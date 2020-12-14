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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 95
1. Не вище 500
14%
13
2. 501 - 700
18%
17
3. 701 - 900
20%
19
4. 901 - 1000
18%
17
5. 1001 - 1200
18%
17
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 15:10

  Damien написав:все мечтают жить в городе высшей касты"
про что кто мечтает судить не берусь, но людям нужна работа, и вариантов (не считая эмиграции) всего два: 1) в селе на своём огороде или 2) в крупных городах. Каждый кризис загонял понаехов в Киев (и меньше) в другие миллионники. В Одессу ехали из депрессивных соседних областей (Одесская обл. кстати тоже депрессивная, 5 км от Одессы село Светлое уже разруха) Спустя несколько лет после кризиса дорожало жильё (понаехи заработав создавали доп.спрос). Возможно этот кризис загонит понаехов не столько в Киев сколько на ЗУ. Если мариупольцы смогут там ассимилироваться. А не смогут уверен Киев снова как в 2014 всех примет.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 15:27

  барабашов написав:
  Хомякоид написав:
  striped написав:Кстати - а ведь до сих пор Сержик в плюсе - цены не опустились даже на уровень его покупки.


https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/term ... P76RZ.html

Вот такая же квартира как у Сержа за 65.
Даже паркетные полы.

Юра теплотехник за такое отвалил больше 120 тыс.

Конечно по сравнению с хрущами Франта это Беверли-в-жоппС, но что за потолки и деревянные окна???
Там ремонт 91года или уже 95го?
Я как раз когда то за сталинки с таким ремонтом и писал(снимал только такие, без клопов и крыс)
Кооператоры первые в 90е++ коммуналки расселяли у нас и такие ремонты именно с таким паркетом и делали
Но окна из тёмного дерева «под лак» ещё при Меченом ставили
Если под аренду то ничего там делать не надо, вопрос в цене отопления и утечки через древние окна
А если себе - то капремонт там ипать сколько сейчас затянет, дороже бетона
Так что для Сержика это г0вно а не мечта на последний «кирпич»


Зачем там делать кап.ремогт ?
Максимум окна поставить пластиковые и можна жить.
Можно конечно снаружи утеплить, тогда квартира станет теплой.
Там все равно центральное отопление, счета за отопления будут недетские при любом раскладе.

Естати Серж заехал в +-подобный ремонт.
Хомякоид
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 15:32

  beee написав:А что именно было очевидным?

1. что хрущи должны стоить не более 20% от цены нормального жилья , некоторые иллюзионисты пытались подать падение спроса на старый фонд как падение спроса на жильё вообще
2. Новых понаехов в Киев с 2020 стало резко меньше. Регионы тоже начали жить. Тут писали сколько чего открылось в Чернигове/Виннице. Начали открываться частные клиники и крупные ТРЦ. Появились даже пробки, как главный признак цивилизации.

----
интрига в том будет ли в этих городах работа после войны. Киев - эмиссионный центр, деньги печатают здесь, с какой задержкой они попадут в провинцию - сложно сказать.
vitaliian
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