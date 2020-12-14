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Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 10122101231012410125>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві? 3.7 5 95
1. Не вище 500
14%
13
2. 501 - 700
18%
17
3. 701 - 900
20%
19
4. 901 - 1000
18%
17
5. 1001 - 1200
18%
17
6. 1201 - 1500
5%
5
7. 1501 - 1600
1%
1
8. 1601 - 1700
0
0
9. Більше 1700
6%
6
Всього голосів : 95
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 15:56

  Zebra написав:
  beee написав:Из Киева валят ненужные. На их место полно замены.
Состоятельные и востребованные возвращаются. Это видно по дорогим ЖК и кот. городку, где снова по 3 авто стоит.

все они всё бросят и рванут в европу мыть туалеты? вы так думаете?
у меня полно небедных знакомых, чьи жёны вернулись и они в кошмарных снах вспоминают беженство


Вернулись потому шо деньги на беженство закончились.


Дополню немного.
Люди, привыкшие себе ни в чем не отказывать, попали в неловкую ситуацию в ЕС. При оформлении первичных документов переселенцев их "попросили" положить привезенные с собой чемоданы/пачки/кирпичи денег на счет. Ок, открыли счет, положили. Когда захотели снять их вежливо попросили предоставить справку о происхождении этих денег. Таким образом многие остались без тех денег. А ведь они приехали не туалеты мыть.. Ожидание vs реальность :?
fler
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 16:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

  fler написав:Дополню немного.
Люди, привыкшие себе ни в чем не отказывать, попали в неловкую ситуацию в ЕС. При оформлении первичных документов переселенцев их "попросили" положить привезенные с собой чемоданы/пачки/кирпичи денег на счет. Ок, открыли счет, положили. Когда захотели снять их вежливо попросили предоставить справку о происхождении этих денег. Таким образом многие остались без тех денег. А ведь они приехали не туалеты мыть.. Ожидание vs реальность

а зачем их снимать, если везде можно платить картой со счёта??
comandante
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 16:07

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

vladimir07 написав:
  Хомякоид написав:
  striped написав:Кстати - а ведь до сих пор Сержик в плюсе - цены не опустились даже на уровень его покупки.


https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/term ... P76RZ.html

Вот такая же квартира как у Сержа за 65.
Даже паркетные полы.

Юра теплотехник за такое отвалил больше 120 тыс.


У Юры-теплотехника была БПС двухкомнатная, там не более 50 квадратов.
Трикімнатна, з "залою"
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 16:12

  fler написав:
  Zebra написав:
  beee написав:Из Киева валят ненужные. На их место полно замены.
Состоятельные и востребованные возвращаются. Это видно по дорогим ЖК и кот. городку, где снова по 3 авто стоит.

все они всё бросят и рванут в европу мыть туалеты? вы так думаете?
у меня полно небедных знакомых, чьи жёны вернулись и они в кошмарных снах вспоминают беженство


Вернулись потому шо деньги на беженство закончились.


Дополню немного.
Люди, привыкшие себе ни в чем не отказывать, попали в неловкую ситуацию в ЕС. При оформлении первичных документов переселенцев их "попросили" положить привезенные с собой чемоданы/пачки/кирпичи денег на счет. Ок, открыли счет, положили. Когда захотели снять их вежливо попросили предоставить справку о происхождении этих денег. Таким образом многие остались без тех денег. А ведь они приехали не туалеты мыть.. Ожидание vs реальность :?


это вы наверное как теоретик рассуждаете?
потому что а) никто счета не просил открывать никого; б) положить чемоданы\кирпичи хоть сколько то адекватных сумм без подтверждающих документов (в т.ч. и декларирование этих сумм на границе) нельзя было и сразу.
Если деньги уже положили, то комплаенс прошли и проблем со снятием нет (с другой стороны зачем их снимать вообще уже).
Никто без денег не оставался, просто остались со своим налом, который создает бытовые неудобства и проблемы с существенными покупками\тратами.
kbadoo
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 16:15

  vitaliian написав:Одесская обл. кстати тоже депрессивная, 5 км от Одессы село Светлое уже разруха.


Одеська обл. ніколи не була і не є депресивною. Одне недолуге село не зробить такою всю область. У Київській обл. теж є депресивні села і що?

Будівництво у Києві вже запрацювало. Молодих жінок на вулицях побільшало. Життя налагоджується, хоча звісно довоєнний рівень ми побачимо ще не скоро. Так само і довоєнні ціни на житло - ще пару років точно вниз, а потім залежно від того, як швидко зростатиме економіка, поступово вверх.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 16:20

  kbadoo написав:
  fler написав:Дополню немного.
Люди, привыкшие себе ни в чем не отказывать, попали в неловкую ситуацию в ЕС. При оформлении первичных документов переселенцев их "попросили" положить привезенные с собой чемоданы/пачки/кирпичи денег на счет. Ок, открыли счет, положили. Когда захотели снять их вежливо попросили предоставить справку о происхождении этих денег. Таким образом многие остались без тех денег. А ведь они приехали не туалеты мыть.. Ожидание vs реальность :?


это вы наверное как теоретик рассуждаете?


Це як раз приклади з практики тих людей, які вивозили багато готівки, а зараз вони повернулися, щоб якось відновити втрачене. Бо мити туалети вони не готові, а на інше - не здатні.
fler
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 16:24

  vitaliian написав:интрига в том будет ли в этих городах работа после войны. Киев - эмиссионный центр, деньги печатают здесь, с какой задержкой они попадут в провинцию - сложно сказать. Работа там где деньги, с этим надеюсь никто не спорит.

Деньги печатают на Троещине
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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 16:36

  vitaliian написав:
  beee написав:А что именно было очевидным?

1. что хрущи должны стоить не более 20% от цены нормального жилья , некоторые иллюзионисты пытались подать падение спроса на старый фонд как падение спроса на жильё вообще
2. Новых понаехов в Киев с 2020 стало резко меньше. Регионы тоже начали жить. Тут писали сколько чего открылось в Чернигове/Виннице. Начали открываться частные клиники и крупные ТРЦ. Появились даже пробки, как главный признак цивилизации.

----
интрига в том будет ли в этих городах работа после войны. Киев - эмиссионный центр, деньги печатают здесь, с какой задержкой они попадут в провинцию - сложно сказать. Работа там где деньги, с этим надеюсь никто не спорит.


https://www.youtube.com/watch?v=CqZyfV9Y0rY

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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 16:43

  UA написав:
  vitaliian написав:интрига в том будет ли в этих городах работа после войны. Киев - эмиссионный центр, деньги печатают здесь, с какой задержкой они попадут в провинцию - сложно сказать. Работа там где деньги, с этим надеюсь никто не спорит.

Деньги печатают на Троещине
Продолжите свой логический ряд

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Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 16:43

  fler написав:Люди, привыкшие себе ни в чем не отказывать, попали в неловкую ситуацию в ЕС.

Люди привыкшие себе ни в чём не отказывать сидели в ЕС ровно столько, сколько им выплачивали пособие.
Совпадение?
UA
 
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