барабашов написав:

Хомякоид написав: striped написав: Кстати - а ведь до сих пор Сержик в плюсе - цены не опустились даже на уровень его покупки. Кстати - а ведь до сих пор Сержик в плюсе - цены не опустились даже на уровень его покупки.



https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/term ... P76RZ.html



Вот такая же квартира как у Сержа за 65.

Даже паркетные полы.



Юра теплотехник за такое отвалил больше 120 тыс. Вот такая же квартира как у Сержа за 65.Даже паркетные полы.Юра теплотехник за такое отвалил больше 120 тыс.

Конечно по сравнению с хрущами Франта это Беверли-в-жоппС, но что за потолки и деревянные окна???Там ремонт 91года или уже 95го?Я как раз когда то за сталинки с таким ремонтом и писал(снимал только такие, без клопов и крыс)Кооператоры первые в 90е++ коммуналки расселяли у нас и такие ремонты именно с таким паркетом и делалиНо окна из тёмного дерева «под лак» ещё при Меченом ставилиЕсли под аренду то ничего там делать не надо, вопрос в цене отопления и утечки через древние окнаА если себе - то капремонт там ипать сколько сейчас затянет, дороже бетонаТак что для Сержика это г0вно а не мечта на последний «кирпич»