силы 70 метров, а по ссылке почти 100 метров и дом новее. Как можно сравнивать ?

https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/term ... P76RZ.html
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 12:46

  Хомякоид написав:
  remark написав:
  kokon написав:Вот потому что все дорожает, а цена труда падает, вот поэтому недвижимость будет идти вниз. Потому что денег на улучшение жилищных условий нет. Все уходит на бензин/жратву/одежду.


На доміку юа інші думки:
https://forum.domik.ua/stoit-li-sejchas ... -1560.html
P. S. Я уже раньше писал, что у меня есть наследство от бабушки, однушка 31 квадрат на Виноградаре. Чтобы понимали о чем речь: ремонту лет 30, окна и мебель совдеповские, 1 этаж 5-этажного дома.

Попомните мои слова, в октябре-ноябре продам ее не меньше чем за 50к $, и ещё буду выбирать среди покупателей того, кто больше даст. До войны за такую сумму можно было купить однушку на Теремках или на Академгородке, но после войны и на Виноградаре будет всякий неликвид котироваться.

В Киеве законы рынка работают иначе чем по Украине. Ещё ни разу тут недвижимость не дешевела в принципе, это город "элитный", и тут всегдауйде жилье в цене, что бы не происходило в стране.


Вызовите санитаров, у человека явный бред.

Зашел, почитал. Мне одному кажется, что это Tribeca? Те же постулаты - "все мечтают жить в городе высшей касты"
Damien
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 12:51

  Хомякоид написав:
  striped написав:Кстати - а ведь до сих пор Сержик в плюсе - цены не опустились даже на уровень его покупки.


https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/term ... P76RZ.html

Вот такая же квартира как у Сержа за 65.
Даже паркетные полы.

Юра теплотехник за такое отвалил больше 120 тыс.


Панелька и далековато от метро. Ну и цена подозрительная, из будущего.
striped
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 12:56

  striped написав:.. Ну и цена подозрительная, из будущего.

я тут пытался из гривневой цены вывести в долларах и понял, что пока не привык к новому курсу
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 12:57

  Vlad442 написав:
  striped написав:Кстати - а ведь до сих пор Сержик в плюсе - цены не опустились даже на уровень его покупки.

Це не має значення. Людина живе у своєму, що дає кращу якість житла, а ціна те таке, сьогодні дешевше, завтра дорожче. Якби він купив у Маріуполі, чи Харкові, як багато хто, тоді можно було б говорити про жах, а тут - спокійне зелене місто, де є комунікації, робота, та ракети кожен день не прилітають. Зараз, коли можна втратити усе, у тому числі й життя, залишитись з подешевшевшой квартирою у спокійному місті, це майже win.


Це МАЄ ЗНАЧЕННЯ, тому що гілка саме про ціни, а не про філософію останнього дня життя. Більш того, якщо ми говоримо про нашого любого Сержика, то його не було на гілці с післявійни, тому про "живе у своєму" це тільки наше припущення.
striped
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 12:59

  Vlad442 написав:
  striped написав:Кстати - а ведь до сих пор Сержик в плюсе - цены не опустились даже на уровень его покупки.

Це не має значення. Людина живе у своєму, що дає кращу якість житла, а ціна те таке, сьогодні дешевше, завтра дорожче. Якби він купив у Маріуполі, чи Харкові, як багато хто, тоді можно було б говорити про жах, а тут - спокійне зелене місто, де є комунікації, робота, та ракети кожен день не прилітають. Зараз, коли можна втратити усе, у тому числі й життя, залишитись з подешевшевшой квартирою у спокійному місті, це майже win.

Помню тот момент, когда он купил и поделился этим на форуме. Все поздравляли и я в том числе. Многие хаяли локацию, но она как раз и нормальная была для той цены. Единственное, время покупки было выбрано неправильно(и это я тогда указал), предстоящее падение цен и без войны было слишком очевидным.Тем более к моменту покупки оно уже началось
Damien
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 14:28

  Damien написав:
  Vlad442 написав:
  striped написав:Кстати - а ведь до сих пор Сержик в плюсе - цены не опустились даже на уровень его покупки.

