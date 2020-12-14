Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Damien написав:все мечтают жить в городе высшей касты"
про что кто мечтает судить не берусь, но людям нужна работа, и вариантов (не считая эмиграции) всего два: 1) в селе на своём огороде или 2) в крупных городах. Каждый кризис загонял понаехов в Киев (и меньше) в другие миллионники. В Одессу ехали из депрессивных соседних областей (Одесская обл. кстати тоже депрессивная, 5 км от Одессы село Светлое уже разруха) Спустя несколько лет после кризиса дорожало жильё (понаехи заработав создавали доп.спрос). Возможно этот кризис загонит понаехов не столько в Киев сколько на ЗУ. Если мариупольцы смогут там ассимилироваться. А не смогут уверен Киев снова как в 2014 всех примет.
Вот такая же квартира как у Сержа за 65. Даже паркетные полы.
Юра теплотехник за такое отвалил больше 120 тыс.
Конечно по сравнению с хрущами Франта это Беверли-в-жоппС, но что за потолки и деревянные окна??? Там ремонт 91года или уже 95го? Я как раз когда то за сталинки с таким ремонтом и писал(снимал только такие, без клопов и крыс) Кооператоры первые в 90е++ коммуналки расселяли у нас и такие ремонты именно с таким паркетом и делали Но окна из тёмного дерева «под лак» ещё при Меченом ставили Если под аренду то ничего там делать не надо, вопрос в цене отопления и утечки через древние окна А если себе - то капремонт там ипать сколько сейчас затянет, дороже бетона Так что для Сержика это г0вно а не мечта на последний «кирпич»
Зачем там делать кап.ремогт ? Максимум окна поставить пластиковые и можна жить. Можно конечно снаружи утеплить, тогда квартира станет теплой. Там все равно центральное отопление, счета за отопления будут недетские при любом раскладе.
1. что хрущи должны стоить не более 20% от цены нормального жилья , некоторые иллюзионисты пытались подать падение спроса на старый фонд как падение спроса на жильё вообще 2. Новых понаехов в Киев с 2020 стало резко меньше. Регионы тоже начали жить. Тут писали сколько чего открылось в Чернигове/Виннице. Начали открываться частные клиники и крупные ТРЦ. Появились даже пробки, как главный признак цивилизации.
---- интрига в том будет ли в этих городах работа после войны. Киев - эмиссионный центр, деньги печатают здесь, с какой задержкой они попадут в провинцию - сложно сказать. Работа там где деньги, с этим надеюсь никто не спорит.