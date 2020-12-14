Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
beee написав:Из Киева валят ненужные. На их место полно замены. Состоятельные и востребованные возвращаются. Это видно по дорогим ЖК и кот. городку, где снова по 3 авто стоит.
все они всё бросят и рванут в европу мыть туалеты? вы так думаете? у меня полно небедных знакомых, чьи жёны вернулись и они в кошмарных снах вспоминают беженство
Вернулись потому шо деньги на беженство закончились.
Дополню немного. Люди, привыкшие себе ни в чем не отказывать, попали в неловкую ситуацию в ЕС. При оформлении первичных документов переселенцев их "попросили" положить привезенные с собой чемоданы/пачки/кирпичи денег на счет. Ок, открыли счет, положили. Когда захотели снять их вежливо попросили предоставить справку о происхождении этих денег. Таким образом многие остались без тех денег. А ведь они приехали не туалеты мыть.. Ожидание vs реальность
fler написав:Дополню немного. Люди, привыкшие себе ни в чем не отказывать, попали в неловкую ситуацию в ЕС. При оформлении первичных документов переселенцев их "попросили" положить привезенные с собой чемоданы/пачки/кирпичи денег на счет. Ок, открыли счет, положили. Когда захотели снять их вежливо попросили предоставить справку о происхождении этих денег. Таким образом многие остались без тех денег. А ведь они приехали не туалеты мыть.. Ожидание vs реальность
а зачем их снимать, если везде можно платить картой со счёта??
beee написав:Из Киева валят ненужные. На их место полно замены. Состоятельные и востребованные возвращаются. Это видно по дорогим ЖК и кот. городку, где снова по 3 авто стоит.
все они всё бросят и рванут в европу мыть туалеты? вы так думаете? у меня полно небедных знакомых, чьи жёны вернулись и они в кошмарных снах вспоминают беженство
Вернулись потому шо деньги на беженство закончились.
Дополню немного. Люди, привыкшие себе ни в чем не отказывать, попали в неловкую ситуацию в ЕС. При оформлении первичных документов переселенцев их "попросили" положить привезенные с собой чемоданы/пачки/кирпичи денег на счет. Ок, открыли счет, положили. Когда захотели снять их вежливо попросили предоставить справку о происхождении этих денег. Таким образом многие остались без тех денег. А ведь они приехали не туалеты мыть.. Ожидание vs реальность
это вы наверное как теоретик рассуждаете? потому что а) никто счета не просил открывать никого; б) положить чемоданы\кирпичи хоть сколько то адекватных сумм без подтверждающих документов (в т.ч. и декларирование этих сумм на границе) нельзя было и сразу. Если деньги уже положили, то комплаенс прошли и проблем со снятием нет (с другой стороны зачем их снимать вообще уже). Никто без денег не оставался, просто остались со своим налом, который создает бытовые неудобства и проблемы с существенными покупками\тратами.
vitaliian написав:Одесская обл. кстати тоже депрессивная, 5 км от Одессы село Светлое уже разруха.
Одеська обл. ніколи не була і не є депресивною. Одне недолуге село не зробить такою всю область. У Київській обл. теж є депресивні села і що?
Будівництво у Києві вже запрацювало. Молодих жінок на вулицях побільшало. Життя налагоджується, хоча звісно довоєнний рівень ми побачимо ще не скоро. Так само і довоєнні ціни на житло - ще пару років точно вниз, а потім залежно від того, як швидко зростатиме економіка, поступово вверх.
fler написав:Дополню немного. Люди, привыкшие себе ни в чем не отказывать, попали в неловкую ситуацию в ЕС. При оформлении первичных документов переселенцев их "попросили" положить привезенные с собой чемоданы/пачки/кирпичи денег на счет. Ок, открыли счет, положили. Когда захотели снять их вежливо попросили предоставить справку о происхождении этих денег. Таким образом многие остались без тех денег. А ведь они приехали не туалеты мыть.. Ожидание vs реальность
это вы наверное как теоретик рассуждаете?
Це як раз приклади з практики тих людей, які вивозили багато готівки, а зараз вони повернулися, щоб якось відновити втрачене. Бо мити туалети вони не готові, а на інше - не здатні.
vitaliian написав:интрига в том будет ли в этих городах работа после войны. Киев - эмиссионный центр, деньги печатают здесь, с какой задержкой они попадут в провинцию - сложно сказать. Работа там где деньги, с этим надеюсь никто не спорит.
Деньги печатают на Троещине Продолжите свой логический ряд
1. что хрущи должны стоить не более 20% от цены нормального жилья , некоторые иллюзионисты пытались подать падение спроса на старый фонд как падение спроса на жильё вообще 2. Новых понаехов в Киев с 2020 стало резко меньше. Регионы тоже начали жить. Тут писали сколько чего открылось в Чернигове/Виннице. Начали открываться частные клиники и крупные ТРЦ. Появились даже пробки, как главный признак цивилизации.
---- интрига в том будет ли в этих городах работа после войны. Киев - эмиссионный центр, деньги печатают здесь, с какой задержкой они попадут в провинцию - сложно сказать. Работа там где деньги, с этим надеюсь никто не спорит.
vitaliian написав:интрига в том будет ли в этих городах работа после войны. Киев - эмиссионный центр, деньги печатают здесь, с какой задержкой они попадут в провинцию - сложно сказать. Работа там где деньги, с этим надеюсь никто не спорит.
Деньги печатают на Троещине Продолжите свой логический ряд