Це не має значення. Людина живе у своєму, що дає кращу якість житла, а ціна те таке, сьогодні дешевше, завтра дорожче. Якби він купив у Маріуполі, чи Харкові, як багато хто, тоді можно було б говорити про жах, а тут - спокійне зелене місто, де є комунікації, робота, та ракети кожен день не прилітають. Зараз, коли можна втратити усе, у тому числі й життя, залишитись з подешевшевшой квартирою у спокійному місті, це майже win.

Помню тот момент, когда он купил и поделился этим на форуме. Все поздравляли и я в том числе. Многие хаяли локацию, но она как раз и нормальная была для той цены. Единственное, время покупки было выбрано неправильно(и это я тогда указал), предстоящее падение цен и без войны было слишком очевидным.Тем более к моменту покупки оно уже началось

А что именно было очевидным?
beee
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 14:28

  Хомякоид написав:
  striped написав:Кстати - а ведь до сих пор Сержик в плюсе - цены не опустились даже на уровень его покупки.


https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/term ... P76RZ.html

Вот такая же квартира как у Сержа за 65.
Даже паркетные полы.

Юра теплотехник за такое отвалил больше 120 тыс.

Конечно по сравнению с хрущами Франта это Беверли-в-жоппС, но что за потолки и деревянные окна???
Там ремонт 91года или уже 95го?
Я как раз когда то за сталинки с таким ремонтом и писал(снимал только такие, без клопов и крыс)
Кооператоры первые в 90е++ коммуналки расселяли у нас и такие ремонты именно с таким паркетом и делали
Но окна из тёмного дерева «под лак» ещё при Меченом ставили
Если под аренду то ничего там делать не надо, вопрос в цене отопления и утечки через древние окна
А если себе - то капремонт там ипать сколько сейчас затянет, дороже бетона
Так что для Сержика это г0вно а не мечта на последний «кирпич»
Востаннє редагувалось барабашов в Вів 26 лип, 2022 14:33, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 14:31

  beee написав:
  Damien написав:Помню тот момент, когда он купил и поделился этим на форуме. Все поздравляли и я в том числе. Многие хаяли локацию, но она как раз и нормальная была для той цены. Единственное, время покупки было выбрано неправильно(и это я тогда указал), предстоящее падение цен и без войны было слишком очевидным.Тем более к моменту покупки оно уже началось

А что именно было очевидным?

Где Вы были осенью? Конечно перегрев КРЖН и цены на хаях, я об этом много раз писал.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 15:02

  BIGor написав:
  beee написав:
  Damien написав:Помню тот момент, когда он купил и поделился этим на форуме. Все поздравляли и я в том числе. Многие хаяли локацию, но она как раз и нормальная была для той цены. Единственное, время покупки было выбрано неправильно(и это я тогда указал), предстоящее падение цен и без войны было слишком очевидным.Тем более к моменту покупки оно уже началось

А что именно было очевидным?

Где Вы были осенью? Конечно перегрев КРЖН и цены на хаях, я об этом много раз писал.

Большинство покупателей сильно опасалось осени 2022, когда должна была закончиться денацификация, ой, налоговая амнистия. Поскольку амнистия шла почти никак, то народ ожидал, что вот-вот зеленая безбашенная власть придумает нечто этакое для ускорения процесса и что без доказательств белого происхождения денег ничего не купишь. Поскольку доказать не смогут чуть меньше, чем все, то эти все очень спешили купить. Большинство из тех, кто покупали во второй половине 2021 года и с кем я общался, называли именно эту причину спешки с покупкой.
Т.е в 2021 купили все - кому надо и кому не надо, потому что потом не купишь. Ажиотаж, как с солью и спичками, видите ли. К осени 2022 уже спрос бы упал катастрофически и без войны.
Как же так, я ведь легко докажу происхождение средств! Бред! Ну так в том и проблема, что у тех, кто может доказать - у них либо квартиры никогда не будет, либо давно уже есть и не одна.
Востаннє редагувалось Damien в Вів 26 лип, 2022 15:11, всього редагувалось 1 раз.
Damien
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